5 điểm mạnh - yếu của Man Utd

Điểm mạnh
Tân binh. Man Utd thua trận, nhưng HLV Ruben Amorim có thể hài lòng về những cầu thủ mà ông mang về trong kỳ chuyển nhượng hè này. Matheus Cunha gây không ít nguy hiểm lên vòng cấm Arsenal bằng những pha xử lý tự tin, tốc độ và kỹ thuật. Bryan Mbeumo cũng đóng góp tích cực vào thế trận bằng những pha đi bóng và dứt điểm bên cánh phải. Benjamin Sesko chưa gây ấn tượng trong 30 phút góp mặt, nhưng vẫn thể hiện tốt hơn Viktor Gyokeres bên phía Arsenal. Với những gì đã làm được trong trận chính thức đầu tiên, ba tân binh này có thể đóng góp nhiều hơn khi có thêm thời gian hòa nhập đội hình.
Áp đặt thế trận. Nhiều năm qua, Man Utd thường phải chơi phòng ngự phản công trước các đối thủ lớn. Nhưng khi tiếp Arsenal tối 17/8, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
"Quỷ đỏ" kiểm soát bóng 62%, dứt điểm 22 lần và trúng đích 7 lần, trong khi đối thủ chỉ dứt điểm 9 và trúng đích 3. Nếu thủ môn Altay Bayindir không mắc sai lầm ở phút 13, kết quả trận đấu có thể đã khác.
Các ứng cử viên vô địch như Liverpool, Man City, Chelsea hay Arsenal đều đang phát triển lối chơi dựa trên kiểm soát bóng. Nếu tiếp tục phát triển theo hướng này, Man Utd có thể trở lại hàng ngũ trong một ngày không xa.
Điểm yếu
Thủ môn. Hai thủ môn hàng đầu của Man Utd hiện nay đều không đem lại cảm giác an toàn. Andre Onana từng mắc nhiều sai lầm, còn Bayindir vừa trở thành tội đồ trước Arsenal. Để tiến xa, Man Utd cần tìm một thủ môn đẳng cấp trong nửa tháng còn lại của kỳ chuyển nhượng hè. Họ có thể chiêu mộ Gianluigi Donnarumma, người vừa bị loại khỏi đội hình PSG vì vấn đề gia hạn hợp đồng, hoặc thậm chí đưa David De Gea trở lại từ Fiorentina.
Thiếu phương án ghi bàn hiệu quả. Man Utd tấn công chưa đủ biến hóa, nên chưa tận dụng được ưu thế về kiểm soát bóng. Phần lớn các pha tấn công của "Quỷ đỏ" tập trung vào hai cánh, nơi có bốn cầu thủ tham gia theo sơ đồ 3-4-3. Nhưng các pha chồng cánh, di chuyển không bóng và tạt vào trong chưa đủ độ chính xác, tốc độ và tính bất ngờ. Co lẽ, họ vẫn cần thêm thời gian để các cầu thủ hiểu nhau hơn và mài giũa sắc bén.
Tuyến giữa. Việc kéo Bruno Fernandes xuống đá tiền vệ trung tâm, thay vì tiền vệ tấn công sở trường, không phải là phương án tối ưu. Ngôi sao người Bồ Đào Nha không phải là chuyên gia "chia bài" kiểu như Vitinha của PSG hay Pedri của Barca, nên thể hiện có phần mờ nhạt.
Ở vị trí tiền vệ phòng ngự, Casemiro cũng không phải là lựa chọn hàng đầu. HLV Amorim cần một cầu thủ trẻ hơn, càn quét tuyến giữa tốt hơn và biết chơi tiền vệ con thoi. Đó là lý do tại sao ông đề nghị ban lãnh đạo chiêu mộ Carlos Baleba, cầu thủ đang được Brighton đặt giá tới 150 triệu USD.
Ngọc Tuấn
Ảnh: Reuters, PA, AFP, AP