52Hz - 'tần số lạ' tại show Em xinh say hi

Nghệ danh của cô lấy cảm hứng từ loài cá voi phát ra tần số 52Hz, được giới khoa học gọi là "cá voi cô đơn nhất thế giới", từng là nguồn cảm hứng cho phim tài liệu The Loneliest Whale: The Search for 52 của đạo diễn Joshua Zeman.

Cô cho biết bản thân từng có thời gian bị tách biệt với môi trường xung quanh, nói ra suy nghĩ nhưng không ai quan tâm, dẫn đến tự ti, khép kín. Tại show, rapper cho thấy mình có sức hút riêng, gần gũi đồng nghiệp. "Tôi tin sẽ có người nghe mình nếu làm nghề nghiêm túc, đặt cảm xúc thành thật lên trên hết", cô nói.