5 dấu hiệu buổi sáng cảnh báo thận tổn thương

Các dấu hiệu buổi sáng như sưng mặt, nước tiểu có bọt, da khô và ngứa, hôi miệng dai dẳng có thể cảnh báo thận tổn thương.

Thận là cơ quan quan trọng chịu trách nhiệm lọc chất thải, cân bằng điện giải và sản xuất hormone điều hòa huyết áp và sản xuất hồng cầu. Đái tháo đường và tăng huyết áp là những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ra bệnh thận mạn tính (CKD). Các nguyên nhân khác bao gồm viêm cầu thận, bệnh thận đa nang, nhiễm trùng thận tái phát và lạm dụng một số thuốc trong thời gian dài.

Khi chức năng thận suy giảm, các triệu chứng có thể xuất hiện, song thường không được chú ý, dễ gây nhầm lẫn với các tình trạng khác. Việc nhận biết sớm những dấu hiệu cảnh báo có thể giúp can thiệp kịp thời và ngăn ngừa tổn thương thêm.

Dưới đây là 5 triệu chứng buổi sáng có thể cảnh báo thận tổn thương.

Sưng mặt

Theo Viện Quốc gia về Bệnh Tiểu đường, Tiêu hóa và Thận Mỹ, tình trạng sưng mặt vào buổi sáng có thể liên quan đến bệnh thận. Mí mắt, mặt sưng húp khi thức dậy là dấu hiệu điển hình của phù liên quan đến thận. Ở người bệnh thận hư, thận làm rò rỉ albumin vào nước tiểu. Albumin máu thấp làm giảm áp lực keo huyết tương, khiến chất lỏng tích tụ lại trong mô mềm tạo thành bọng mắt hoặc sưng nhẹ ở vùng quanh hốc mắt sau một đêm.

Sự tích tụ natri do bệnh thận làm tăng thêm lượng nước trong cơ thể. Sưng thường lan đến mắt cá chân, bàn chân vào cuối ngày.

Nước tiểu có bọt hoặc sủi bọt

Nước tiểu có bọt nhiều, không tan thường phản ánh tình trạng dư thừa protein (protein niệu) - một dấu hiệu sớm của tổn thương cầu thận. Bọt thoáng qua có thể xuất hiện do mất nước, tiểu gấp hoặc chất tẩy rửa nhà vệ sinh nhưng nước tiểu có bọt nhiều lần cần được kiểm tra chức năng thận.

Da khô và ngứa quá mức

Khi chức năng thận suy giảm có thể dẫn đến tích tụ các độc tố urê, tăng tình trạng viêm, bệnh thần kinh ngoại biên và rối loạn khoáng chất (nồng độ phốt pho cao) đều góp phần gây ngứa dai dẳng, thường có tính đối xứng (lưng, cánh tay). Ngứa thường nặng hơn vào ban đêm và chỉ thuyên giảm một phần khi dùng kem dưỡng ẩm, không giống như da khô thông thường.

Sương mù não

Những thay đổi về nhận thức (chẳng hạn như sương mù não) thường gặp khi bệnh thận mạn tiến triển. Điều trị thiếu máu và kiểm soát các yếu tố nguy cơ của bệnh thận mạn có thể cải thiện năng lượng, chức năng nhận thức. Tình trạng sương mù não dai dẳng kèm theo các dấu hiệu bệnh thận khác cần được đánh giá sớm.

Hôi miệng dai dẳng

Có nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra hơi thở có mùi vào buổi sáng, chẳng hạn như khô miệng và vệ sinh răng miệng kém. Tuy nhiên, thận tổn thương cũng có thể gây hôi miệng dai dẳng do cơ quan này không thể lọc urê và các chất thải khác ra khỏi máu.

Khi các độc tố này tích tụ, chúng sẽ bị vi khuẩn trong miệng, trên lưỡi phân hủy thành amoniac và các hóa chất có mùi hôi khác, sau đó được thở ra qua phổi. Hơi thở amoniac này là một triệu chứng đặc trưng của tình trạng suy giảm chức năng thận. Đặc biệt khi chúng đi kèm theo các triệu chứng khác như buồn nôn, mệt mỏi, ngứa, phù nề có thể cảnh báo suy thận tiến triển.

Bảo Bảo (Theo Times of India)