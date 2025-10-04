5 mẹo bất ngờ giúp bạn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Các chuyên gia gợi ý 5 mẹo độc đáo như đi tất, cố gắng tỉnh táo, tưởng tượng thiên nhiên, thổi bong bóng và "khởi động lại" để cải thiện giấc ngủ.

Cứ ba người trưởng thành thì có một người không ngủ đủ giấc, và tình trạng này có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, thậm chí gây tử vong. Theo Cơ quan An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ, lái xe trong trạng thái buồn ngủ là nguyên nhân gây ra hàng trăm ca tử vong và hàng chục ngàn vụ tai nạn giao thông mỗi năm tại nước Mỹ.

Không chỉ dừng lại ở nguy cơ tai nạn, thiếu ngủ còn được các nghiên cứu liên kết với hàng loạt vấn đề sức khỏe mãn tính, bao gồm bệnh tim, tiểu đường, đột quỵ, béo phì và bệnh thận. Để bảo vệ sức khỏe, cải thiện trí nhớ và giảm nguy cơ tai nạn, các quan chức y tế liên bang khuyến cáo người trưởng thành nên ngủ ít nhất 7 giờ mỗi đêm. Tuy nhiên, những yếu tố như điện thoại thông minh, căng thẳng, tiếng ồn khó chịu và ánh sáng nhân tạo đang khiến nhiều người khó lòng chợp mắt đúng giờ.

Dù ai cũng biết không nên sử dụng điện thoại ngay trước khi đi ngủ, các chuyên gia vẫn đưa ra một số mẹo độc đáo và bất ngờ để giúp bạn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Dưới đây là 5 gợi ý đáng chú ý:

Đi tất

Theo các nhà nghiên cứu tại Anh, việc giữ ấm đôi chân có thể giúp bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. Tắm nước ấm hoặc đi tất trước khi lên giường giúp giảm nhiệt độ cơ thể cốt lõi, tạo cảm giác buồn ngủ.

William Wisden, giáo sư tại Đại học Hoàng gia London, chia sẻ với The Washington Post rằng việc đi tất là một loại thuốc ngủ tự nhiên. Đôi tất mềm mại không chỉ mang lại sự thoải mái mà còn là bí quyết đơn giản để cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Cố gắng tỉnh táo

Nghe có vẻ ngược đời, nhưng việc cố gắng giữ mình tỉnh táo thay vì ép bản thân phải ngủ lại có thể giúp bạn dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Đây là kỹ thuật được gọi là liệu pháp ý định nghịch lý, nhằm giảm bớt những suy nghĩ lo âu liên quan đến việc cố gắng ngủ.

"Trong tâm trí, bạn cố gắng thức, nhưng giấc ngủ cuối cùng sẽ đến", tiến sĩ Deirdre Conroy, nhà tâm lý học giấc ngủ tại Trung tâm Rối loạn Giấc ngủ, Đại học Michigan Health, giải thích. Chiến lược này giúp loại bỏ áp lực tâm lý, tạo điều kiện để giấc ngủ tự nhiên xuất hiện.

Tưởng tượng hòa mình vào thiên nhiên

Việc tưởng tượng bản thân đang ở trong một khung cảnh thiên nhiên, như một căn nhà gỗ hẻo lánh hay bên đống lửa trại ấm cúng, có thể giúp xoa dịu những suy nghĩ lo lắng thường xuất hiện vào ban đêm. Theo Đại học UC Davis, thiên nhiên được chứng minh giúp giảm huyết áp và nhịp tim.

Jeffrey Durmer, huấn luyện viên giấc ngủ cho Đội Cử tạ Olympic Mỹ, chia sẻ với HuffPost rằng việc hình dung những khung cảnh yên bình này có thể mang lại hiệu quả đáng kể trong việc cải thiện giấc ngủ.

Thổi bong bóng

Thổi bong bóng để dễ ngủ nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng các bác sĩ khẳng định đây là một kỹ thuật đáng thử. Tiến sĩ Rachel Marie Salas, giáo sư thần kinh học tại Trường Y Đại học Johns Hopkins, giải thích với The New York Post rằng thổi bong bóng tương tự như một bài tập thở, giúp giảm nhịp tim và huyết áp.

Dù đơn giản và có phần ngớ ngẩn, kỹ thuật này dễ thực hiện. Nếu không có sẵn dung dịch bong bóng, bạn có thể tìm các bài tập thở trực tuyến để thay thế.

"Khởi động lại" khi không thể ngủ

Nếu nằm trên giường hơn 20 phút mà vẫn không thể ngủ, hãy đứng dậy và bắt đầu lại. Theo Tiến sĩ Luis Buenaver, chuyên gia về giấc ngủ tại Johns Hopkins Medicine, việc này giúp phá vỡ vòng luẩn quẩn của những suy nghĩ căng thẳng.

"Nếu tâm trí bạn đang chạy đua, có thể vì bạn đang nghĩ về một bài thuyết trình công việc hoặc cố gắng giải quyết một vấn đề cá nhân, hãy thử tự xao lãng bằng cách nghe nhạc nhẹ hoặc một cuốn sách nói trong vài phút", ông nói. Cách tiếp cận này giúp làm dịu tâm trí, tạo điều kiện để giấc ngủ đến dễ dàng hơn.

Bằng cách áp dụng những mẹo đơn giản nhưng sáng tạo trên, bạn có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ và bảo vệ sức khỏe toàn diện. Tuy nhiên, nếu tình trạng mất ngủ kéo dài, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để tìm giải pháp phù hợp.

