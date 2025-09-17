5 cách đơn giản để giải độc gan tự nhiên

Ăn uống khoa học, tập thể dục thường xuyên, uống đủ nước, tránh rượu bia, sử dụng thuốc theo chỉ định có thể giúp gan thải độc tố và bảo vệ sức khỏe.

Gan thực hiện chức năng chuyển hóa, tiêu hóa, dự trữ chất dinh dưỡng, hỗ trợ hệ miễn dịch chống lại nhiễm trùng. Để hỗ trợ gan giải độc, mỗi người nên duy trì những thói quen lành mạnh.

Hạn chế uống rượu

Rượu được chuyển hóa ở gan. Uống quá nhiều rượu có thể tạo áp lực lên quá trình này đến mức dẫn đến tích tụ mỡ, viêm nhiễm, viêm gan do rượu hoặc xơ gan. Giảm hoặc tránh uống rượu là một trong những cách tốt để bảo vệ gan.

Sau vài tuần không uống rượu, gan có thể phục hồi, thúc đẩy cơ thể cân bằng năng lượng. Các enzym trong gan có thể trở lại bình thường, những chất béo tích tụ bắt đầu biến mất, dấu hiệu viêm giảm, cơ thể tăng cường quá trình trao đổi chất.

Ăn thực phẩm lành mạnh

Để giữ cho gan khỏe mạnh, mỗi người cần ăn thực phẩm giàu dinh dưỡng. Chế độ ăn nhiều trái cây, rau củ và ngũ cốc nguyên hạt giúp thúc đẩy chức năng gan. Quả óc chó, củ dền, nghệ, tỏi... là những gợi ý lành mạnh trong các bữa ăn hàng ngày. Thực phẩm chế biến chứa chất béo chuyển hóa, đường bổ sung và các thành phần nhân tạo có thể tạo gánh nặng cho gan và góp phần tích tụ mỡ, làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD).

Tập thể dục

Thói quen tập thể dục thường xuyên góp phần ngăn ngừa ung thư biểu mô tế bào gan bằng cách kích hoạt gene ức chế sự phát triển của khối u. Vận động khoa học mỗi ngày hỗ trợ duy trì cân nặng, giảm nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Lối sống ít vận động và béo phì có liên quan trực tiếp đến suy giảm chức năng gan. Đi bộ, bơi lội, yoga, tập gym hoặc đạp xe 30 phút mỗi ngày cũng mang lại sự khác biệt đáng kể cho gan.

Uống đủ nước là cách đơn giản và hiệu quả để hỗ trợ gan thải độc. Ảnh tạo bởi AI

Uống nước lọc

Nước có thể đào thải chất thải ra khỏi cơ thể, giảm độc tố tích tụ trong cơ thể. Uống nước thường xuyên làm loãng máu, hỗ trợ gan dễ dàng loại bỏ chất độc. Ngược lại, đồ uống chứa nhiều đường như nước ngọt và nước tăng lực thường gây tích tụ mỡ gan, giảm độ nhạy insulin. Chuyển từ đồ uống có đường sang nước lọc hoặc cà phê đen mang lại nhiều lợi ích.

Dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ

Các loại thuốc không kê đơn, nhất là thuốc giảm đau, có thể gây ra tác dụng không mong muốn nếu dùng quá liều hoặc không đúng cách. Những loại thuốc này được chuyển hóa ở gan, sử dụng quá mức có thể dẫn đến tổn thương gan cấp tính. Người bệnh nên dùng thuốc theo tư vấn của bác sĩ.

Lê Nguyễn (Theo Hindustan Times)