5 thói quen ban đêm vô tình hại thận

Uống quá nhiều nước trước khi đi ngủ, nhịn tiểu và ăn nhiều thực phẩm giàu protein vào đêm khuya có thể gây áp lực cho thận.

Thận là cơ quan làm việc liên tục, thực hiện các nhiệm vụ quan trọng ngay cả trong khi bạn ngủ. Nó lọc chất thải từ máu, cân bằng dịch, điều hòa huyết áp và hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Ngoài chú trọng chăm sóc thận vào ban ngày, thói quen ban đêm có thể ảnh hưởng đáng kể đến cơ quan này.

Từ lượng nước uống đến thời điểm ăn hoặc ngủ có thể làm tăng nhẹ gánh nặng cho thận. Một số thói quen trước khi đi ngủ cần tránh vì có khả năng gây căng thẳng cho thận ban đêm.

Uống nhiều nước ngay trước khi đi ngủ

Uống nhiều nước ngay trước khi đi ngủ có thể gây quá tải cho thận. Lượng nước tăng đột ngột buộc thận phải sản xuất nước tiểu nhanh chóng, làm gián đoạn và rối loạn nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể. Uống nhiều nước gần giờ đi ngủ còn gây tiểu đêm. Đi tiểu đêm thường xuyên có thể giảm chất lượng giấc ngủ và gián tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe thận.

Cách uống nước có lợi là điều chỉnh lượng nước uống vào ban đêm để làm giảm tình trạng tiểu gấp vào ban đêm, nhờ đó hỗ trợ chức năng thận. Nên chia đều lượng nước uống trong ngày và đầu buổi tối, uống sớm hơn hai giờ trước khi đi ngủ. Thường xuyên cảm thấy khát vào ban đêm cho thấy thiếu nước ban ngày hoặc một vấn đề sức khỏe tiềm ẩn, cần đi khám chuyên khoa.

Uống nhiều nước gần giờ đi ngủ có thể dẫn đến tiểu đêm, mất ngủ, gián tiếp ảnh hưởng đến chức năng thận. Ảnh: AI

Cắt hoàn toàn chất lỏng vào buổi tối

Một số người tránh đi vệ sinh đêm bằng cách cắt giảm chất lỏng vào ban tối. Dù điều này giúp tránh tiểu đêm nhưng có thể không tốt cho sức khỏe. Mất nước làm chất thải tập trung trong nước tiểu, buộc thận phải làm việc nhiều hơn để duy trì sự cân bằng chất lỏng. Theo thời gian, nước tiểu cô đặc làm tăng nguy cơ sỏi thận và gây kích ứng đường tiết niệu.

Thay vì hạn chế chất lỏng đột ngột, hãy tập trung vào cung cấp đủ nước vào đầu ngày và giảm dần lượng chất lỏng vào buổi tối. Người cần hạn chế chất lỏng do bệnh tim hoặc thận nên tuân theo hướng dẫn của bác sĩ.

Nhịn tiểu qua đêm

Một số người tìm cách tránh thức dậy vào ban đêm để đi vệ sinh, nên cố nhịn. Tuy nhiên, nhịn tiểu trong thời gian dài làm tăng áp lực bàng quang, tạo ra môi trường cho vi khuẩn sinh sôi, nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu, ảnh hưởng đến thận.

Thận lọc máu thành nước tiểu, khi nước tiểu không thể lưu thông bình thường, sự thay đổi áp lực có thể ảnh hưởng đến hệ thống lọc. Để tránh nguy cơ này, mỗi người nên đi vệ sinh một lần trước khi đi ngủ, tránh các chất kích thích bàng quang như caffeine vào buổi tối và tham khảo ý kiến bác sĩ. Điều chỉnh dần giúp giảm áp lực lên hệ tiết niệu, ngăn ngừa các biến chứng đồng thời cải thiện chất lượng giấc ngủ tổng thể. Các dấu hiệu như khó bắt đầu đi tiểu, dòng chảy yếu hoặc đau nên được kiểm tra sớm để tìm ra nguyên nhân.

Ăn nhiều thực phẩm giàu protein

Protein rất cần thiết cho sức khỏe song tiêu thụ khẩu phần rất lớn hoặc dùng thực phẩm bổ sung protein trước khi đi ngủ gây thêm áp lực cho thận. Protein phân hủy thành các chất thải như urê, được thận lọc ra khỏi máu.

Lượng protein dư thừa, nhất là ở người bệnh thận hoặc suy giảm chức năng thận, có thể làm tăng gánh nặng cho thận theo thời gian. Điều chỉnh thời gian ăn bằng cách ăn nhiều protein hơn vào đầu ngày, giữ lượng tiêu thụ trong bữa tối ở mức vừa phải có thể làm giảm áp lực lên thận. Người mắc bệnh tiểu đường hoặc các vấn đề về thận nên tham khảo ý kiến bác sĩ để bổ sung lượng protein phù hợp.

Uống rượu gần giờ đi ngủ

Rượu tạo cảm giác thư giãn trước khi ngủ nhưng về lâu dài có thể ảnh hưởng đến quá trình hydrat hóa, huyết áp và chất lượng giấc ngủ, gây gánh nặng cho thận. Rượu ban đầu làm tăng lượng nước tiểu, sau đó có thể gây mất nước. Nó cũng làm gián đoạn các giai đoạn ngủ sâu có tác dụng điều hòa huyết áp và phục hồi các hệ thống trong cơ thể.

Ngừng uống rượu hoặc tiêu thụ một chút sớm hơn vào buổi tối, chọn các loại đồ uống có nồng độ cồn thấp hơn và duy trì đủ nước vào đầu ngày có thể có lợi. Tắm nước ấm, nghe nhạc êm dịu hoặc đi bộ ngắn hỗ trợ cả giấc ngủ và sức khỏe thận.

Bảo Bảo (Theo Times of India)