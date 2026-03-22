Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn qua đời

Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn, vị Hồng y thứ 5 của Giáo hội Việt Nam, từng đảm trách Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP HCM qua đời tại thành phố, hưởng thọ 92 tuổi.

Chiều 22/3, đại diện Toà Tổng Giám mục Sài Gòn cho biết, Đức Hồng y qua đời tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn vào lúc 17h22 sau thời gian chống chọi bệnh tật. Chương trình tang lễ sẽ được thông báo vào sáng 23/3.

Văn phòng toà Giám mục thông báo đến các giáo xứ đổ chuông sầu kéo dài 10 phút từ 20h hôm nay.

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn.

Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn sinh năm 1934 tại Cà Mau trong một gia đình Công giáo. Ông sớm có chí hướng thụ trì từ khi 5 tuổi. Trong hành trình sứ vụ, ông được thụ phong linh mục vào năm 1965 tại Giáo phận Cần Thơ và được bổ nhiệm giám mục vào năm 1993.

Vào năm 1998, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm ông làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP HCM sau thời gian dài tòa giám mục này trống tòa.

Ngày 21/10/2003, ông được vinh thăng Hồng y, trở thành vị Hồng y thứ 5 của Giáo hội Việt Nam. Sau 11 năm, ông nghỉ hưu và tĩnh dưỡng tại Nhà truyền thống của Tổng Giáo phận TP HCM.

Đình Văn