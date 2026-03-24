5 thực phẩm bổ gan, thận nên dùng thường xuyên

Nghệ là gia vị quen thuộc, không chỉ giúp tạo màu cho món ăn mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nghệ chứa curcumin - hợp chất chống oxy hóa và chống viêm mạnh, có thể bảo vệ thận khỏi tổn thương do độc tố, nhiễm trùng và bệnh mạn tính. Curcumin cũng có thể giảm bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD).
Sử dụng nghệ thường xuyên trong bữa ăn hằng ngày giúp duy trì chức năng gan, thận đồng thời hỗ trợ quá trình thải độc tự nhiên của cơ thể.
Tỏi có tác dụng hỗ trợ chức năng thận nhờ đặc tính lợi tiểu. Đây là một nguồn chất chống oxy hóa dồi dào, giúp giảm viêm, chống nhiễm trùng và giảm cholesterol. Các chất chống oxy hóa như allicin có trong tỏi hỗ trợ quá trình giải độc gan. Tỏi có thể dùng trong nhiều món ăn khác nhau và cũng là lựa chọn thay thế tốt cho muối.
Các loại trái cây họ cam quýt như chanh, bưởi và cam rất giàu vitamin C cùng chất chống oxy hóa hỗ trợ chức năng gan và tăng cường chuyển hóa. Axit citric trong nước chanh có thể ngăn ngừa sỏi thận bằng cách tăng lượng nước tiểu và giảm độ axit trong cơ thể, từ đó duy trì môi trường kiềm.
Súp lơ trắng là loại rau họ cải giàu vitamin C, là nguồn cung cấp folate (vitamin B9) và chất xơ tốt. Nó còn chứa nhiều indole, glucosinolate và thiocyanate - những hợp chất giúp gan và thận trung hòa các chất độc có thể gây hại cho màng tế bào và DNA. Bạn có thể ăn súp lơ luộc, chần hoặc dùng trong các món salad.
Dầu ôliu cung cấp chất béo lành mạnh (axit béo omega 3) và các chất chống oxy hóa có tác dụng hỗ trợ sức khỏe gan, tim mạch và thận. Đây là chất béo không bão hòa đơn nên ổn định khi nấu ở nhiệt độ cao. Sử dụng dầu ôliu nguyên chất (extra virgin) cung cấp thêm nhiều chất chống oxy hóa cho món ăn.
Bảo Bảo (Theo Times of India)
Ảnh: Bảo Bảo, AI