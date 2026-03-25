Đại chủng viện hơn 160 tuổi nơi an táng Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn

Công trình nằm ở số 6, đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, xây dựng năm 1863 bởi linh mục Wilbaux. Trước kia, nơi đây là tổ hợp gồm Đại chủng viện, Nhà thờ Thánh Phaolô, Chủng viện Thánh Phaolô, nhà nguyện, tu viện... Sau 1975, một phần đất của Đại chủng viện làm cơ sở của Đại học Sài Gòn, xây cụm dân cư và làm đường Nguyễn Hữu Cảnh.
Công trình tôn giáo quan trọng bậc nhất Tổng giáo phận Sài Gòn là nơi an nghỉ của Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn, qua đời vào chiều 22/3. Ông là một trong 6 giáo sĩ Việt Nam được phong Hồng y - tước vị cao cấp nhất trong Giáo hội Công giáo Rôma, chỉ sau Giáo hoàng.
Công trình nằm ở số 6, đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, xây dựng năm 1863 bởi linh mục Wilbaux. Trước kia, nơi đây là tổ hợp gồm Đại chủng viện, Nhà thờ Thánh Phaolô, Chủng viện Thánh Phaolô, nhà nguyện, tu viện... Sau 1975, một phần đất của Đại chủng viện làm cơ sở của Đại học Sài Gòn, xây cụm dân cư và làm đường Nguyễn Hữu Cảnh.
Công trình tôn giáo quan trọng bậc nhất Tổng giáo phận Sài Gòn là nơi an nghỉ của Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn, qua đời vào chiều 22/3. Ông là một trong 6 giáo sĩ Việt Nam được phong Hồng y - tước vị cao cấp nhất trong Giáo hội Công giáo Rôma, chỉ sau Giáo hoàng.
Trần nhà nguyện cao vút với những đường gân vòm uốn lượn, đan xen vào nhau, xen kẽ là những ô của kính màu.
Trần nhà nguyện cao vút với những đường gân vòm uốn lượn, đan xen vào nhau, xen kẽ là những ô của kính màu.
Đối diện nhà nguyện là nhà truyền thống của Trung tâm mục vụ, xây dựng năm 1863. Đây là nơi trưng bày đồ cổ, sách cổ, di tích các Thánh tử đạo, các tượng điêu khắc, tranh nghệ thuật tôn giáo và dân gian.
Đối diện nhà nguyện là nhà truyền thống của Trung tâm mục vụ, xây dựng năm 1863. Đây là nơi trưng bày đồ cổ, sách cổ, di tích các Thánh tử đạo, các tượng điêu khắc, tranh nghệ thuật tôn giáo và dân gian.
Quanh hai bên nhà nguyện là các dãy nhà phục vụ việc đào tạo linh mục, huấn luyện triết học, thần học và mục vụ. Từ năm 2012, do nhu cầu phát triển, một khu nhà mới được xây dựng với một giảng đường 500 chỗ, nhà chủng sinh dự bị và dãy nhà khách phục vụ cho những hội nghị.
Quanh hai bên nhà nguyện là các dãy nhà phục vụ việc đào tạo linh mục, huấn luyện triết học, thần học và mục vụ. Từ năm 2012, do nhu cầu phát triển, một khu nhà mới được xây dựng với một giảng đường 500 chỗ, nhà chủng sinh dự bị và dãy nhà khách phục vụ cho những hội nghị.
Quỳnh Trần