5 vaccine nên tiêm khi trên 50 tuổi

Khi trên 50 tuổi, cơ thể bước vào quá trình lão hóa, hệ miễn dịch suy yếu khiến nguy cơ nhiễm bệnh tăng, cần tiêm vaccine ngừa cúm, phế cầu, zona thần kinh...

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) gần đây hạ độ tuổi tiêm vaccine phế cầu còn 50 tuổi, thay vì 65 tuổi như trước. Việc này giúp nhiều người lớn có cơ hội được chủng ngừa phế cầu ở độ tuổi nguy cơ nhiễm trùng tăng cao. Đối với vaccine Covid-19, cơ quan này khuyến cáo tiêm mũi thứ hai cho người trên 65 tuổi hoặc nhóm bị suy giảm miễn dịch từ trung bình đến nặng.

Theo Fox News Digital, việc tiêm chủng cho người trên 50 tuổi cần thiết, giúp phòng bệnh khi cơ thể bắt đầu lão hóa. Việc này cũng giúp chuẩn bị cho cơ thể nếu mắc các bệnh nền như tiểu đường, suy giảm miễn dịch hoặc ung thư. 5 loại vaccine được khuyến cáo cho người trên 50 tuổi gồm:

Vaccine ngừa cúm

CDC Mỹ khuyến cáo người từ 6 tháng tuổi nên tiêm phòng cúm hàng năm, trong đó có người từ 50 tuổi. Vaccine có thể giảm số ca tử vong và nhập viện khoảng 40-52% ở nhóm 50 tuổi trở lên. Các mũi tiêm được khuyến cáo tiêm chủng trước khi thời tiết thay đổi tạo điều kiện cho virus phổ biến hơn.

Khi tiêm ngừa cúm, cơ thể có thể xuất hiện phản ứng đau nhức cơ thể và sốt nhẹ. Người đang có bệnh truyền nhiễm, sốt... cần trao đổi kỹ với bác sĩ trước khi tiêm vaccine.

Vaccine giúp người trên 50 tuổi phòng bệnh khi cơ thể bắt đầu lão hóa. Ảnh minh họa: Vecteezy

Vaccine Covid-19

CDC Mỹ khuyến cáo người từ 6 tháng tuổi nên tiêm ngừa Covid-19 và cập nhật hàng năm. Cùng với cúm và RSV, Covid-19 đã trở thành tác nhân gây bệnh hô hấp thường gặp, có tỷ lệ nhập viện và tử vong cao ở người lớn tuổi. Mỗi người nên tiêm hai mũi cách nhau tối thiểu ba tuần, sau đó nhắc lại hàng năm.

Theo CDC, một số tác dụng phụ nghiêm trọng có liên quan đến vaccine, gồm sốc phản vệ, viêm cơ tim (viêm cơ tim) hoặc viêm màng ngoài tim (viêm lớp niêm mạc bao quanh tim). Tác dụng phụ nhẹ thường gặp hơn, gồm triệu chứng nhẹ tương tự cúm.

Mũi phòng phế cầu

Mũi tiêm khuyến cáo cho trẻ em dưới 5 tuổi và người lớn từ 50 tuổi. Mỗi người chỉ cần một mũi, người nguy cơ cao có thể tiêm thêm một mũi sau mỗi 5 năm.

Vaccine giúp phòng phế cầu khuẩn - tác nhân gây ra viêm phổi, nhiễm trùng huyết và viêm não. Một số tác dụng phụ có thể xảy ra gồm sốt, ớn lạnh, mệt mỏi, nhức đầu, đau cơ, đau khớp hoặc đỏ, sưng, đau hoặc nhạy cảm tại vị trí tiêm.

Loại phòng bạch hầu, ho gà, uốn ván

Bệnh ho gà tăng đột biến tại Anh, Việt Nam và nhiều quốc gia vào năm 2024. Tại Mỹ, số ca bệnh cao gấp năm lần so với cùng kỳ. Trẻ sơ sinh, người cao tuổi có nguy cơ cao tử vong do ho gà, do đó cần chủng ngừa.

Đối với uốn ván, mầm bệnh xâm nhập qua vết thương hở, để lại nhiều di chứng nặng nề. Vì vậy, người lớn được khuyến cáo tiêm vaccine 10 năm một lần để bảo vệ cơ thể.

Vaccine zona thần kinh

Theo CDC, người lớn trên 50 tuổi nên tiêm hai liều vaccine phòng bệnh zona, cách nhau 2-6 tháng. Vaccine giúp tránh tình trạng phát ban đau đớn do virus thủy đậu gây ra. Mỗi người chỉ cần tiêm chủng một lần, không cần tiêm nhắc. Người tiêm có thể bị sốt, đau nhức cơ thể sau tiêm, các phản ứng này sẽ biến mất sau một hoặc hai ngày.

Chi Lê