Ba loại đồ uống âm thầm hại thận

Soda, nước tăng lực, đồ uống thể thao chứa các thành phần như axit photphoric, lượng đường cao, caffeine, chất tạo ngọt nhân tạo và oxalat, có thể âm thầm gây áp lực lên thận.

Thận hoạt động liên tục để lọc chất thải, điều hòa huyết áp, cân bằng khoáng chất và duy trì chất lỏng trong cơ thể. Tiêu thụ quá nhiều một số loại đồ uống gây thêm áp lực không cần thiết lên cơ quan quan trọng này, khiến nó dần suy giảm chức năng. Tác động ban đầu có thể khó nhận thấy song khi áp lực tích tụ lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thận.

Một số điều chỉnh nhỏ trong việc lựa chọn nước uống có thể giảm đáng kể gánh nặng lâu dài cho thận, hỗ trợ quá trình lọc, cân bằng khoáng chất và sức khỏe tổng thể. Dưới đây là 4 loại đồ uống tiêu thụ quá nhiều không có lợi cho thận.

Nước ngọt có ga

Nước ngọt có ga chứa axit photphoric, một hợp chất khi vào cơ thể có thể phá vỡ sự cân bằng canxi và phốt phát, ảnh hưởng đến sự hình thành sỏi thận. Khi nồng độ phốt phát tăng cao, thận sẽ phải làm việc nhiều hơn để ổn định hóa học máu, đặc biệt là khi lượng nước trong cơ thể thấp. Lượng đường dư thừa trong đồ uống này càng làm tăng thêm áp lực, góp phần gây tăng cân, kháng insulin và tăng huyết áp, đều là những yếu tố nguy cơ đáng kể gây bệnh thận mạn tính.

Bù nước đóng vai trò quan trọng trong giảm tác động của nước ngọt có gas lên thận. Cùng với đó, hạn chế tiêu thụ đồ uống này và chuyển sang các lựa chọn thay thế lành mạnh hơn như nước chanh hoặc trà xanh có thể giúp ích.

Nước tăng lực và cà phê có đường

Uống nhiều nước tăng lực, cà phê có đường có khả năng làm tăng hàm lượng caffeine, đường và các chất kích thích khác dẫn đến quá tải hệ thống điều hòa của thận. Liều lượng caffeine lớn làm tăng lượng nước tiểu, dẫn đến mất nước khi không được bù nước đầy đủ. Mất nước làm đặc máu và tăng nồng độ các chất thải mà thận phải lọc. Lượng đường cao trong những đồ uống này làm tăng nhu cầu trao đổi chất, có nguy cơ ảnh hưởng đến huyết áp, làm trầm trọng thêm tình trạng căng thẳng của thận.

Nếu bạn quen với uống cà phê hàng ngày, nên ưu tiên loại cà phê chất lượng cao, nguyên chất, giữ ở mức 2 hoặc 3 tách mỗi ngày. Cân nhắc đồ uống thay thế khác như trà xanh vì nó cũng chứa caffeine nhưng nhẹ hơn, mang lại nguồn năng lượng lành mạnh và bền vững hơn.

Đồ uống thể thao

Đồ uống thể thao phù hợp với người hoạt động thể chất cường độ cao, không nên lạm dụng trong các hoạt động hàng ngày. Những đồ uống này chứa hàm lượng đường cao, chất tạo ngọt nhân tạo và phẩm màu thực phẩm. Thận phải lọc các chất hòa tan này, tạo ra áp lực thẩm thấu, từ đó làm tăng khối lượng công việc, lâu dài khiến thận yếu đi.

Khi sử dụng ngoài hoạt động đổ mồ hôi nhiều hoặc rèn luyện sức bền, đồ uống thể thao cung cấp nhiều chất hòa tan hơn nhu cầu của cơ thể. Lượng dư thừa này ảnh hưởng đến việc điều hòa huyết áp, cân bằng dịch và ổn định chuyển hóa. Sử dụng thường xuyên có thể gây ra áp lực lọc thận ở mức độ thấp và dai dẳng.

Bảo Bảo (Theo Times of India)