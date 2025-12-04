5 ứng viên quán quân 'Anh trai say hi' mùa hai

Theo format mới, kết quả cuộc thi sẽ do khán giả quyết định thông qua lượt bình chọn. "Anh trai" có lượng phiếu bầu cao nhất đoạt quán quân, bốn người tiếp theo vào đội hình Best5, sẽ công bố tại gala ngày 13/12.
Theo format mới, kết quả cuộc thi sẽ do khán giả quyết định thông qua lượt bình chọn. "Anh trai" có lượng phiếu bầu cao nhất đoạt quán quân, bốn người tiếp theo vào đội hình Best5, sẽ công bố tại gala ngày 13/12.
Tính đến sáng 4/12, Negav dẫn đầu với hơn 1,9 triệu lượt bầu, giữ vững vị trí này suốt nhiều tuần qua. Rapper là một trong hai gương mặt của mùa đầu tiên quay lại thử sức. Trải qua bốn vòng, anh góp mặt trong các tiết mục triệu view như Can I Get Your Love, Đa nghi, Người như anh xứng đáng cô đơn, Bounce.
Rapper trình diễn solo It's Gon' Be Alright cùng khách mời Văn Mai Hương tại chung kết, lên sóng hôm 29/11.
Negav tên thật là Đặng Thành An, 23 tuổi, từng có nhiều bản hit như Ngủ một mình (2022, hát chung Hiếu Thứ Hai), Chăm sóc em (2023), Em khiến anh muốn trở thành người Hà Nội (2023). Tại Anh trai say hi mùa một, anh góp mặt trong loạt ca khúc đình đám như Ngáo ngơ, Catch Me If You Can. Tuy nhiên, rapper từng vướng ồn ào phát ngôn, ứng xử, phải lên tiếng xin lỗi.
buitruonglinh đứng thứ hai với hơn 1,6 triệu bình chọn. Từ đầu cuộc thi đến nay, ca sĩ giữ phong độ ổn định, liên tục có những màn trình diễn ấn tượng như Hermosa, Crazy, Kẻ hai lời.
Thí sinh hát Đường chân trời tại chung kết một.
buitruonglinh (Bùi Trường Linh), 26 tuổi, là giọng ca indie nổi bật trong làng nhạc trước khi đến với show. Anh quê Hà Nội, theo học Nhạc viện TP HCM, có các ca khúc được yêu thích gồm Dù cho mai về sau, Đường tôi chở em về, Yêu người có ước mơ. Thế mạnh của buitruonglinh không chỉ là giọng hát mà còn khả năng sáng tác - yếu tố quan trọng khi làm việc nhóm tại chương trình.
Hôm 29/11, anh gây chú ý khi biểu diễn nhạc phẩm Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời tại gala Vietnam IContent Awards 2025 ở TP HCM.
CongB theo sát ở vị trí thứ ba với gần 1,2 triệu phiếu. Anh là gương mặt Gen Z được khán giả yêu thích tại show bởi hình tượng đa năng: hát, nhảy, sáng tác, rap. CongB từng góp mặt trong các tiết mục triệu view cùng đồng đội như Dẫu có đến đâu, Đoạn kịch câm, Ở đây ai cũng thương con.
CongB trong tiết mục Hermosa ở chặng đầu.
Anh tên thật Nguyễn Thành Công, tốt nghiệp khoa Sư phạm Âm nhạc của Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. CongB gây chú ý tại Boys Planet 999 - chương trình tuyển chọn idol hàng đầu của Mnet và show Starlight Boys 2024. Anh từng ra mắt ca khúc Em đợi anh lâu chưa, nhanh chóng đạt hạng cao trên nền tảng Spotify Việt Nam.
B Ray xếp thứ tư với hơn 1,1 triệu vote. Trong 30 thí sinh của mùa thi, anh là rapper kỳ cựu, có lượng fan nhất định. Trong show, anh phát huy khả năng dẫn dắt thành viên, làm việc nhóm ăn ý nhờ kinh nghiệm làm huấn luyện viên Rap Việt trước đó. Các bài thi của team B Ray được khán giả nhận xét đa màu sắc gồm Thiêu thân, Cũng may là ế.
B Ray trong tiết mục Đoạn kịch câm ở Live Stage 3 cùng khách mời Mỹ Mỹ.
B Ray, 32 tuổi, tên thật là Trần Thiện Thanh Bảo, quê ở TP HCM, theo gia đình sang Mỹ từ nhỏ, sau đó theo học ngành dược. Khi về nước hoạt động, rapper tạo dấu ấn qua các nhạc phẩm kết hợp Amee như Ex's Hate Me, Đen đá không đường, Anh nhà ở đâu thế. Anh ngồi ghế huấn luyện viên Rap Việt năm 2023 và 2024, có các học trò nổi bật như Double2T, 24K.Right, Hustlang Robber, Gill. Anh từng nhận chỉ trích về ồn ào đạo nhái hay bị "tuýt còi" vì phát ngôn sai lệch lịch sử.
Khán giả đang giúp Vũ Cát Tường bứt tốc ở chặng cuối, hiện đứng vị trí thứ năm với hơn một triệu bình chọn. Là thí sinh nhiều kinh nghiệm làm nghề, Vũ Cát Tường được đàn em dành sự kính nể tại show. Ca sĩ cũng cho khán giả thấy tinh thần dám phá bỏ giới hạn để mang đến sự mới mẻ thông qua khả năng dàn dựng sân khấu, nhảy, biểu diễn nhạc cụ dân tộc. Các tiết mục gây chú ý của Vũ Cát Tường gồm Người như anh xứng đáng cô đơn, Thức, Ảo ảnh.
Tiết mục Trực giác của Cát Tường, Hustlang Robber, Thái Ngân, Mason Nguyễn, Jey B.
Vũ Cát Tường, 33 tuổi, là á quân cuộc thi Giọng hát Việt 2013. Cát Tường từng sáng tác một số ca khúc nổi bật như Mơ, Yêu xa, Cô gái ngày hôm qua và album Giải mã (2014), Stardom (2018). Năm 2019, Cát Tường ra mắt album Inner me, tổ chức liveshow cùng tên vào cuối năm đó. Năm 2020, ca sĩ phát hành EP (album ngắn) Một triệu năm ánh sáng - lấy cảm hứng về các hành tinh cô đơn trong vũ trụ. Đầu năm, Vũ Cát Tường làm đám cưới với vũ công Bí Đỏ (tên thật Thu Trang).
Mùa hai lên sóng cuối tháng 9, quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc lẫn thế hệ ca sĩ Gen Z. Các ca sĩ luyện tập để hoàn thiện kỹ năng ca hát, trình diễn, vũ đạo, sáng tác, từ đó có cơ hội bước vào đội hình toàn năng. Qua từng vòng, họ lập nhóm, tham gia trình diễn. Phần chấm điểm do khán giả trường quay quyết định.
Mùa đầu tiên gây tiếng vang khi 14 tập lên sóng đều đạt triệu lượt xem, nhiều tiết mục đứng đầu xu hướng YouTube, TikTok. Các gương mặt bật lên thành sao sau chung kết gồm Hiếu Thứ Hai, Quang Hùng MasterD, Hùng Huỳnh, Dương Domic, Hurrykng, Ryhder, Captain Boy. Chương trình còn ghi dấu ấn với sáu concert diễn ra ở TP HCM, Hà Nội, hút hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm.
