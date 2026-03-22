5 việc nên làm mỗi tối tốt cho tiêu hóa, giảm cân

Ăn tối sớm hơn, đi bộ nhẹ nhàng sau bữa ăn, hạn chế xem điện thoại và ngủ đủ giấc có thể hỗ trợ quá trình trao đổi chất, cải thiện tiêu hóa, giảm cân.

Thói quen buổi tối có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng kiểm soát cân nặng. Sau 19h, cơ thể vẫn tiếp tục tiêu hóa, sửa chữa tế bào và điều hòa hormone, không "nghỉ" như nhiều người nghĩ. Trao đổi chất không chỉ là đốt calo mà còn liên quan đến cách cơ thể xử lý năng lượng, kiểm soát đường huyết và duy trì sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, các thói quen như ăn muộn, dùng thiết bị điện tử hay thức khuya có thể làm chậm những quá trình này. Điều chỉnh một vài thói quen buổi tối có thể giúp cải thiện chuyển hóa.

Ăn tối sớm hơn

Nhiều người có thói quen ăn tối muộn nhưng về mặt sinh học, cơ thể xử lý thức ăn tốt hơn vào đầu buổi tối. Độ nhạy insulin giảm dần vào ban đêm, nên cùng một bữa ăn có thể có nguy cơ tăng đường huyết cao hơn nếu ăn muộn.

Ăn muộn có xu hướng đốt ít calo hơn, cảm thấy đói nhiều hơn và dễ tích mỡ hơn so với người ăn sớm, dù lượng calo tương đương. Vì vậy, nên ăn tối trước khi ngủ 2-3 giờ, ưu tiên bữa ăn nhẹ hơn bữa trưa và kết hợp protein cùng chất xơ để hạn chế tăng đường huyết.

Giảm căng thẳng trước khi đi ngủ

Căng thẳng vào buổi tối có thể làm tăng hormone cortisol, từ đó thúc đẩy tích mỡ, đặc biệt ở vùng bụng, ảnh hưởng đến tiêu hóa. Những thói quen đơn giản như hít thở sâu vài phút, ghi lại kế hoạch cho ngày hôm sau hoặc tập yoga, giãn cơ nhẹ nhàng có thể giúp cơ thể thư giãn. Khi tâm trí ổn định, hệ tiêu hóa cũng hoạt động hiệu quả hơn.

Thực hành các tư thế yoga giãn cơ nhẹ nhàng buổi tối có thể giúp cơ thể thư giãn. Ảnh: Quỳnh Dung

Đi bộ nhẹ sau bữa tối

Đi bộ ngắn sau ăn không chỉ đốt calo mà còn cải thiện tiêu hóa và kiểm soát đường huyết. Ngay cả vận động nhẹ cũng giúp cơ sử dụng glucose hiệu quả hơn. Chỉ cần đi bộ 10-15 phút với tốc độ chậm, không cần vội vàng hay sử dụng điện thoại cũng đủ để hỗ trợ cơ thể chuyển sang trạng thái tiêu hóa tốt hơn, tránh tăng đường huyết sau ăn.

Tắt thiết bị điện tử trước khi ngủ

Sử dụng điện thoại hoặc máy tính vào ban đêm không chỉ ảnh hưởng đến giấc ngủ mà còn tác động đến trao đổi chất. Ánh sáng xanh có thể ức chế melatonin - hormone điều hòa giấc ngủ.

Thiếu ngủ làm rối loạn hormone kiểm soát cảm giác đói, khiến bạn thèm ăn hơn vào ngày hôm sau. Nó còn ảnh hưởng đến cách cơ thể xử lý đường và tích trữ chất béo. Thay vì dùng thiết bị điện tử, bạn có thể đọc sách, nghe nhạc nhẹ hoặc thực hiện các bài giãn cơ đơn giản.

Duy trì lịch trình ngủ đều đặn

Ngủ là thời điểm cơ thể phục hồi, cân bằng hormone và điều hòa cảm giác thèm ăn. Người trưởng thành nên ngủ đủ 7-9 giờ mỗi đêm. Đi ngủ và thức dậy đúng giờ giúp đồng hồ sinh học hoạt động ổn định, từ đó cải thiện tiêu hóa và chuyển hóa năng lượng. Quá trình giảm cân không chỉ bắt đầu cách bạn vận động, thể dục, ăn uống mà còn ảnh hưởng bởi giấc ngủ chất lượng mỗi đêm.

Bảo Bảo (Theo Times of India)