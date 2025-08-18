Các tân binh thể hiện ra sao ở đại chiến Man Utd - Arsenal?

Dù chiến thắng thuộc về Arsenal, màn trình diễn của Man Utd cho thấy bộ mặt mới mẻ và hứa hẹn, với điểm sáng nổi bật từ các tân binh so với chính đối thủ ở vòng một Ngoại hạng Anh.

Riccardo Calafiori (phải) mừng bàn thắng trong trận Arsenal hạ Man Utd 1-0 ở vòng một giải Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford, Manchester ngày 17/8/2025. Ảnh: Reuters

Kết quả vẫn là quan trọng nhất, nhưng không hoàn toàn chi phối toàn bộ câu chuyện trong 90 phút bóng lăn. Bàn thắng từ một pha dàn xếp bóng cố định đặc trưng của Arsenal không thể phủ nhận thực tế rằng Man Utd đã chơi nhỉnh hơn tại Old Trafford.

Đội chủ nhà kiểm soát bóng 61%, tung ra hơn gấp đôi số cú dứt điểm so với đối thủ (22 so với 9), và nếu không nhờ những pha phòng ngự đẳng cấp của cặp trung vệ Gabriel Magalhaes và William Saliba, cùng hai pha cứu thua xuất sắc của thủ thành David Raya, "Quỷ đỏ" đã có thể giành chiến thắng. Giá trị bàn thắng kỳ vọng xG cũng cho thấy Man Utd nhỉnh hơn và lẽ ra cần có ít nhất một bàn: 1,52 so với 1,31 của Arsenal.

Man Utd: Cầu thủ mới, phong cách mới. Điểm nổi bật trong lối chơi của Man Utd là tần suất Bruno Fernandes và Mason Mount thực hiện những đường chuyền dài về phía trước, nhằm giải phóng các biên thủ (wingback) trong hệ thống 3-4-2-1 hoặc tiền đạo cánh phải Bryan Mbeumo thường xuyên nhất có thể. Ngoài những đường chuyền vượt tuyến theo bài vở đó, các học trò của Ruben Amorim còn thường xuyên tìm cách rê bóng, cầm dẫn bóng tiến về trước và kéo giãn cấu trúc phòng ngự Arsenal.

Lối chơi này gần giống với những gì Amorim từng triển khai tại Sporting: kết hợp giữa kiểm soát bóng và những pha tăng tốc bất ngờ từ hàng công ba người. Những pha di chuyển tấn công chiều sâu của tân binh Mbeumo và khả năng cầm bóng của một tân binh khác là Matheus Cunha đóng vai trò quan trọng trong cách chơi mới của Man Utd.

Hai cầu thủ này tạo ra tổng cộng 9 cú dứt điểm, trong đó Mbeumo đóng góp 5 – cũng là con số dứt điểm nhiều nhất trong một trận đấu Ngoại hạng của anh kể từ tháng 10/2023. Với Cunha, cầu thủ người Brazil còn thực hiện thành công bốn trên sáu pha rê bóng – nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trên sân – và tham gia vào tổng cộng 20 tình huống tranh chấp (6 trên không và 14 trên mặt đất).

"Những cầu thủ như Cunha và Mbeumo có thể khiến cả khán đài bùng nổ trong một khoảnh khắc", Amorim chia sẻ với Sky Sports sau trận. "Điều quan trọng nhất là chúng tôi không hề nhàm chán".

Nhờ đóng góp từ các tân binh, Man Utd tung ra tổng cộng 22 cú dứt điểm trước Arsenal, con số nhiều thứ hai mà "Pháo thủ" phải đối mặt trong một trận đấu Ngoại hạng kể từ đầu mùa 2022-2023. Đây cũng là số cú dứt điểm nhiều nhất mà "Quỷ đỏ" tạo ra trước Arsenal kể từ trận thắng nổi tiếng 8-2 vào tháng 8/2011.

Cũng trong trận đấu này, tia hy vọng còn được nhìn thấy từ một tân binh khác là Benjamin Sesko, dù anh vẫn cần thêm thời gian để hòa nhập. Rất thường xuyên trong hiệp một, Man Utd tìm cách đưa bóng vào khu vực tấn công một phần ba cuối sân ở hai cánh, nhưng lại không có ai trong vùng cấm để kết thúc, cho đến khi Sesko được đưa vào từ phút 65.

Sesko mới chỉ có vài trận đấu tập cùng đội bóng mới và Amorim không mạo hiểm để anh đá chính. Nhưng trong 25 phút xuất hiện ít ỏi, tiền đạo 22 tuổi này cho thấy những triển vọng. Hai cơ hội mà anh có – dù chỉ là những cú đánh đầu thiếu uy lực – có thể chưa thực sự đáng chú ý, nhưng điều quan trọng với Amorim là anh biết cách có mặt trong vùng cấm để đón những đường chuyền. Bên cạnh đó, Sesko gặp khó khăn là điều dễ hiểu khi phải đối mặt với một hàng thủ lùi sâu của Arsenal.

Nói đi cũng phải nói lại, lối chơi trực diện và cởi mở của Man Utd cũng để lại những khoảng trống trung lộ và Arsenal liên tục khai thác thông qua các pha chuyển đổi trạng thái. Như HLV Arteta nhận xét sau trận đấu với Sky Sports: "Có nhiều thời điểm trong thế trận mở mà chúng tôi đáng lẽ đã kết liễu họ".

