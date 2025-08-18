Tranh cãi về phạt đền ở trận Man Utd thua Arsenal

Nhiều kênh truyền thông cho rằng Man Utd xứng đáng được hưởng phạt đền cuối trận thua Arsenal ở vòng một Ngoại hạng Anh 2025-2026.

Phút 89, từ cú sút của Matthijs de Ligt từ bên trái cấm địa Arsenal, Matheus Cunha đánh gót chân phải, trúng chân trái của chính anh. Ở ngay phía sau, trung vệ Williams Saliba giơ chân ra và tác động vào chân trụ của Cunha, khiến tiền đạo Man Utd ngã xuống. Tuy nhiên, chủ nhà không được hưởng phạt đền.

Tình huống Cunha ngã trong cấm địa Arsenal, nhưng Man Utd không được phạt đền.

Trên Sky Sports, cựu trọng tài Mike Dean cho rằng Man Utd không được hưởng phạt đền là đúng, vì đây là tác động "chân với chân". Còn cựu hậu vệ Man Utd, Gary Neville cũng không nghĩ rằng đây là quả phạt đền.

Tuy nhiên, quyết định của trọng tài Simon Hooper và VAR Paul Tierney vẫn gây tranh cãi trên mạng xã hội. Bài đăng về tình huống này trên Reddit thu hút hơn 500 lượt bình luận chỉ sau một tiếng. Những bình luận được hưởng ứng nhiều nhất đều cho rằng trọng tài đã sai. "Không thể hiểu nổi quyết định này. Vì Saliba không hề chạm được vào bóng", tài khoản MartianDuk viết.

Trên X (tên mới của Twitter), phóng viên Daily Mail Nathan Salt cũng cho rằng Saliba phải bị thổi phạt, bởi anh đá vào chân Cunha mà không chạm được bóng. Còn tài khoản @FootyAccums chỉ trích ông Dean vì luôn bênh vực các đồng nghiệp, ngay cả khi quyết định của trọng tài sai rõ ràng.

Nếu trọng tài thổi phạt đền trong tình huống này, Man Utd đã có thể tránh khỏi thất bại ở trận ra quân. Dù vậy, HLV Ruben Amorim vẫn lạc quan, cho rằng nếu đội nhà tiếp tục chơi như vậy, họ có thể thắng bất cứ đối thủ nào ở Ngoại hạng Anh. "Trước đối thủ mạnh như Arsenal, Man Utd đã chơi tốt hơn", HLV người Bồ Đào Nha nói. "Vì thế, chúng tôi có thể thắng bất cứ trận đấu nào".

Cunha không đem về phạt đền, nhưng vẫn chơi nổi bật bên phía Man Utd, với 4 pha dứt điểm. Trong đó, có tình huống anh kéo bóng độc diễn từ phần sân nhà tới cấm địa, nhưng cú sút quá hiền bị thủ môn David Raya bắt gọn. Tiền đạo Brazil cũng rê bóng qua người bốn lần trong trận, nhiều nhất trên sân. Tuy nhiên, anh cũng thất bại ở nhiều pha tranh chấp tay đôi nhất (12 lần).

Ở trận tiếp theo, Man Utd làm khách trên sân của Fulham sau đây một tuần.

Hoàng An tổng hợp