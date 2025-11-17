5 thực phẩm hỗ trợ chữa lành thận tự nhiên

Bắp cải, nho đỏ, tỏi, việt quất và súp lơ trắng hỗ trợ chữa lành thận tự nhiên và giúp ngăn ngừa tổn thương.

Thận của chúng ta làm việc không ngừng nghỉ, thực hiện nhiệm vụ lọc máu, loại bỏ độc tố và đảm nhiệm các chức năng thiết yếu khác. Theo thời gian, chức năng thận có thể suy giảm dần theo tuổi tác. Quá trình này có thể trở nên tồi tệ hơn do lối sống không lành mạnh, mất nước mãn tính, lạm dụng rượu và các yếu tố khác.

Một khi đã khởi phát, bệnh thận mạn tính (CKD) thường không thể đảo ngược và thậm chí có thể gây tử vong về lâu dài. Do đó, việc chăm sóc thận bằng cách lựa chọn thực phẩm phù hợp là vô cùng quan trọng.

Một số thực phẩm chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng, chất chống oxy hóa và hợp chất chống viêm, giúp giảm bớt gánh nặng cho thận và thúc đẩy quá trình chữa lành.

Tỏi chứa nhiều hợp chất chống viêm và chống oxy hóa, có khả năng giảm viêm thận. Ảnh: Thi Hà

Dưới đây là 5 loại thực phẩm có thể giúp chữa lành thận nếu được tiêu thụ mỗi ngày.

Bắp cải

Vì bắp cải chứa hàm lượng kali thấp, nó dễ dàng được đưa vào các kế hoạch ăn uống thân thiện với thận. Hơn nữa, bắp cải cung cấp một lượng đáng kể vitamin K, vitamin C cùng với chất xơ và folate - tất cả đều đóng vai trò là "nhà vô địch" chống viêm và chống oxy hóa. Phối hợp với nhau, các chất dinh dưỡng này trung hòa các gốc tự do gây hại cho thận bị viêm, thúc đẩy quá trình phục hồi và ngăn ngừa tổn thương.

Nho đỏ

Nho đỏ chứa đầy polyphenol - các hợp chất có nguồn gốc thực vật mà nghiên cứu đã chỉ ra có liên quan đến việc cải thiện lưu lượng máu đến thận và giảm viêm. Các polyphenol này cũng hoạt động như một lớp mô, giúp giảm mức độ căng thẳng, tạo ra một lá chắn chống lại tổn thương từ độc tố và lượng đường trong máu tăng cao.

Mặc dù dữ liệu vẫn còn sơ bộ, một số nghiên cứu gợi ý rằng việc tiêu thụ các sản phẩm từ nho đỏ có thể cải thiện chức năng thận ở những người mắc bệnh thận giai đoạn đầu. Bổ sung một nắm nho, hoặc một ly nước ép nho vừa phải vào thực đơn hàng ngày, có thể mang lại sự cải thiện cho sức khỏe thận tổng thể.

Tỏi

Tỏi chứa nhiều hợp chất chống viêm và chống oxy hóa, có khả năng giảm viêm thận, đồng thời đưa mức độ căng thẳng trở về trạng thái bình tĩnh. Nghiên cứu chỉ ra rằng việc tiêu thụ tỏi thường xuyên giúp cắt giảm các dấu hiệu tổn thương thận và tạo "lá chắn" bảo vệ các tế bào.

Ngoài ra, tỏi có thể làm dịu huyết áp - một lợi ích bổ sung bởi tăng huyết áp là chất xúc tác chính gây tổn thương thận. Do đó, thêm một thìa tỏi vào bữa ăn là một chiến lược đơn giản và ít tốn công sức để tăng cường sức khỏe cho thận.

Quả việt quất

Việt quất gần như bùng nổ với các chất chống oxy hóa và flavonoid - những hợp chất giúp giảm viêm và bảo vệ thận khỏi tổn thương. Thường xuyên thêm một nắm việt quất vào chế độ ăn uống đã được chứng minh có liên quan đến việc cải thiện chức năng thận và giảm nguy cơ phát triển bệnh thận. Các chất hoạt tính sinh học trong quả việt quất quét sạch các gốc tự do trước khi chúng có thể gây hại.

Dù là việt quất tươi hay lấy ra từ ngăn đá, việc thêm một nắm quả việt quất vào món ăn có thể giúp thận khỏe mạnh hơn, thậm chí thúc đẩy quá trình phục hồi ngay cả khi tổn thương mới chớm.

Súp lơ trắng

Nếu mục tiêu là giữ cho thận ở trạng thái khỏe mạnh, súp lơ trắng (hay còn gọi là bông cải trắng) được xếp vào hàng những lựa chọn tốt nhất. Nó có hàm lượng kali thấp và chứa nhiều vitamin C, vitamin K, folate cùng một lượng chất xơ dồi dào. Những chất dinh dưỡng này hợp lực với nhau để giảm viêm và stress oxy hóa - hai thủ phạm gây tổn thương. Hơn nữa, súp lơ trắng cung cấp các hợp chất hoạt tính sinh học hoạt động như một lá chắn cho các tế bào thận.

Thường xuyên kết hợp súp lơ trắng vào các bữa ăn có thể thúc đẩy các con đường giải độc của cơ thể và cải thiện chức năng thận. Lựa chọn thay thế khoai tây hoặc bánh mì bằng "cơm súp lơ" thường giúp giảm mức kali, trong khi cơ thể vẫn thu hoạch được các chất dinh dưỡng cần thiết.

Mỹ Ý (Theo Times of India)