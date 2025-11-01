5 loại nước uống giúp cơ thể đào thải acid uric

Uống nước chanh có thể giảm nồng độ acid uric nhờ hàm lượng acid citric và vitamin C cao, giúp hòa tan axit uric và cân bằng độ pH. Tác dụng giữ nước của thức uống này cũng hỗ trợ đào thải acid uric dư thừa. Uống một cốc nước chanh sau khi thức dậy là cách tốt để thanh lọc cơ thể. Người có vấn đề dạ dày nên ăn nhẹ trước khi uống.
Nước ép dưa chuột chứa 90% nước, cung cấp nước cho cơ thể, giúp thanh lọc độc tố, bao gồm cả acid uric. Dưa chuột rất ít purin, tức là sẽ không làm tăng thêm vấn đề ở người bệnh gout hoặc sỏi thận. Thêm một vài lát chanh tươi có thể giải độc gan, thận và đào thải độc tố ra khỏi cơ thể.
Nước ép dưa hấu có lợi cho người gặp tình trạng acid uric cao. Loại quả này chủ yếu là nước, thúc đẩy thận đào thải acid uric dư thừa hiệu quả hơn. Nên uống nước ép dưa hấu nguyên chất để có lợi cho sức khỏe, tránh thêm đường vì dễ làm tăng đường huyết.
Uống nước ép cà rốt tươi với một chút nước cốt chanh giúp kiểm soát nồng độ acid uric tăng cao. Điều này là do nước ép cà rốt có chứa chất chống oxy hóa, vitamin A, chất xơ, beta carotene cùng các khoáng chất giúp giảm tổn thương bởi acid uric tăng cao.
Nước ép anh đào thúc đẩy cơ thể đào thải acid uric tự nhiên nhờ đó làm giảm các cơn gout cấp. Lợi ích này là nhờ chúng chứa chất chống oxy hóa anthocyanin - một loại sắc tố thực vật tạo nên màu sắc đặc trưng của quả anh đào.
Bảo Bảo (Theo Healthline, Medical News Today, Times of India)
Ảnh: AI