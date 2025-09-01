5 mầm bệnh từng được sử dụng làm vũ khí sinh học

Bức tranh mô tả cuộc vây hãm thành Kaffa, sử dụng bệnh dịch hạch làm vũ khí tấn công. Ảnh: History Collection

Yersinia pestis gây bệnh dịch hạch

Trong các cuộc chiến tranh, vi khuẩn dịch hạch đã được các đội quân lợi dụng để làm suy yếu sức mạnh kẻ địch. Năm 1346, lực lượng Tatar đã sử dụng máy bắn đá để bắn xác người bị bệnh dịch hạch vào trong thành Kaffa (tức Feodosia, Ukraine sau này) để công thành. Khi dịch bùng lên, người dân trong thành tháo chạy, mang theo dịch bệnh đến châu Âu gây ra đại dịch hạch “cái chết đen”.

Ước tính đại dịch này đã giết chết khoảng một nửa dân số châu Âu. Tương tự, năm 1710, quân đội Nga đã đưa thi thể các nạn nhân bệnh dịch hạch vào các thành phố của Thụy Điển. Trong Thế chiến II, quân đội Nhật Bản đã thả bọ chét bị nhiễm bệnh dịch hạch trên các khu vực đông dân cư ở Trung Quốc và Mãn Châu.