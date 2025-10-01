5 loại vaccine người cao tuổi nên tiêm

Người cao tuổi có hệ miễn dịch yếu do quá trình lão hóa tự nhiên và mắc bệnh nền, các vaccine ngừa cúm, RSV, zona... sẽ giúp phòng bệnh hiệu quả hơn.

Người cao tuổi nằm trong nhóm nguy cơ cao mắc và gặp biến chứng khi nhiễm cúm, viêm phổi, bệnh hô hấp. Nếu có bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường, việc tiêm chủng vaccine càng quan trọng hơn do hỗ trợ giảm tỷ lệ trở nặng và biến chứng tiềm ẩn. Dưới đây là 5 loại vaccine được khuyến nghị cho người cao tuổi.

Vaccine cúm

Cúm có thể gây nghẹt mũi, đau họng, sốt, ớn lạnh, đau đầu, đau nhức cơ. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), những người từ 65 tuổi trở lên có nguy cơ cao gặp biến chứng do cúm cao hơn. 70-85% số ca tử vong do cúm tại nước này là người trên 65 tuổi. Nhóm tuổi này cũng chiếm khoảng 50-70% số ca nhập viện liên quan tới cúm. Người cao tuổi nên tiêm ngừa cúm hàng năm để bảo vệ cơ thể.

Vaccine RSV

RSV là virus hợp bào hô hấp, có thể gây ra các triệu chứng tương tự cảm lạnh. Ở người cao tuổi, virus có thể tăng nguy cơ mắc bệnh hô hấp nặng hoặc tăng nặng tình trạng bệnh nền.

Tại Mỹ, RSV gây ra khoảng 110.000 đến 180.000 trường hợp người cao tuổi nhập viện mỗi năm. Nhóm trên 75 tuổi có tỷ lệ trở nặng cao nhất.

CDC Mỹ khuyến cáo người từ 75 tuổi nên tiêm ngừa RSV. Người 50-74 tuổi nên tham vấn bác sĩ trước khi quyết định tiêm chủng. Vaccine RSV chỉ cần tiêm một liều.

Người cao tuổi nên chủng ngừa vaccine thường xuyên để bảo vệ sức khỏe. Ảnh minh họa: Vecteezy

Vaccine phế cầu

Phế cầu khuẩn có thể lây truyền dễ dàng từ người sang người qua đường không khí, gây viêm phổi hoặc ảnh hưởng tới các cơ quan khác. Người cao tuổi mắc phế cầu khuẩn nặng, có thể tử vong. Vaccine phế cầu có nhiều loại, người cao tuổi nên chủng ngừa 1-2 liều, trước khi tiêm nên tham khảo ý kiến bác sĩ về phác đồ và loại vaccine phù hợp.

Vaccine ngừa bạch hầu, ho gà, uốn ván

Uốn ván, bạch hầu, ho gà là những bệnh do vi khuẩn gây ra. Trong đó, uốn ván xâm nhập vào cơ thể thông qua vết thương hở, thường gây liệt cơ hô hấp, co cứng cơ liên tục, khiến người bệnh tử vong; bạch hầu bít tắc đường thở, ngoài ra độc tố do vi khuẩn tiết ra gây viêm hoại tử cơ tim, tổn thương đa dây thần kinh gây liệt; ho gà gây ho dữ dội, thường không kiểm soát được dẫn tới suy hô hấp. Ngoài người cao tuổi, người trưởng thành từ 18 tuổi cũng cần chủng ngừa, để đảm bảo sức khỏe cơ thể.

Vaccine zona thần kinh

Bệnh zona thần kinh do virus Varicella-zoster gây ra. Virus này trước đó gây bệnh thủy đậu, ngủ đông trong cơ thể, tái kích hoạt khi hệ miễn dịch yếu đi và gây ra zona thần kinh.

Bệnh zona đặc trưng với các nốt mụn nước chứa dịch, kèm cảm giác đau rát hoặc đau nhói, ngứa ran. Ngay cả sau khi phát ban đã khỏi, cơn đau vẫn có thể kéo dài.

Vaccine ngừa zona hiệu quả hơn 90% trong ngăn ngừa bệnh zona ở người từ 50 tuổi trở lên. Mỗi người cần hai liều tiêm, cách nhau 2-6 tháng.

Văn Hà (Theo Medical News Today)