5 thức uống buổi sáng giúp hạ huyết áp tự nhiên

Nước chanh ấm là thức uống khởi đầu ngày mới nhẹ nhàng cho cơ thể, hỗ trợ ổn định huyết áp. Vitamin C trong chanh hoạt động như chất chống oxy hóa tự nhiên, giảm stress oxy hóa - một trong những tác nhân tiềm ẩn gây ra huyết áp cao.

Thức uống này cũng duy trì độ ẩm, yếu tố thiết yếu cho độ đàn hồi của mạch máu. Tuy nhiên, điều quan trọng cần đảm bảo là nước chanh không quá chua, vì lượng axit dư thừa gây khó chịu cho người có dạ dày nhạy cảm.