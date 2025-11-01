5 loại nước uống giúp cơ thể đào thải acid uric

Uống nước chanh có thể giảm nồng độ acid uric nhờ hàm lượng acid citric và vitamin C cao, giúp hòa tan axit uric và cân bằng độ pH. Tác dụng giữ nước của thức uống này cũng hỗ trợ đào thải acid uric dư thừa. Uống một cốc nước chanh sau khi thức dậy là cách tốt để thanh lọc cơ thể. Người có vấn đề dạ dày nên ăn nhẹ trước khi uống.