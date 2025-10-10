5 trái cây giàu vitamin C giúp người bệnh cúm nhanh khỏe

Khi bị cúm, có thể bổ sung vitamin C từ các loại trái cây như khế, lê, chanh, cam và dưa hấu để hỗ trợ điều trị bệnh, giúp cơ thể nhanh hồi phục.

Theo BS.CK2 Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM - Cơ sở 3, trái cây là nguồn cung cấp vitamin C - một chất quan trọng đối với cơ thể, giúp bổ sung năng lượng và tăng cường hệ miễn dịch.

Khi bị cúm, việc bổ sung vitamin C từ các loại trái cây là rất cần thiết. Bác sĩ Vũ gợi ý 5 loại quả hỗ trợ điều trị bệnh, như sau:

Khế

Khế chứa nhiều vitamin C, các chất chống oxy hóa như axit gallic, quercetin, giúp giảm viêm. Tuy nhiên, người bị bệnh thận hoặc đang dùng thuốc cần tránh ăn khế vì có thể gây tác dụng phụ nghiêm trọng.

Lê

Lê có tác dụng trị ho, tiêu đờm, nhuận phổi, hỗ trợ điều trị cao huyết áp, tim mạch. Tuy nhiên, lê có tính hàn nên không phù hợp với người bị đau bụng, tiêu chảy.

Chanh

Chanh giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp giải độc, tăng cường miễn dịch. Nên dùng 1 cốc nước chanh đặc (250ml) mỗi ngày, pha loãng để uống nhiều lần. Uống quá nhiều có thể gây mòn men răng, loét dạ dày, trào ngược axit.

Cam

Cam chứa hàm lượng vitamin C cao, hỗ trợ sản xuất tế bào miễn dịch, chống viêm, chống oxy hóa. Không nên uống nước cam vào buổi tối, khi bị viêm loét dạ dày hoặc ngay trước/sau khi uống sữa. Tránh dùng nước cam cùng thuốc, nên cách 1-2 giờ.

Dưa hấu

Dưa hấu giàu nước, vitamin C, giúp giải nhiệt, lợi tiểu, hỗ trợ điều trị huyết áp cao, cảm sốt. Không nên ăn quá nhiều trong một lần để tránh ảnh hưởng tiêu hóa.

Bổ sung đúng cách các loại trái cây này sẽ giúp cải thiện triệu chứng cúm và tăng cường sức khỏe.

