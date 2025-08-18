Amorim chê luật bóng đá khi Man Utd thua Arsenal

AnhHLV Ruben Amorim không hài lòng khi bàn thắng duy nhất của Arsenal được công nhận, dù thủ môn Man Utd bị tác động trong lúc đấm bóng.

"Rõ ràng Man Utd chơi tốt hơn, nhưng lại thua", HLV Amorim nói trên BBC Sport. "Chúng tôi đã chơi tấn công hơn mùa trước, gây áp lực cao lên đối thủ. Tôi tự hào với các cầu thủ, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần cải thiện".

Được hỏi về bàn thua duy nhất ở phút 13, khi thủ môn Altay Bayindir đấm trượt quả phạt góc của Declan Rice, HLV người Bồ Đào Nha nói: "Khi thủ môn bị đối phương chạm vào, thậm chí xô đẩy, họ không có nhiều cơ hội bắt bóng. Nhưng chúng tôi không thể thay đổi các điều luật, mà phải thích nghi".

Tình huống Arsenal ghi bàn duy nhất trận gặp Man Utd trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, Vương quốc Anh, vòng 1 Ngoại hạng Anh ngày 17/8/2025. Ảnh: Reuters

Amorim thậm chí ám chỉ Bayindir đã bị trung vệ William Saliba xô đẩy ngay trên vạch cầu môn. Vì thế, thủ thành Thổ Nhĩ Kỳ đấm sượt bóng, giúp hậu vệ Ricardo Calafiori đánh đầu bồi vào lưới trống. Đây cũng là bàn thắng duy nhất trong trận cầu đinh vòng một Ngoại hạng Anh.

Trước mùa này, truyền thông Anh cũng cho rằng trọng tài sẽ siết chặt các tình huống ôm, giữ người trong cấm địa. Đó là lý do Fernandes không hài lòng vì trọng tài Simon Hooper và VAR Paul Tierney đều công nhận bàn thắng. Họ có thể cho rằng tác động của Saliba lên Bayindir không đủ mạnh để từ chối bàn thắng.

Amorim và Fernandes cùng nhận xét chủ nhà chơi tốt hơn và chỉ thua vì chi tiết nhỏ. Nhưng con số thống kê đang không đứng về phía hai thầy trò. HLV người Bồ Đào Nha chỉ đang có tỷ lệ thắng 37,2%, thấp nhất Man Utd hơn nửa thế kỷ qua. Nếu không thể thắng Fulham ở vòng tới, tỷ lệ thắng của ông sẽ rơi xuống thấp nhất mọi thời.

Amorim cũng phải nhận thất bại thứ 15 chỉ sau 28 trận dẫn dắt Man Utd tại Ngoại hạng, bên cạnh 7 trận thắng, 6 hòa. Không tính những đội mới thăng hạng, Amorim là HLV thua 15 trận thua nhanh nhất tại giải, kể từ Paul Hart cùng Portsmouth năm 2009, sau 27 trận.

Hoàng An tổng hợp