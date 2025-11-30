5 thực phẩm giúp 'bỏ đói' tế bào ung thư

Các nghiên cứu lâm sàng xác nhận rằng việc thường xuyên tiêu thụ quả mọng, khoai lang tím, rau họ cải, các loại đậu và kiwi có thể làm giảm nguy cơ ung thư.

Nghiên cứu cho thấy rằng một số loại thực phẩm hàng ngày có thể giúp bảo vệ tế bào và giảm nguy cơ ung thư.

Trong một tập gần đây của podcast Mel Robbins, tiến sĩ Dawn Mussallem, bác sĩ ung thư tại Mayo Clinic, đã tiết lộ thực phẩm hàng ngày có thể giúp "bỏ đói" tế bào ung thư và giảm nguy cơ mắc bệnh. Dựa trên nhiều thập kỷ kinh nghiệm lâm sàng và nghiên cứu tiên tiến, bà nhấn mạnh cách những thay đổi chế độ ăn uống đơn giản có thể tạo ra một hiệu ứng bảo vệ mạnh mẽ ở cấp độ tế bào.

Những thực phẩm này không chỉ cung cấp dinh dưỡng, mà còn gửi đi "các tín hiệu phân tử" điều chỉnh hoạt động gene, tăng cường các con đường giải độc của cơ thể và ngăn chặn chứng viêm. Điều đáng chú ý là ngay cả việc tiêu thụ những thực phẩm này một cách khiêm tốn nhưng nhất quán cũng có thể mang lại những lợi ích đáng kể.

Các loại quả mọng, như dâu tây, việt quất và mâm xôi, là nguồn dinh dưỡng dồi dào, bảo vệ cơ thể chống ung thư. Ảnh: Bùi Thủy

Dưới đây là 5 loại thực phẩm hàng đầu giúp "bỏ đói" tế bào ung thư, theo bác sĩ:

Quả mọng

Tiến sĩ Dawn Mussallem nhấn mạnh rằng quả mọng là một trong những cách dễ nhất để bắt đầu một chế độ ăn uống bảo vệ chống ung thư. Các loại quả mọng, như dâu tây, việt quất và mâm xôi, là nguồn dinh dưỡng dồi dào, giàu anthocyanins, các dưỡng chất thực vật tạo nên màu sắc rực rỡ của chúng. Những hợp chất này hoạt động như chất chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương DNA và stress oxy hóa, những yếu tố then chốt góp phần vào sự phát triển ung thư.

Tiến sĩ Mussallem nói thêm rằng nhiều người lo lắng về chi phí, đặc biệt là đối với quả mọng tươi. Lời khuyên của bà là hãy mua quả mọng dại đông lạnh. "Chúng giữ lại chất dinh dưỡng, không cần phải là hữu cơ, và là một cách dễ dàng để có được một cốc mỗi ngày", bà nói.

Khoai lang tím

Tiến sĩ Dawn Mussallem gọi khoai lang tím là món ăn yêu thích của bà và nhấn mạnh khả năng độc đáo của chúng trong việc điều chỉnh hoạt động gene. Bà giải thích rằng chúng có thể tắt các gene thúc đẩy ung thư và bật các gene ức chế khối u - giống như việc cung cấp cho cơ thể bạn một công tắc tự nhiên để chống lại bệnh tật.

Khoai lang tím là nguồn dinh dưỡng mạnh mẽ, và theo các nghiên cứu, chúng chứa nhiều anthocyanins, cùng loại dưỡng chất thực vật mạnh mẽ được tìm thấy trong quả mọng, nhưng với nồng độ thậm chí còn cao hơn. Những hợp chất này hoạt động như chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương DNA và stress oxy hóa, vốn là những tác nhân chính gây ra sự phát triển ung thư.

Bác sĩ ung thư cũng chỉ ra rằng những củ này là thực phẩm chủ yếu trong "vùng xanh" (blue zones), những khu vực trên thế giới nơi mọi người sống lâu nhất với mức độ mắc bệnh mãn tính thấp.

Tiến sĩ Mussallem khuyến nghị cách tiếp cận đơn giản như hấp, nướng hoặc quay nhẹ khoai lang tím để tận hưởng vị ngọt tự nhiên đồng thời tối đa hóa lợi ích chống ung thư.

