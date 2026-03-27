500 linh mục cử hành Thánh lễ an táng Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn

Từ 7h, hàng nghìn linh mục, giám mục, soeur cùng giáo dân TP HCM và các giáo phận lân cận đổ về Trung tâm Mục vụ thuộc Đại chủng viện thánh Giuse Sài Gòn, số 6 Tôn Đức Thắng, dự thánh lễ an táng Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn.

Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn qua đời hôm 22/3, thọ 92 tuổi, sau thời gian chống chọi bệnh tật. Ông là một trong 6 giáo sĩ Việt Nam được phong Hồng y - tước vị cao cấp nhất trong Giáo hội Công giáo Rôma, chỉ sau Giáo hoàng.