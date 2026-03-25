Đại chủng viện hơn 160 tuổi nơi an táng Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn

Công trình nằm ở số 6, đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, xây dựng năm 1863 bởi linh mục Wilbaux. Trước kia, nơi đây là tổ hợp gồm Đại chủng viện, Nhà thờ Thánh Phaolô, Chủng viện Thánh Phaolô, nhà nguyện, tu viện... Sau 1975, một phần đất của Đại chủng viện làm cơ sở của Đại học Sài Gòn, xây cụm dân cư và làm đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Công trình tôn giáo quan trọng bậc nhất Tổng giáo phận Sài Gòn là nơi an nghỉ của Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn, qua đời vào chiều 22/3. Ông là một trong 6 giáo sĩ Việt Nam được phong Hồng y - tước vị cao cấp nhất trong Giáo hội Công giáo Rôma, chỉ sau Giáo hoàng.