Rau họ cải (bông cải xanh, súp lơ, cải Brussels, rau arugula)

"Khi nói đến ung thư vú, những loại rau này giúp chuyển đổi estrogen thành một dạng ít tăng sinh hơn. Chúng cũng có thể kích hoạt các gene ức chế khối u, hoạt động như phanh hãm sự phát triển của ung thư", tiến sĩ Dawn Mussallem nhấn mạnh.

Các nghiên cứu ủng hộ hiệu quả bảo vệ của chúng. Các loại rau họ cải như bông cải xanh (broccoli), súp lơ (cauliflower), cải Brussels (Brussels sprouts), và rau arugula là một trong những thực phẩm chống ung thư mạnh nhất. Một phân tích tổng hợp về việc tiêu thụ rau họ cải cho thấy việc tiêu thụ nhiều hơn có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư liên quan đến hormone, bao gồm ung thư vú và tuyến tiền liệt.

Tiến sĩ Mussallem khuyến nghị ăn một số loại rau này ở dạng sống trước khi nấu để bảo tồn enzyme myrosinase, giúp tăng cường sự hấp thụ các hợp chất có lợi của chúng. Đối với những người thích rau đã nấu chín, bà gợi ý thêm một chút hạt mù tạt khô để giúp tối đa hóa sự hấp thụ dưỡng chất thực vật.

Các loại đậu (đậu đen, đậu lăng, đậu nành lông)

Tiến sĩ Dawn Mussallem giải thích chất xơ là điều kỳ diệu. Nó giúp giảm nguy cơ ung thư và các bệnh mãn tính khác. Bằng cách thêm đậu và các loại đậu vào bữa ăn, bạn không chỉ nhận được protein, mà còn cung cấp cho cơ thể chất xơ có thể thực sự giúp chống lại bệnh tật.

Các loại đậu, bao gồm đậu đen, đậu lăng và đậu nành lông (edamame), là nguồn dinh dưỡng dồi dào giàu protein thực vật và chất xơ. Một đánh giá gần đây đã kết luận rằng việc tăng cường tiêu thụ chất xơ có liên quan đến việc giảm 22% nguy cơ ung thư tổng thể, và các loại đậu đóng góp đáng kể vào hiệu quả bảo vệ này.

Đậu nành lông, đặc biệt, đã được chứng minh là có khả năng bảo vệ chống lại ung thư vú. Tiến sĩ Mussallem làm rõ quan niệm sai lầm phổ biến rằng đậu nành làm tăng nguy cơ ung thư, giải thích rằng các nghiên cứu trên người cho thấy việc tiêu thụ đậu nành vừa phải, như đậu nành lông, thực sự có thể giảm tái phát ung thư vú và an toàn cho những người sống sót sau bệnh.

Kết hợp các loại đậu vào chế độ ăn hàng ngày, từ súp và salad đến món xào và món ăn sáng, là một cách dễ dàng, hợp túi tiền và hiệu quả để giảm nguy cơ ung thư một cách tự nhiên.

Kiwi

Tiến sĩ Dawn Mussallem cho biết kiwi không chỉ hỗ trợ tiêu hóa và nhu động ruột, mà ở cấp độ tế bào, nó giúp giảm stress oxy hóa, một trong những tác nhân chính gây tổn thương DNA và phát triển ung thư. "Ăn kiwi có thể giúp cơ thể sửa chữa DNA và duy trì chức năng tế bào khỏe mạnh", bà nói.

Kiwi là một loại trái cây "nhỏ nhưng có võ", chứa nhiều vitamin C, chất xơ và dưỡng chất thực vật. Nghiên cứu cho thấy các chất chống oxy hóa trong kiwi có thể giúp trung hòa các gốc tự do, giảm viêm và hỗ trợ chức năng miễn dịch, tất cả đều góp phần vào việc phòng ngừa ung thư.

Tiến sĩ Mussallem khuyến nghị ăn kiwi cả vỏ để tối đa hóa lượng chất xơ và dinh dưỡng nạp vào. Thêm kiwi vào chế độ ăn rất đơn giản. Nó có thể được ăn tươi, trong sinh tố, hoặc kết hợp với các loại trái cây khác.

Mỹ Ý (Theo Times of India)