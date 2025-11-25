Vũ Cát Tường phá bỏ giới hạn ở 'Anh trai say hi'

Là gương mặt công khai đồng tính nên trong show mọi người gọi Vũ Cát Tường là "anh trai". Khi ban tổ chức công bố thí sinh hồi tháng 9, ca sĩ nhận ý kiến tranh luận. Dù thế, Vũ Cát Tường cho biết không lấy vấn đề giới tính để gây chú ý mà muốn dùng âm nhạc để xóa nhòa mọi ranh giới.

"Sau 12 năm làm nghề, tôi muốn vượt qua giới hạn. Khi chương trình dám mời, tôi dám thử. Tôi xem cơ hội giống như 'bài kiểm tra năng lực' sau chặng đường ca hát", ca sĩ nói.