5 món ăn quen thuộc giúp tăng sinh lý nam

Hàu giàu kẽm giúp cơ thể sản xuất testosterone - hormone quan trọng cải thiện tâm trạng và ham muốn tình dục nam. Kẽm cũng có thể tăng số lượng và khả năng di chuyển của tinh trùng. Ngoài hải sản, nam giới có thể bổ sung kẽm từ thịt bò, thịt lợn, ngũ cốc tăng cường vi chất, hạt bí, hạt điều hoặc sữa chua.
Dưa hấu chứa citrulline - axit amin có thể được cơ thể chuyển thành arginine, góp phần tăng sản xuất nitric oxide giúp giãn mạch và cải thiện lưu thông máu. Cơ chế này liên quan đến quá trình cương dương, tuy nhiên tác dụng của dưa hấu chỉ ở mức hỗ trợ và không thay thế thuốc điều trị rối loạn cương dương.
Dâu tây nhiều vitamin C có thể tăng ham muốn tình dục, cải thiện lưu thông máu đồng thời giảm căng thẳng. Loại quả này cũng giúp cơ thể giải phóng oxytocin - hormone thường được gọi là "hormone tình yêu", liên quan đến sự gắn kết cảm xúc và sự hưng phấn.
Cà phê và trà cung cấp caffeine có tác dụng kích thích hệ thần kinh. Điều này có thể giúp nam giới cải thiện hiệu suất tình dục và giảm nguy cơ rối loạn cương dương. Hai loại đồ uống này còn chứa chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nên tránh uống gần giờ ngủ vì có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ.
Ăn lựu thường xuyên có thể cải thiện chất lượng tinh trùng và tăng khả năng thụ thai. Quả lựu cũng giàu polyphenol - hợp chất có liên quan đến giảm nguy cơ tăng huyết áp, bệnh tim và đột quỵ. Chúng còn giúp giãn mạch, tăng lưu lượng máu đến não, tim.
Bảo Bảo (Theo WebMD, Times of India)
Ảnh: Bùi Thủy, Bảo Bảo