5 nghệ sĩ đoạt nhiều giải Grammy nhất

Trước thềm lễ trao giải Grammy 2026 vào tối 1/2 (giờ Los Angeles, tức sáng 2/2, giờ Hà Nội), People thống kê các nghệ sĩ đoạt nhiều kèn vàng nhất trong lịch sử. Dẫn đầu danh sách là Beyoncé với 35 giải trong số 99 đề cử. Ảnh: AFP

Ở Grammy 2023, ca sĩ lập kỷ lục khi thắng các hạng mục: Ca khúc R&B hay nhất cho bài Cuff It, Bản ghi âm Dance/Electronic hay nhất với Break My Soul và Màn trình diễn R&B truyền thống hay nhất cho Plastic Off the Sofa. Tính đến thời điểm ấy, cô có 32 kèn vàng, 79 đề cử (bao gồm các giải tính từ thời hoạt động trong nhóm Destiny's Child và The Carters (cùng Jay-Z).

Năm ngoái, Beyoncé lần đầu được vinh danh ở hạng mục quan trọng nhất - Album của năm - nhờ album Cowboy Carter. Sản phẩm phát hành cuối tháng 3/2024, gồm 27 bài hát. Cô cũng là phụ nữ da màu đầu tiên sau hơn 50 năm thắng Album nhạc đồng quê xuất sắc.