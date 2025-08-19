5 điểm mạnh - yếu của Man Utd

Áp đặt thế trận. Nhiều năm qua, Man Utd thường phải chơi phòng ngự phản công trước các đối thủ lớn. Nhưng khi tiếp Arsenal tối 17/8, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

"Quỷ đỏ" kiểm soát bóng 62%, dứt điểm 22 lần và trúng đích 7 lần, trong khi đối thủ chỉ dứt điểm 9 và trúng đích 3. Nếu thủ môn Altay Bayindir không mắc sai lầm ở phút 13, kết quả trận đấu có thể đã khác.

Các ứng cử viên vô địch như Liverpool, Man City, Chelsea hay Arsenal đều đang phát triển lối chơi dựa trên kiểm soát bóng. Nếu tiếp tục phát triển theo hướng này, Man Utd có thể trở lại hàng ngũ trong một ngày không xa.