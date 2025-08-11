5 thực phẩm âm thầm phá hủy lá gan

Tránh thực phẩm nhiều đường, chiên rán, thịt đỏ, chế biến sẵn, nhiều natri và tinh bột tinh chế để bảo vệ gan khỏi mỡ, viêm và tổn thương.

Gan giúp tiêu hóa thức ăn, dự trữ chất dinh dưỡng, lọc bỏ độc tố và chống nhiễm trùng. Việc ăn uống không đúng cách có thể gây hại cho gan bằng cách tích tụ mỡ, viêm nhiễm hoặc để lại sẹo. Theo thời gian, những tổn thương này có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng như bệnh gan nhiễm mỡ, xơ gan hoặc ung thư gan.

Dưới đây là những thực phẩm nên tránh để giữ cho gan khỏe mạnh.

Đồ uống và thực phẩm có đường

Thực phẩm chứa nhiều đường bao gồm bánh quy, bánh ngọt, nước ngọt và nước ép có đường. Khi tiêu thụ quá nhiều, cơ thể sẽ dự trữ lượng đường dư thừa bằng cách tạo ra mỡ, tích tụ trong gan và gây ra bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD). Điều này khiến gan phải làm việc nhiều hơn và bị viêm do sự hiện diện của mỡ, dẫn đến tổn thương kéo dài.

Việc tiêu thụ đồ uống ngọt đặc biệt nguy hiểm vì mọi người có xu hướng uống nhanh một lúc, gây thêm gánh nặng cho chức năng gan.

Giảm hoặc cắt giảm lượng đường giúp ngăn ngừa tích tụ mỡ trong gan, bảo vệ tế bào gan khỏi bị tổn thương.

Thực phẩm chiên rán và nhiều dầu mỡ

Khoai tây chiên, gà rán, bánh mì kẹp thịt, bánh rán và nhiều món ăn nhanh khác chứa hàm lượng chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa cao. Những chất béo này tích tụ trong gan, làm suy yếu gan theo thời gian.

Thường xuyên tiêu thụ thực phẩm chiên rán và nhiều dầu mỡ làm tăng cholesterol LDL, đồng thời giảm cholesterol HDL (tốt), ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của gan và tim.

Gan sẽ được hưởng lợi khi bạn chọn các phương pháp nấu ăn lành mạnh hơn và giảm lượng chất béo tiêu thụ.

Khoai tây chiên chứa hàm lượng chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa cao, tích tụ trong gan, làm suy yếu gan theo thời gian. Ảnh: Bùi Thủy

Thịt đỏ và thịt chế biến sẵn

Thịt đỏ bao gồm thịt bò, thịt lợn và thịt cừu cùng với thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói và thịt nguội chứa một lượng đáng kể chất béo bão hòa và chất bảo quản. Gan phải làm việc nhiều hơn để phân hủy protein và hóa chất, dẫn đến tích tụ mỡ và viêm gan. Hàm lượng muối cao cùng với các chất phụ gia trong thịt chế biến sẵn gây ra rối loạn chức năng gan về lâu dài.

Gan sẽ ít bị căng thẳng hơn khi bạn bổ sung các nguồn protein nạc như thịt gà, cá, đậu và đậu lăng vào chế độ ăn uống của mình để có kết quả sức khỏe tốt hơn.

Thực phẩm chứa nhiều natri

Tiêu thụ quá nhiều thực phẩm mặn từ đồ ăn vặt chế biến sẵn, súp đóng hộp và thức ăn nhanh, cùng với gia vị mặn làm tăng nồng độ natri trong cơ thể.

Khi lượng natri vượt quá mức bình thường, nó sẽ dẫn đến ứ dịch và huyết áp cao, gây áp lực quá mức lên chức năng gan và các cơ quan quan trọng khác. Tiêu thụ nhiều muối làm tăng tốc độ viêm gan và dẫn đến xơ hóa, hình thành sẹo về lâu dài.

Ăn thực phẩm tươi sống thay vì thực phẩm chế biến sẵn, đồng thời giữ lượng muối thấp, sẽ làm giảm căng thẳng cho gan, đồng thời cho phép các cơ chế tự phục hồi của gan hoạt động.

Tinh bột tinh chế

Bánh mì trắng, gạo trắng, mì ống làm từ bột mì tinh chế và các loại bánh ngọt khác, cùng với các loại bánh nướng, chứa carbohydrate tinh chế. Việc thiếu chất xơ và các chất dinh dưỡng thiết yếu trong những thực phẩm này khiến cơ thể tạo ra thêm chất béo, tích tụ trong gan.

Lượng đường trong máu tăng nhanh do carbohydrate tinh chế dẫn đến cảm giác đói, có thể dẫn đến ăn nhiều thức ăn hơn, tạo điều kiện cho bệnh gan nhiễm mỡ.

Thay thế carbohydrate tinh chế bằng ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, yến mạch và bánh mì nguyên cám giúp ổn định lượng đường trong máu và có lợi cho chức năng gan.

Để giữ cho gan luôn trong tình trạng tốt nhất, hãy tiêu thụ thực phẩm lành mạnh, tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày để duy trì cân nặng khỏe mạnh, uống đủ nước để giúp gan đào thải độc tố và tránh xa những thực phẩm đã nêu trên.

Mỹ Ý (Theo Times of India)