5 nghệ sĩ đoạt nhiều giải Grammy nhất

Trước thềm lễ trao giải Grammy 2026 vào tối 1/2 (giờ Los Angeles, tức sáng 2/2, giờ Hà Nội), People thống kê các nghệ sĩ đoạt nhiều kèn vàng nhất trong lịch sử. Dẫn đầu danh sách là Beyoncé với 35 giải trong số 99 đề cử. Ảnh: AFP
Ở Grammy 2023, ca sĩ lập kỷ lục khi thắng các hạng mục: Ca khúc R&B hay nhất cho bài Cuff It, Bản ghi âm Dance/Electronic hay nhất với Break My Soul và Màn trình diễn R&B truyền thống hay nhất cho Plastic Off the Sofa. Tính đến thời điểm ấy, cô có 32 kèn vàng, 79 đề cử (bao gồm các giải tính từ thời hoạt động trong nhóm Destiny's Child và The Carters (cùng Jay-Z).
Năm ngoái, Beyoncé lần đầu được vinh danh ở hạng mục quan trọng nhất - Album của năm - nhờ album Cowboy Carter. Sản phẩm phát hành cuối tháng 3/2024, gồm 27 bài hát. Cô cũng là phụ nữ da màu đầu tiên sau hơn 50 năm thắng Album nhạc đồng quê xuất sắc.
Beyoncé biểu diễn bài Texas Hold 'Em, thuộc album Cowboy Carter, tại chương trình nghỉ giữa giờ của giải đấu bóng bầu dục NFL Giáng sinh 2024. Video: YouTube/ NFL
Nhạc trưởng George Soltí (1912-1997) xếp thứ hai khi từng giữ kỷ lục khi đoạt 31 giải Grammy, nhiều nhất trong 25 năm. Ngoài các hạng mục chính, ông từng được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Mỹ vinh danh giải Thành tựu trọn đời bởi sức ảnh hưởng với âm nhạc hàn lâm thế giới. Ảnh: Yousuf Karsh
George Soltí nhận giải Grammy cuối cùng cho bản thu âm vở opera Die Meistersinger Von Nürnberg của Richard Wagner vào năm 1998, vài tháng sau khi ông qua đời. Sinh thời, ông ghi dấu ấn khi đảm nhận vai trò Giám đốc Dàn nhạc giao hưởng Chicago (Mỹ), đồng thời chỉ huy nhiều dàn nhạc lớn trên thế giới như Paris, London, Nhà hát opera Hoàng gia Anh.
Đứng thứ ba là nghệ sĩ nhạc jazz Chick Corea. Ông lần đầu được vinh danh từ năm 1976 với album No Mystery cùng ban nhạc Return to Forever. Suốt sự nghiệp, ông giành 28 giải Grammy, được mệnh danh là nhà soạn nhạc jazz huyền thoại. Ảnh: AP
Chick Corea phát hành hơn 80 album phòng thu. Các sáng tác của ông như Spain, 500 Miles High, La Fiesta, Armando's Rhumba, Windows được nhiều người coi là tiêu chuẩn nhạc jazz. Trước khi qua đời ở tuổi 80 hồi tháng 11/ 2021, ông viết trên trang cá nhân: "Sứ mệnh của tôi luôn là mang đến niềm vui trong sáng tạo. Tôi muốn cảm ơn những người đã gắn bó trong chặng đường của mình, những người đã giúp giữ ngọn lửa âm nhạc luôn cháy sáng''.
Nhà sản xuất âm nhạc Quincy Jones - từng hợp tác ngôi sao Frank Sinatra và Michael Jackson - ở vị trí tiếp theo với 28 giải Grammy và hơn 80 lần đề cử. Trước khi Beyoncé xác lập kỷ lục mới, ông từng là nghệ sĩ còn sống đoạt nhiều kèn vàng nhất. Ảnh: AP
Guardian nhận xét Quincy Jones là nhân vật văn hóa đại chúng tài năng của thế kỷ 20, nổi tiếng với việc sản xuất các album Off the Wall, Thriller và Bad cho Michael Jackson vào những năm 1980, giúp ca sĩ trở thành ngôi sao nhạc pop. Trong đó, Thriller thành album bán chạy nhất mọi thời với hơn 110 triệu bản.
Sự nghiệp của Jones còn gắn liền thời hoàng kim nhạc jazz, hòa âm cho Count Basie. Ông từng soạn nhạc cho hàng chục bản nhạc phim, có nhiều hit trên bảng xếp hạng. Ông qua đời tháng 11/2024, ở tuổi 91.
MV Thriller thuộc album cùng tên của Michael Jackson, Quincy Jones sản xuất. Video: YouTube Michael Jackson
Nghệ sĩ Alison Krauss sinh năm 1971, giành giải Grammy đầu tiên ở tuổi 19, hạng mục Bản thu âm nhạc Bluegrass xuất sắc cho ca khúc I've Got That Old Feeling. Trong sự nghiệp, cô đoạt 27 giải Grammy từ các album solo và album cùng ban nhạc Union Station, nhận 46 đề cử. Ảnh: Grammy
Ca khúc Forever của Alison Krauss & Union Station, thuộc album Arcadia, phát hành hồi tháng 3/2025. Video: YouTube Alison Krauss
Phương Linh