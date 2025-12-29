5 lý do nên uống nước cam thường xuyên

Theo TS.BS Nguyễn Thị Sơn, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM - Cơ sở 3, nước cam cung cấp hàm lượng vitamin C dồi dào cùng các khoáng chất thiết yếu cho cơ thể, rất có lợi với sức khỏe.

Cải thiện hệ miễn dịch

Nước cam là một trong các loại nước trái cây có tác dụng cải thiện tốt hệ miễn dịch. Theo đó, hơn 60% hàm lượng vitamin C sẽ hỗ trợ tạo "hàng rào" biểu mô để ngăn chặn các mầm bệnh xâm nhập, kích thích sản sinh tế bào bạch cầu trong máu.

Phòng chống ung thư

Phân tích dinh dưỡng, các chuyên gia thấy rằng nước cam là nguồn bổ sung đa dạng nhóm chất chống oxy hóa hàng đầu, như flavonoid, carotenoid và axit ascorbic. Nhờ tiếp nạp thêm những dưỡng chất này mà cơ thể chúng ta có thể chống lại tác động của các gốc tự do, phòng chống bệnh ung thư.

Nước cam giúp cải thiện hệ miễn dịch, nên uống thường xuyên. Ảnh: Mai Cat

Bảo vệ tim mạch

Nước cam được coi như "người bạn tốt" giúp duy trì và bảo vệ trái tim khỏe mạnh. Nó có thể điều hòa hoạt động của hệ tuần hoàn, hỗ trợ máu lưu thông hiệu quả nhờ làm tăng nồng độ cholesterol HDL (tốt), đồng thời giảm cholesterol LDL (xấu).

Tính kháng viêm mạnh

Ăn múi cam, uống nước ép để giảm mức độ sưng viêm cấp tính, đặc biệt khi mắc các bệnh lý liên quan đến đường hô hấp như viêm họng, viêm phế quản phổi hay hen suyễn.

Giảm nguy cơ mắc sỏi thận

Khi nước tiểu có nồng độ pH ở mức độ axit hóa hoặc kiềm hóa, nguy cơ hình thành sỏi thận tăng cao. Sỏi tích tụ trong thận gây đau và ngăn cản dòng nước tiểu từ thận xuống niệu quản.

Để cân bằng độ pH trong nước tiểu cũng như ngăn ngừa mầm sỏi, bạn có thể uống nước ép cam với một lượng hợp lý.