5 thói quen buổi sáng phổ biến âm thầm hại thận

Bỏ nước, nhịn tiểu, uống thuốc khi đói, thiếu bù nước khi tập, bỏ bữa sáng là những thói quen phổ biến âm thầm hại thận.

Hầu hết chúng ta không nghĩ đến thận khi bắt đầu ngày mới: thức dậy, pha tách cà phê, vội vã chuẩn bị và lao vào công việc. Thế nhưng, những việc tưởng chừng nhỏ nhặt trong vài giờ đầu tiên có thể gây áp lực lớn lên thận - cơ quan đảm nhận lọc chất thải, cân bằng chất lỏng và kiểm soát huyết áp.

Dưới đây là 5 thói quen buổi sáng phổ biến nhưng tiềm ẩn nguy cơ tổn thương thận nếu lặp lại lâu dài.

Bỏ qua ly nước đầu tiên

Sau giấc ngủ dài, cơ thể rơi vào tình trạng mất nước nhẹ. Thận đã làm việc suốt đêm để lọc chất thải mà không có đủ nước hỗ trợ. Nếu thức uống đầu tiên là cà phê hay trà, bạn đang buộc thận "làm thêm giờ".

Báo cáo trên Obesity Facts nhấn mạnh nước giúp pha loãng khoáng chất, ngăn ngừa sỏi thận và giảm nồng độ vasopressin - hormone gây căng thẳng cho thận.

Các chuyên gia khuyến cáo hãy uống một ly nước ngay khi thức dậy, trước bất kỳ đồ uống chứa caffeine nào. Chỉ một thay đổi nhỏ này đã giúp thận hoạt động hiệu quả hơn.

Nhịn tiểu quá lâu

Nhiều người thức dậy và lao vào bữa sáng hoặc tập luyện mà không đi vệ sinh. Việc giữ nước tiểu khiến bàng quang căng giãn, tạo áp lực ngược lên thận.

Nghiên cứu trên Tạp chí Y học Gia đình Hàn Quốc cho thấy phụ nữ trung niên nhịn tiểu trên ba giờ có huyết áp cao hơn. Các nhà khoa học lưu ý huyết áp nên được đo sau khi làm rỗng bàng quang, chứng tỏ việc nhịn tiểu thường xuyên ảnh hưởng đến khả năng điều hòa huyết áp - dấu hiệu rõ ràng của căng thẳng thận. Ngoài ra, thói quen này còn tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu và sỏi thận.

Lời khuyên đơn giản là hãy đi vệ sinh ngay khi cơ thể lên tiếng.

Uống thuốc giảm đau lúc bụng rỗng khiến thuốc hấp thu nhanh, gây thêm gánh nặng cho thận. Ảnh minh họa: PA

Uống thuốc giảm đau lúc bụng đói

Thuốc giảm đau không kê đơn như ibuprofen (NSAID) thường được dùng vào buổi sáng để xua tan đau đầu hay đau cơ. Tuy nhiên, uống lúc bụng rỗng khiến thuốc hấp thu nhanh, gây thêm gánh nặng cho thận.

Theo Informed Health, NSAID có thể tương tác với thuốc ức chế miễn dịch, làm tăng nguy cơ tổn thương thận. Sử dụng thường xuyên mà không có chỉ định của bác sĩ càng làm tình trạng nghiêm trọng hơn, đặc biệt với người có tiền sử tiểu đường, tăng huyết áp hoặc bệnh thận. Do đó, hãy luôn ăn nhẹ trước khi uống và chỉ dùng khi thực sự cần thiết.

Tập thể dục nhưng quên bù nước đúng cách

Tập luyện buổi sáng tốt cho sức khỏe, nhưng mất nước qua mồ hôi mà không bù kịp sẽ khiến thận chịu áp lực. Nước lọc thôi chưa đủ; cần bổ sung natri và chất điện giải đã mất.

Tạp chí Nutrients chỉ ra rằng đồ uống chứa natri và carbohydrate giúp phục hồi nhanh hơn nước thường, đặc biệt trong vài giờ sau tập. Nước tiểu cô đặc là dấu hiệu thận phải làm việc quá sức. Người tập sáng nên uống nước trước - trong - sau buổi tập, kết hợp bữa nhẹ hoặc dung dịch bù nước (ORS) nếu cần.

Bỏ bữa sáng

Tiết kiệm thời gian hay cắt calo bằng cách bỏ bữa sáng có thể phản tác dụng. Lượng đường huyết giảm khiến bạn thèm đồ ăn vặt mặn, chế biến sẵn vào cuối ngày - nguồn natri dồi dào gây hại cho thận.

Tạp chí Thận học Quốc tế cảnh báo natri thừa làm tăng nguy cơ tiến triển bệnh thận và huyết áp cao. Kế hoạch bữa ăn cá nhân hóa cùng thói quen ăn uống chánh niệm giúp kiểm soát natri hiệu quả. Một bữa sáng cân bằng với protein, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt không chỉ ổn định đường huyết mà còn hỗ trợ sức khỏe thận lâu dài. Ngay cả món đơn giản như trứng luộc, yến mạch hay trái cây tươi cũng tốt hơn việc nhịn ăn hoàn toàn.

Mỹ Ý (Theo Times of India)