Vũ Cát Tường phá bỏ giới hạn ở 'Anh trai say hi'

Vũ Cát Tường là một trong 18 gương mặt vào chung kết, công bố tối 22/11. Qua bốn vòng, ca sĩ thường góp mặt trong top đầu điểm số cao cùng Negav, CongB, đồng thời tạo sức hút qua nhiều tiết mục triệu view.
Là gương mặt công khai đồng tính nên trong show mọi người gọi Vũ Cát Tường là "anh trai". Khi ban tổ chức công bố thí sinh hồi tháng 9, ca sĩ nhận ý kiến tranh luận. Dù thế, Vũ Cát Tường cho biết không lấy vấn đề giới tính để gây chú ý mà muốn dùng âm nhạc để xóa nhòa mọi ranh giới.
"Sau 12 năm làm nghề, tôi muốn vượt qua giới hạn. Khi chương trình dám mời, tôi dám thử. Tôi xem cơ hội giống như 'bài kiểm tra năng lực' sau chặng đường ca hát", ca sĩ nói.
Trước đây, ca sĩ ít thể hiện thế mạnh dàn dựng sân khấu. Tại show, mỗi tiết mục của đội Vũ Cát Tường đều có concept kết hợp đạo cụ, đầu tư ánh sáng. Với Người như anh xứng đáng cô đơn, cô cùng Ngô Kiến Huy, Karik, Negav, Jey B dựng câu chuyện lấy cảm hứng bốn mùa, tương ứng các cảm xúc, rồi đặt trong bối cảnh một chuyến tàu.
Trong Trực giác, Vũ Cát Tường xây dựng ý tưởng sân khấu, đưa nhạc cụ dân tộc, múa vào phần thi. Nhờ kết hợp ăn ý, cô cùng Hustlang Robber, Thái Ngân, Mason Nguyễn, Jey B nhận điểm số cao nhất, bảo toàn lực lượng vào chung kết.
Theo ca sĩ, mỗi vòng thi chỉ có khoảng hai tuần chuẩn bị với khối lượng công việc lớn. Sau khi nhận demo, Vũ Cát Tường bắt tay ngay vào việc dựng bản phối, chia câu, dựng sân khấu, tập luyện với vũ đoàn. "Thời gian gấp rút nên không có chỗ cho sự thiếu quyết đoán, thử nghiệm vui hay thỏa mãn cái tôi của bất cứ thành viên nào. Mọi việc đều phải có sự đoàn kết", cô nói.
Vũ Cát Tường mang đến tinh thần pop fusion khi kết hợp nhiều thể loại nhạc. Trong vòng thi thứ tư, ca sĩ lần đầu tiên đưa nhạc cụ dân tộc lên sân khấu.
Vũ Cát Tường còn có trải nghiệm mới với vũ đạo sôi động cùng Gill (giữa) và Ryn Lee trong tiết mục Ảo ảnh.
Màn nhảy đối đầu của đội Vũ Cát Tường tại Live Stage 3.
Chọn biến hóa nhiều phong cách, Vũ Cát Tường vẫn giữ thế mạnh với thể loại ballad. Nhiều khán giả xếp Người như anh xứng đáng cô đơn là "bản ballad hay nhất từ đầu chương trình đến nay".
Vũ Cát Tường còn mang đến sự hòa trộn giữa âm nhạc và cảm xúc cá nhân. Từ người sống khép kín, ít bộc lộ cuộc sống riêng tư, ca sĩ thoải mái nói về hôn nhân trong show, từng dùng câu chuyện yêu đương làm cảm hứng cho tiết mục.
Ở chặng đầu, Vũ Cát Tường tâm sự với 29 anh trai quyết định đi thi bởi muốn tạo dấu ấn trước khi cùng bà xã - vũ công Bí Đỏ (tên thật Thu Trang) - lên kế hoạch có con. Họ làm đám cưới hồi đầu năm sau khoảng thời gian dài gắn bó.
Cát Tường nói hạnh phúc khi nhận được sự cổ vũ, động viên tinh thần của bạn đời. Những buổi ghi hình khuya, Bí Đỏ đưa đón Vũ Cát Tường để cô có thời gian nghỉ ngơi trên xe. Trong tiết mục Trực giác ở tập 11, Vũ Cát Tường mời Bí Đỏ múa minh họa. Trên sân khấu, vũ công nói cảm ơn chương trình và các anh trai vì đã đón nhận Vũ Cát Tường khiến giọng ca Từng là xúc động.