Arsenal: Tân binh lạc nhịp. Arteta thừa hiểu đội bóng của ông đã may mắn có được trọn vẹn ba điểm. "Chúng tôi cần khiêm tốn nhìn nhận về cách mình giành chiến thắng", ông nói sau trận, trước khi khen các học trò về "cách phản ứng với sai lầm, những sai lầm vượt xa so với tiêu chuẩn thường thấy của đội bóng".

Trước kia, Man City của Pep Guardiola đã phải "gò" lối chơi của mình phần nào theo phong cách chơi bóng của mũi công Erling Haaland. Và điều này có vẻ cũng được đặt ra với Arsenal của Arteta hiện tại, khi hàng công của đội chủ sân Emirates được kỳ vọng vào Viktor Gyokeres. Sự hiện diện của tân binh người Thụy Điển – trong bối cảnh chưa để lại được dấu ấn như kỳ vọng – lại phần nào khiến lối chơi của Arsenal mất đi nhịp điệu vốn có tại Old Trafford.

Không nhất thiết phải đặt lên bàn cân để đánh giá giữa Sesko và Gyokeres, bởi họ là hai mẫu cầu thủ khác nhau với kinh nghiệm khác biệt. Nhưng sự so sánh là khó tránh khỏi, khi cả hai đều là mục tiêu chuyển nhượng của hai đội bóng và được giao nhiệm vụ trở thành nguồn cung cấp bàn thắng chủ lực. Đặc biệt, cầu thủ từng ghi 109 bàn trong hai mùa giải cho cả CLB lẫn ĐTQG có nhiều thời gian hơn Sesko để hòa nhập cùng đội bóng mới.

Được xuất phát ngay từ đầu, nhưng trong một tiếng có mặt trên sân, Gyokeres không có được cú dứt điểm nào, không tạo ra được cơ hội nào. Với chỉ 21 pha chạm bóng tổng cộng – trong đó chỉ ba lần bên trong vùng cấm đối phương – cựu học trò của Amorim chỉ hoàn thành đúng bốn đường chuyền. Đây là lần đầu tiên kể từ khi rời Coventry City, anh không thể tung ra một cú dứt điểm nào trong một trận đấu. Có thể nói Gyokeres gần như vô hình, dễ dàng bị đối thủ áp đảo, di chuyển chậm chạp, để lộ điểm yếu trong khâu xử lý bóng đầu tiên, gặp khó khăn trong việc tham gia kết nối vào trận đấu, và ngay cả khi thực hiện những pha chạy chỗ đâm ra sau lưng hàng thủ đối phương, các đồng đội cũng không thể tìm thấy anh.

"Viktor đã làm tốt nhiều thứ. Đặc biệt, trong cách chúng tôi pressing tầm cao và nhịp độ mà chúng tôi yêu cầu. Tuy nhiên, có thể thấy rõ trong hiệp một, chúng tôi đã để đối phương có quá nhiều thời gian với bóng, đây là điểm mà tôi sẽ cần làm việc với Viktor", Arteta cho biết sau trận.

Nói vậy không có nghĩa là màn trình diễn của Gyokeres hoàn toàn tệ. Anh biết cách tận dụng sức vóc cơ thể trong những pha giữ bóng và mang về được một vài quả đá phạt ở vị trí nguy hiểm, nhưng Arteta sẽ cần nhiều hơn từ anh trong những tháng tới.

Cũng giống Man Utd, Arsenal chơi trực diện hơn so với thường lệ. Một phần vì cách di chuyển của tân binh Gyokeres, điều này khiến những ngòi nổ là Martin Odegaard và Bukayo Saka gượng ép tìm cách phối hợp tấn công thay vì từ tốn kiểm soát bóng. Nói cách khác, những cá nhân làm bóng cho Gyokeres sẽ cần thêm thời gian để làm quen với phong cách của anh, và bản thân anh cũng cần biết nương theo đồng đội.

Arteta cũng đề cập đến khía cạnh này: "Với những tình huống quyết định khi kết thúc pha bóng, Viktor không có nhiều cơ hội để thể hiện, vì ở pha bóng trước đó, các đồng đội của cậu ấy cần chuyền bóng chính xác hơn. Chúng tôi đã không thể tận dụng được phẩm chất của cậu ấy khi khoảng cách tới khung thành đối phương còn tới 40 mét".

Kiểm soát thế trận là điều Arteta luôn khao khát, nhưng hiếm khi Arsenal lại thiếu kiểm soát đến vậy dưới thời ông. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác chỉ 75% là con số thấp nhất của Arsenal trong một trận đấu Ngoại hạng kể từ trận hòa 2-2 với Man City vào tháng 9/2024, khi họ chơi hiệp hai với 10 người. Không ai ngờ Casemiro và Fernandes có thể gây rối loạn tuyến giữa của đội khách đến mức đó.

Gyokeres chưa để lại tác động tích cực, nhưng một tân binh khác, Martin Zubimendi, cũng không khá hơn. Anh tỏ ra lo lắng trong suốt trận đấu, thường xuyên từ chối tung ra các đường chuyền mạo hiểm về phía trước, thay vào đó là chọn giải pháp an toàn với những đường chuyền sang ngang, nhờ vậy mà Man Utd dễ dàng gây áp lực. Màn trình diễn của Zubimendi quá thận trọng, với phần lớn các pha chạm bóng diễn ra ở phần sân nhà.

Rõ ràng, tiền vệ người Tây Ban Nha cũng như nhiều trường hợp trước đây – gồm cả Rodri của Man City – sẽ cần thời gian để hòa nhập với môi trường mới, trong đó có mức độ va đập cao ở Ngoại hạng khi thi đấu ở vị trí mà không gian cần làm chủ là mọi phía.

Hoàng Thông tổng hợp