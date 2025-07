Hàn Quốc có vaccine phòng bệnh than mới

Vaccine Barythrax được bào chế dựa trên công nghệ tái tổ hợp, ra mắt sau 23 năm nghiên cứu, tổng đầu tư khoảng 30 tỷ won, tương đương 22 triệu USD.

Mũi tiêm do Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) hợp tác với công ty GC Biopharma Corp phát triển. Vaccine sử dụng Bacillus brevis không sản sinh độc tố để kích thích sinh miễn dịch, tăng tính an toàn và tiết kiệm chi phí sản xuất so với các vaccine hiện hành.

Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc phê duyệt vaccine hồi tháng 4. Như vậy sau Mỹ, Anh và Nga, Hàn Quốc là quốc gia thứ tư tự chủ được mũi tiêm phòng bệnh này.

Bà Kim Gab-jung, đứng đầu bộ phận chẩn đoán và phân tích bệnh tật của KDCA, nhận định vaccine mới sẽ giúp Hàn Quốc giảm chi phí nhập khẩu vaccine, cho phép phản ứng nhanh hơn khi có dịch bệnh, tăng cường an ninh y tế.

Cho đến nay, Hàn Quốc phụ thuộc vào nhập khẩu vaccine phòng bệnh than của Mỹ. Theo bà Kim, tình trạng này sẽ sớm được cải thiện, vaccine mới sẽ dần được đưa vào sử dụng. Kế hoạch cụ thể về việc cung ứng chưa được tiết lộ.

Vaccine tái tổ hợp phòng bệnh than mới của Hàn Quốc. Ảnh: GC Biopharma Corp

Ngoài dự trữ trong nước, KDCA và GC Biopharma dự kiến xuất khẩu vaccine đến những quốc gia không có khả năng tự sản xuất mũi tiêm này. Cơ quan này dự báo nhu cầu có thể tăng lên toàn cầu, do bệnh than vẫn là gánh nặng tại nhiều khu vực.

Bệnh than là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Bacillus anthracis gây nên. Mầm bệnh có trong đất, nước và cây cỏ bị nhiễm bẩn. Bào tử của vi khuẩn này có thể tồn tại ở điều kiện thông thường trong nhiều năm song vẫn duy trì được khả năng gây bệnh.

Ở người, vi khuẩn gây ba thể bệnh, gồm nhiễm qua da, nhiễm qua đường hô hấp, đường tiêu hóa. Thể nhiễm qua da phổ biến và ít nguy hiểm nhất. Thể nhiễm qua đường hô hấp có thể dẫn tới tử vong, còn thể nhiễm qua đường tiêu hóa sẽ gây đau bụng, nôn, tiêu chảy.

Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận dịch bệnh than bùng phát tại nhiều quốc gia châu Phi năm 2023-2024. Điển hình Zambia báo cáo hơn 600 trường hợp năm 2023, còn Uganda xác nhận 251 ca bệnh vào năm 2024. Lào, Thái Lan và Cộng hòa Congo cũng báo cáo các trường hợp tử vong trong những năm gần đây.

Chi Lê (Theo Yonhap)