Từng ngại thi thố, Vũ Cát Tường phải bước vào cuộc cạnh tranh, đặt mình vào format chấm điểm, xếp hạng, loại trừ. Ca sĩ đối mặt thử thách làm sao giữ bản sắc riêng, vừa có sự kết nối, tạo cảm hứng cho đàn em.
Giọng ca nhìn nhận Anh trai say hi là một "cuộc đấu" mà ở đó mỗi thí sinh có cơ hội ngang nhau, phải chứng tỏ sự khác biệt, mới lạ. Trong vai trò đội trưởng, cô luôn ý thức mình phải có trách nhiệm đưa các thành viên cùng tỏa sáng. Do đó, khi chiến thắng Live Stage 4, Vũ Cát Tường thở phào.
Nhiều thí sinh nhận xét Cát Tường sống tình cảm, không khó gần như vẻ bề ngoài. Vũ Cát Tường từng khóc khi nói về tình đồng nghiệp trong tập 4. Cô nhớ khoảnh khắc trong tập chào sân, khi là người cuối cùng tiến vào căn phòng, được các thí sinh đứng dậy chào đón. "Hơn một nửa thí sinh của mùa này là rapper. Tôi từng nghĩ mọi người khô khan, khó kết nối. Thế nhưng, không ngờ ai cũng sống rất tình cảm", Vũ Cát Tường cho biết.
Vũ Cát Tường khi tham gia thử thách vận động tại show.
Cát Tường được nhiều thí sinh Gen Z săn đón, muốn về chung đội vì tin tưởng vào chuyên môn của cô. Họ thường gọi Vũ Cát Tường là "đối thủ nặng ký" hay "con tướng mạnh". Sơn.K, Cody Nam Võ, Ryn Lee, Gill, Dillan Hoàng Phan cho biết xem Vũ Cát Tượng là hình tượng toàn diện, phấn đấu để được như cô trong tương lai. Host Trấn Thành gọi màn xuất hiện của Vũ Cát Tường ở show là "sự chấn động" hay tạo ra cú hích truyền thông. "Vũ Cát Tường là tâm điểm của mùa hai khi vừa là thí sinh mang dáng dấp mentor, vừa tạo áp lực vô hình cho đối thủ", anh nói.
Hậu trường Vũ Cát Tường dẫn dắt đội tập luyện.
Vũ Cát Tường, 33 tuổi, là á quân cuộc thi Giọng hát Việt 2013. Cát Tường từng sáng tác một số ca khúc nổi bật như Mơ, Yêu xa, Cô gái ngày hôm qua và album Giải mã (2014), Stardom (2018). Ca sĩ còn được biết đến vai trò huấn luyện viên Giọng hát Việt nhí 2018. Năm 2019, Cát Tường ra mắt album Inner me, tổ chức liveshow cùng tên vào cuối năm đó. Năm 2020, ca sĩ phát hành EP (album ngắn) Một triệu năm ánh sáng - lấy cảm hứng về các hành tinh cô đơn trong vũ trụ.
Mùa hai lên sóng cuối tháng 9, quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc lẫn thế hệ ca sĩ Gen Z tham gia. Các ca sĩ luyện tập để hoàn thiện kỹ năng ca hát, trình diễn, vũ đạo, sáng tác, từ đó có cơ hội bước vào đội hình toàn năng. Qua từng vòng, họ lập nhóm, tham gia trình diễn. Phần chấm điểm do khán giả trường quay quyết định.
Mùa đầu tiên gây tiếng vang khi 14 tập lên sóng đều đạt triệu lượt xem, nhiều tiết mục đứng đầu xu hướng YouTube, TikTok. Các gương mặt bật lên thành sao sau chung kết gồm Hiếu Thứ Hai, Quang Hùng MasterD, Hùng Huỳnh, Dương Domic, Hurrykng, Ryhder, Captain Boy. Chương trình còn ghi dấu ấn với sáu concert diễn ra ở TP HCM, Hà Nội, hút hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm.
Tân Cao
Ảnh, video: Chương trình cung cấp