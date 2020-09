5 trường công an công bố điểm sàn

Các trường đều lấy ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 17,75 điểm đối với các ngành nghiệp vụ, 22 điểm với ngành đào tạo y khoa.

Ngày 17/9, Học viện An ninh nhân dân công bố điểm sàn cho 3 nhóm ngành và 6 tổ hợp. Ngành Nghiệp vụ an ninh tại tổ hợp A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), C03 (Toán, Văn, Sử), D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) lấy điểm sàn 17,75. Ngành An toàn thông tin tại tổ hợp A01, A00 (Toán, Lý, Hóa) cũng chung mức điểm sàn này.

Với ngành Y khoa, tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh), điểm sàn là 22. Ngoài việc phải qua điểm đầu vào, thí sinh cần đảm bảo mỗi môn trong từng tổ hợp xét tuyển không dưới 5.

Cùng ngày, Học viện Cảnh sát nhân dân thông báo lấy điểm sàn 17,75-22 cho bốn tổ hợp. Điểm sàn của Ngành nghiệp vụ Cảnh sát là 17,75. Với ngành Y, gồm cả chỉ tiêu các tỉnh phía Bắc và Nam (trừ Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ) gửi đào tạo, điểm sàn là 22 và các môn trong tổ hợp phải đạt từ 5 điểm trở lên.

Học viện Chính trị Công an nhân dân, Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân cùng lấy điểm sàn là 17,75 cho ba tổ hợp A01, C03 và D01. Đại học An ninh nhân dân lấy hai mức điểm sàn 17,75 cho ngành Nghiệp vụ an ninh và 22 gửi đào tạo tại Học viện Quân y. Các mức này là tổng điểm thi tốt nghiệp THPT của ba môn, không môn nào dưới 5, đã bao gồm điểm ưu tiên.

Học viên Cảnh sát nhân dân tổng duyệt cho lễ đón nhận danh hiệu anh hùng tháng 5/2018. Ảnh: Gia Chính

Bảy trường công an gồm: Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện An ninh nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Đại học An ninh nhân dân, Đại học Cảnh sát nhân dân, Đại học Phòng cháy chữa cháy, Đại học Kỹ thuật hậu cần Công an nhân dân đều tuyển sinh.

Năm 2020, bảy trường công an tuyển 2.980 học viên, gần gấp đôi năm ngoái do chỉ có ba trường tuyển sinh là Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Đại học Phòng cháy chữa cháy.

Về xét tuyển, ngoài sử dụng kết quả thi THPT quốc gia theo tổ hợp đăng ký của thí sinh, Bộ Công an lấy điểm trung bình cộng ba năm học THPT là điểm thành phần để tổ chức xét tuyển. Năm ngoái, điểm xét tuyển vào các trường công an được tính theo công thức 75% điểm thi THPT quốc gia cộng 25% điểm học bạ.

Thanh Hằng