5 món ăn uống giúp gan khỏe

Gan suy yếu thường có triệu chứng như mệt mỏi, đầy hơi, táo bón, nổi mụn trứng cá, vàng da. Dù tổn thương gan nặng thường không thể phục hồi song nếu nhẹ có thể được kiểm soát bằng cách thay đổi lối sống và chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa, chất xơ và các chất dinh dưỡng thiết yếu. Dưới đây là 5 loại thực phẩm giúp tăng chức năng gan và giải độc.
Trà xanh với hàm lượng catechin cao, góp phần nồng độ enzyme về mức cân bằng và làm chậm quá trình tích tụ mỡ gan. Duy trì thói quen uống 2-3 tách trà xanh mỗi ngày hỗ trợ cơ quan này hoạt động trơn tru, cung cấp nước và các lợi ích sức khỏe khác.
Củ dền chứa nhiều betalain, sắc tố không chỉ tạo nên màu nổi bật cho loại củ này mà còn tham gia giải độc gan và giảm stress oxy hóa. Chúng cũng thúc đẩy các enzyme phân hủy độc tố, bảo vệ tế bào gan khỏi bị tổn thương. Uống nước ép củ dền cũng cải thiện chức năng gan, giảm tích tụ mỡ trong gan. Tác dụng chống oxy hóa của củ dền cũng góp phần ngăn tiến triển của bệnh gan.
Nghệ cung cấp curcumin vừa chống viêm vừa chống oxy hóa, giúp làm dịu tình trạng viêm gan và bảo vệ cơ quan này khỏi tổn thương. Bổ sung curcumin từ củ nghệ có thể cải thiện hoạt động của men gan, làm giảm xơ hóa, loại mô hình thành trong bệnh gan.
Tỏi giàu các hợp chất lưu huỳnh, giúp tăng cường hoạt động của enzyme gan, hỗ trợ cơ thể đào thải độc tố. Allicin và selen trong củ tỏi hoạt động như "bộ đôi" bảo vệ gan khỏi bị tổn thương, tăng cường quá trình thanh lọc tự nhiên của gan.
Rau xanh như cải bó xôi, cải xoăn, rau arugula… chứa nhiều diệp lục có khả năng liên kết và giúp cơ thể loại bỏ một số kim loại nặng, hóa chất công nghiệp, dư lượng thuốc trừ sâu khỏi máu. Chúng cũng cải thiện sản xuất mật - yếu tố quan trọng cho quá trình tiêu hóa và bài tiết độc tố của cơ thể. Các loại rau như bông cải xanh và cải brussels chứa một loạt các hợp chất thúc đẩy các enzyme giải độc gan hoạt động, tăng khả năng thanh lọc của cơ quan này.
Bảo Bảo (Theo Times of India)
Ảnh: Bảo Bảo, AI