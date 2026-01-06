5 Gen Z lần đầu góp mặt tại giải Làn Sóng Xanh

52Hz nổi lên sau chương trình Em xinh say hi mùa đầu tiên, vào đến vòng chung kết. Tại show, cô được thí sinh tin tưởng bầu làm đội trưởng bởi khả năng sáng tác, rap, sản xuất nhạc. 52Hz góp mặt trong nhiều bản hit như Run, Không đau nữa rồi, Quả chín quá, Ta di da.

Cô tên thật là Trần Thị Phương Thảo, 27 tuổi, quê Hải Phòng, sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc - mẹ là giáo viên, anh trai là producer. 52Hz từng mơ làm cô giáo. Khi gặp rapper RIO, cô được truyền cảm hứng sáng tác, sau đó rẽ hướng làm ca sĩ. Cũng nhờ đó, cả hai nên duyên vợ chồng, làm đám cưới vào đầu năm 2025.