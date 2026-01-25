5 thực phẩm bổ thận nên dùng hàng tuần

Dầu ô liu: Chế độ ăn ít chất béo bão hòa không chỉ giảm nguy cơ tim mạch mà còn có lợi cho thận. Dầu ô liu là lựa chọn tốt cho các món bánh và trộn salad. Nó không chứa natri, kali hay phot phat mà giàu chất béo không bão hòa và chất chống oxy hóa như polyphenol có thể giảm viêm, bảo vệ thận khỏi stress oxy hóa.