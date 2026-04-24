5 loại hạt giúp tăng cơ, tốt cho sức khỏe

Hạt gai dầu

Hạt gai dầu nổi bật vì chứa đủ 9 axit amin thiết yếu, cung cấp nguồn protein hoàn chỉnh. Đây là lựa chọn lành mạnh đối với người ăn chay hoặc thuần chay muốn bổ sung protein mà không cần dùng thực phẩm chức năng.

Bạn có thể rang nhẹ ăn trực tiếp hoặc trộn vào salad, ngũ cốc hay sinh tố. Điều quan trọng là duy trì thói quen đều đặn, bởi hiệu quả lâu dài của dinh dưỡng thường đến từ sự đơn giản và kiên trì.