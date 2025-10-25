5 trái cây bổ gan nên ăn thường xuyên

Nho khô nhiều chất chống oxy hóa, nhất là resveratrol, được biết đến với tác dụng ngăn tổn thương tế bào gan. Resveratrol có thể đẩy lùi tình trạng viêm và nguy cơ tổn thương gan. Chất xơ trong nho khô còn hỗ trợ tiêu hóa, giảm gánh nặng xử lý chất thải cho gan. Lợi ích kép này bảo vệ gan khỏi tác hại của chất chống oxy hóa, góp phần vào sức khỏe tổng thể của cơ quan này.