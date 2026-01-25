5 thực phẩm bổ thận nên dùng hàng tuần

Chanh: Loại quả này cung cấp citrate tự nhiên, có thể giúp hạn chế sự hình thành sỏi thận, đặc biệt là sỏi canxi oxalat, nhờ khả năng liên kết với canxi và giảm lắng đọng khoáng chất. Chanh cũng giàu vitamin C, góp phần tăng cường khả năng chống oxy hóa cho cơ thể. Thêm nước cốt chanh vào nước uống hằng ngày giúp tăng hương vị, bổ sung nước cho cơ thể - yếu tố quan trọng hỗ trợ và bảo vệ chức năng thận.
Dứa: Không chỉ ngon miệng mà dứa còn phù hợp với chế độ ăn tốt cho thận. Loại quả này giàu vitamin C, mangan và chất xơ, chứa các hợp chất thực vật có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa, hỗ trợ sức khỏe thận. Dứa còn cung cấp bromelain, một enzyme có tác dụng chống viêm. Nhờ vị ngọt tự nhiên, dứa trở thành lựa chọn tốt cho món tráng miệng hoặc bữa ăn nhẹ.
Mâm xôi: Đây là nguồn chứa chất xơ rất dồi dào, với mỗi cốc cung cấp khoảng 8 g chất xơ, giúp ổn định đường huyết và hỗ trợ chức năng tiêu hóa. Kiểm soát đường huyết đóng vai trò then chốt trong việc bảo tồn chức năng thận, đặc biệt ở người mắc bệnh đái tháo đường - yếu tố nguy cơ gây bệnh thận mạn tính. Mâm xôi còn cung cấp vitamin C, mangan và các chất chống oxy hóa giúp giảm viêm trong cơ thể.
Dầu ô liu: Chế độ ăn ít chất béo bão hòa không chỉ giảm nguy cơ tim mạch mà còn có lợi cho thận. Dầu ô liu là lựa chọn tốt cho các món bánh và trộn salad. Nó không chứa natri, kali hay phot phat mà giàu chất béo không bão hòa và chất chống oxy hóa như polyphenol có thể giảm viêm, bảo vệ thận khỏi stress oxy hóa.
Nước lọc: Nước hỗ trợ thận đào thải chất thải và duy trì lưu thông máu. Uống đủ nước góp phần giảm nguy cơ sỏi thận và nhiễm trùng đường tiểu. Người trưởng thành nên uống khoảng 1,8-2 lít mỗi ngày, tùy thể trạng và mức vận động.
Bảo Bảo (Theo Eatingwell, Times of India)
Ảnh: Bảo Bảo, Bùi Thủy, AI