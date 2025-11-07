5 thức uống buổi sáng giúp hạ huyết áp tự nhiên

Nước chanh ấm là thức uống khởi đầu ngày mới nhẹ nhàng cho cơ thể, hỗ trợ ổn định huyết áp. Vitamin C trong chanh hoạt động như chất chống oxy hóa tự nhiên, giảm stress oxy hóa - một trong những tác nhân tiềm ẩn gây ra huyết áp cao.
Thức uống này cũng duy trì độ ẩm, yếu tố thiết yếu cho độ đàn hồi của mạch máu. Tuy nhiên, điều quan trọng cần đảm bảo là nước chanh không quá chua, vì lượng axit dư thừa gây khó chịu cho người có dạ dày nhạy cảm.
Nước ép củ dền góp phần điều hòa huyết áp tự nhiên nhờ nguồn nitrat phong phú, giúp cơ thể sản sinh oxit nitric - hợp chất có tác dụng giãn mạch máu và thúc đẩy lưu thông máu. Nước ép củ dền tươi (không thêm muối hoặc đường) là lựa chọn lành mạnh cho buổi sáng, nhất là người đang kiểm soát huyết áp cao.
Nước dừa không chỉ tươi mát mà còn chứa nhiều kali giúp cân bằng lượng natri trong cơ thể. Lượng natri dư thừa là một trong những nguyên nhân chính gây ra huyết áp cao. Uống nước dừa nguyên chất điều độ có thể thúc đẩy duy trì cân bằng điện giải, hỗ trợ nhịp tim. Ưu tiên nước dừa tươi nguyên chất, tránh các loại nước đóng chai thường chứa thêm đường hoặc natri.
Trà xanh chứa ít caffeine nhưng có hàm lượng catechin cao - hợp chất thực vật có liên quan đến tác dụng cải thiện chức năng mạch máu. Không giống như cà phê đen, có thể làm tăng huyết áp tạm thời do hàm lượng caffeine, tác dụng của trà xanh nhẹ nhàng và cân bằng hơn. Để có kết quả tốt nhất, nên pha trà xanh vừa phải thay vì quá đậm đặc.
Uống nước ép lựu có thể giúp kiểm soát huyết áp cao nhờ đặc tính chống oxy hóa, giúp cải thiện lưu lượng máu bằng cách tăng sản xuất oxit nitric và ức chế enzyme chuyển đổi angiotensin (ACE). Uống khoảng 300 ml nước ép quả lựu mỗi ngày có thể làm giảm đáng kể huyết áp. Người bị tăng huyết áp có thể chọn nước ép lựu không thêm đường.
Bảo Bảo (Theo Medical News Today, Times of India)
Ảnh: Bảo Bảo, AI