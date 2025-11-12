5 món ăn uống giúp gan khỏe

Gan suy yếu thường có triệu chứng như mệt mỏi, đầy hơi, táo bón, nổi mụn trứng cá, vàng da. Dù tổn thương gan nặng thường không thể phục hồi song nếu nhẹ có thể được kiểm soát bằng cách thay đổi lối sống và chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa, chất xơ và các chất dinh dưỡng thiết yếu. Dưới đây là 5 loại thực phẩm giúp tăng chức năng gan và giải độc.

Trà xanh với hàm lượng catechin cao, góp phần nồng độ enzyme về mức cân bằng và làm chậm quá trình tích tụ mỡ gan. Duy trì thói quen uống 2-3 tách trà xanh mỗi ngày hỗ trợ cơ quan này hoạt động trơn tru, cung cấp nước và các lợi ích sức khỏe khác.