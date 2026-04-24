5 loại hạt giúp tăng cơ, tốt cho sức khỏe

Hạt chia
Hạt chia chứa nhiều axit béo omega-3, chất xơ và protein, giúp giảm viêm, hỗ trợ phục hồi cơ nhanh đồng thời cung cấp nguồn năng lượng bền vững.
Hạt chia có khả năng hút nước, nở ra trong dạ dày, giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn, đặc biệt có lợi cho người đang theo chế độ ăn kiểm soát dinh dưỡng.
Hạt hướng dương
Hạt hướng dương nhiều vitamin E, vitamin nhóm B cùng các vi chất quan trọng, giúp cải thiện chuyển hóa, giảm stress oxy hóa. Ăn hạt hướng dương tốt trong giai đoạn tập luyện cường độ cao hoặc khi đang kiểm soát lượng calo.
Hạt lanh
Hạt lanh chứa cả chất xơ hòa tan và không hòa tan, đồng thời giàu lignan - hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa. Loại hạt này hỗ trợ sức khỏe tim mạch, duy trì quá trình trao đổi chất ổn định, cần thiết cho những người muốn tăng cơ nạc mà không tích tụ mỡ thừa.
Hạt bí
Đây là nguồn giàu kẽm, magie và sắt, hỗ trợ quá trình co cơ, vận chuyển oxy hiệu quả và duy trì cân bằng nội tiết tố. Hàm lượng protein cao cũng giúp chúng trở thành món ăn nhẹ lý tưởng sau khi tập, nhất là khi kết hợp với trái cây hoặc sữa chua.
Hạt gai dầu
Hạt gai dầu nổi bật vì chứa đủ 9 axit amin thiết yếu, cung cấp nguồn protein hoàn chỉnh. Đây là lựa chọn lành mạnh đối với người ăn chay hoặc thuần chay muốn bổ sung protein mà không cần dùng thực phẩm chức năng.
Bạn có thể rang nhẹ ăn trực tiếp hoặc trộn vào salad, ngũ cốc hay sinh tố. Điều quan trọng là duy trì thói quen đều đặn, bởi hiệu quả lâu dài của dinh dưỡng thường đến từ sự đơn giản và kiên trì.
Bảo Bảo (Theo Times of India)
Ảnh:Bảo Bảo, AI