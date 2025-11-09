5 thói quen vệ sinh tưởng vô hại âm thầm hại ruột

Dùng khăn ướt, gắng sức quá mức, ép trẻ đi sớm, lạm dụng cà phê, chỉ ăn protein làm tăng nguy cơ trĩ, táo bón, tổn hại đường ruột.

Bác sĩ Carmen Fong, chuyên gia phẫu thuật đại - trực tràng tại Mỹ, thường chia sẻ kiến thức về sức khỏe đường ruột trên mạng xã hội. Gần đây, cô đã đưa ra danh sách những thói quen trong quá trình đi vệ sinh cần loại bỏ nhằm bảo vệ đường ruột khỏe mạnh.

Sử dụng khăn ướt

Khăn ướt tạo cảm giác sạch sẽ nhưng có thể gây kích ứng hoặc dị ứng. Hóa chất, hương liệu và chất bảo quản trong khăn làm tổn thương lớp bảo vệ tự nhiên, dẫn đến ngứa, viêm, và những vết rách nhỏ.

Thay vào đó, bác sĩ Fong khuyên nên dùng giấy vệ sinh, vòi xịt, vừa làm sạch, vừa bảo vệ da và hạn chế bệnh trĩ hoặc nứt hậu môn tái phát. Giữ da khô thoáng và vệ sinh đúng cách khiến cơ thể dễ chịu và duy trì sức khỏe đại tràng.

Gắng sức khi đi tiêu

Ráng sức quá mức dễ gây trĩ, nứt kẽ hậu môn hoặc rối loạn sàn chậu, đồng thời tăng áp lực lên tĩnh mạch quanh hậu môn, dẫn đến sưng, đau. Bổ sung chất xơ, uống đủ nước và đi vệ sinh ngay khi có nhu cầu giúp phân mềm, giảm áp lực và hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Ép trẻ ngồi bồn cầu khi chưa sẵn sàng

Bắt trẻ ngồi lâu hay khi chưa có nhu cầu khiến trẻ nhịn, cảm thấy khó chịu, lâu dần dẫn đến táo bón. Tập đi vệ sinh nên dựa trên tín hiệu cơ thể trẻ. Nâng chân bằng ghế nhỏ để tạo tư thế gần giống ngồi xổm giúp sàn chậu thư giãn và việc đi ngoài dễ dàng hơn.

Tối đa một tách cà phê mỗi ngày

Uống nhiều cà phê kích thích niêm mạc ruột, gây mất nước và tiêu chảy. Chỉ nên dùng một tách mỗi ngày để tránh rối loạn nhịp ruột và buồn đi ngoài đột ngột. Bên cạnh đó, kết hợp nước hoặc đồ uống khác nhằm giữ cơ thể cân bằng, giảm nguy cơ kích ứng.

Không nên chỉ ăn protein

Chất xơ từ rau củ, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt giúp phân mềm, duy trì thói quen đi vệ sinh đều đặn và hạn chế nguy cơ trĩ hay viêm túi thừa. Thiếu chất xơ dễ gây táo bón và nhiều vấn đề tiêu hóa khác, vì vậy, nên ăn đa dạng thực phẩm thực vật thay vì chỉ tập trung vào protein.

Hương Giang (Theo Times of India)