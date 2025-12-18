5 thức uống tự nhiên hỗ trợ đẩy lùi gan nhiễm mỡ

Uống trà xanh, gừng, giấm táo, cà phê và atisô đỏ giúp hỗ trợ đảo ngược gan nhiễm mỡ hiệu quả.

Theo Hiệp hội Gan Mỹ, chỉ riêng tại quốc gia này đã có khoảng 100 triệu người mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Ngoài yếu tố lạm dụng rượu bia (chiếm tới 90-100% nguyên nhân), các rối loạn chuyển hóa và lối sống thiếu khoa học cũng là thủ phạm chính.

Thay vì "đốt tiền" vào thực phẩm chức năng, việc thay đổi từ bàn ăn, tăng cường vận động và bổ sung 5 loại đồ uống sau sẽ là "chìa khóa" giúp bạn đảo ngược tình trạng bệnh.

Trà xanh

Trà xanh từ lâu đã được coi là "siêu thực phẩm" nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa catechins cực cao. Hoạt chất này giúp bảo vệ tế bào gan bằng cách trung hòa các gốc tự do và giảm viêm - tác nhân hàng đầu thúc đẩy gan nhiễm mỡ tiến triển.

Một nghiên cứu năm 2015 công bố trên tạp chí International Journal of Clinical and Experimental Medicine cho thấy những người thường xuyên uống trà xanh có nguy cơ tích tụ mỡ trong gan thấp hơn hẳn. Ngoài ra, trà xanh còn ức chế các enzyme hấp thụ chất béo từ thực phẩm, hỗ trợ đắc lực cho việc giảm cân.

Trà gừng

Với hơn 400 hợp chất hoạt tính sinh học và 40 chất chống oxy hóa, gừng là "vị thuốc" quý cho hệ chuyển hóa. Nghiên cứu trên tạp chí Hepatitis Monthly năm 2016 chỉ ra rằng việc bổ sung gừng giúp giảm đáng kể tình trạng kháng insulin và các chỉ số viêm gan.

Thưởng thức một tách trà gừng ấm không chỉ tốt cho gan mà còn giúp ổn định huyết áp, giảm buồn nôn và tăng cường miễn dịch.

Giấm táo

Giấm táo giàu chất chống oxy hóa và lợi khuẩn (probiotics), rất có lợi cho người muốn đảo ngược tình trạng gan nhiễm mỡ. Một nghiên cứu năm 2021 đăng trên BMC Complementary Medicine and Therapies xác nhận giấm táo giúp giảm đáng kể lượng đường trong máu ở bệnh nhân tiểu đường type 2. Việc kiểm soát tốt đường huyết và insulin chính là nền tảng để chữa lành gan.

Lưu ý, bạn nên pha loãng giấm táo với nước và dùng ống hút để uống nhằm bảo vệ men răng khỏi axit.

Cà phê

Dù có nhiều tranh cãi về việc tiêu thụ caffeine, nhưng đối với lá gan, cà phê lại là một "người bạn" tốt. Nhờ giàu polyphenol và các chất chống oxy hóa, cà phê giúp giảm viêm bằng cách tấn công các gốc tự do.

Nghiên cứu trên tạp chí Annals of Hepatology năm 2021 khẳng định thói quen uống cà phê hàng ngày liên quan mật thiết đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

Trà atisô đỏ

Đây là loại thức uống thường bị đánh giá thấp nhưng lại cực kỳ giàu flavonoid và anthocyanin. Theo một nghiên cứu trên tạp chí Food & Function năm 2014, việc uống trà hoa bụp giấm liên tục trong 12 tuần không chỉ giúp giảm mỡ gan mà còn cải thiện đáng kể cân nặng và tỷ lệ vòng eo/vòng hông.

Những thức uống này rất dễ chế biến và mang lại lợi ích đa chiều cho sức khỏe. Tuy nhiên, chúng không thể thay thế hoàn toàn phác đồ điều trị của bác sĩ. Nếu bạn đang có bệnh lý nền hoặc đang dùng thuốc, hãy tham vấn chuyên gia y tế trước khi thay đổi chế độ dinh dưỡng để đạt hiệu quả an toàn nhất.

Mỹ Ý (Theo Times of India)