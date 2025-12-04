5 ứng viên quán quân 'Anh trai say hi' mùa hai

Theo format mới, kết quả cuộc thi sẽ do khán giả quyết định thông qua lượt bình chọn. "Anh trai" có lượng phiếu bầu cao nhất đoạt quán quân, bốn người tiếp theo vào đội hình Best5, sẽ công bố tại gala ngày 13/12.

Tính đến sáng 4/12, Negav dẫn đầu với hơn 1,9 triệu lượt bầu, giữ vững vị trí này suốt nhiều tuần qua. Rapper là một trong hai gương mặt của mùa đầu tiên quay lại thử sức. Trải qua bốn vòng, anh góp mặt trong các tiết mục triệu view như Can I Get Your Love, Đa nghi, Người như anh xứng đáng cô đơn, Bounce.