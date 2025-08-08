5 dấu hiệu ở mắt cảnh báo thận không khỏe

Các vấn đề về thận có thể biểu hiện ở mắt với các triệu chứng như sưng dai dẳng, nhìn mờ và khô mắt, đặc biệt khi đi kèm với mệt mỏi bất thường.

Bệnh thận thường liên quan đến mệt mỏi hoặc thay đổi thói quen đi tiểu, song một vài dấu hiệu cảnh báo sớm có thể xuất hiện ở mắt. Bởi thận chịu trách nhiệm lọc chất thải và duy trì cân bằng chất lỏng trong cơ thể, có mối liên hệ chặt chẽ với hệ tuần hoàn, bao gồm các mạch máu mỏng manh trong mắt. Khi chức năng thận bắt đầu suy giảm, nó có thể gây ra một loạt các thay đổi ảnh hưởng đến thị lực, độ ẩm của mắt và thậm chí cả cách cảm nhận màu sắc. Những thay đổi này thường khó phát hiện ở giai đoạn đầu nhưng lại có thể tiến triển mà không có triệu chứng rõ ràng liên quan đến thận.

Sưng mắt dai dẳng

Thức dậy với đôi mắt hơi sưng hoặc sưng húp sau một đêm ngủ muộn hoặc ăn đồ mặn là bình thường. Tuy nhiên, nếu mắt vẫn ở trạng thái này suốt cả ngày, đặc biệt là sưng quanh mí mắt có thể là dấu hiệu của protein niệu, một tình trạng protein rò rỉ vào nước tiểu do thận tổn thương. Sự rò rỉ protein này khiến dịch tích tụ trong các mô mềm như quanh mắt.

Sưng mắt do các vấn đề liên quan đến thận thường dai dẳng và cũng có thể kèm theo các triệu chứng khác như nước tiểu có bọt hoặc sủi bọt. Người có những dấu hiệu này không nên bỏ qua mà nên đi xét nghiệm nước tiểu và kiểm tra chức năng thận sớm.

Nhìn mờ hoặc nhìn đôi

Những thay đổi thị lực đột ngột như nhìn mờ, khó tập trung hoặc nhìn đôi có thể do các vấn đề về mạch máu nhỏ trong mắt, gọi là bệnh võng mạc do tăng huyết áp hoặc tiểu đường. Cả huyết áp cao và bệnh tiểu đường không được kiểm soát tốt đều là nguyên nhân thường gặp gây bệnh thận mạn tính, từ đó tăng nguy cơ tổn thương các mạch máu trong võng mạc.

Tổn thương này có thể dẫn đến rò rỉ dịch, sưng võng mạc hoặc nghiêm trọng hơn là mất thị lực. Theo dõi chức năng thận cùng với việc khám mắt định kỳ ở người bệnh tăng huyết áp hoặc tiểu đường cần là điều cần thiết.

Mắt khô, ngứa hoặc kích ứng

Mắt khô hoặc ngứa mạn tính gây khó chịu, mất tập trung. Ở người mắc bệnh thận giai đoạn cuối hoặc đang chạy thận nhân tạo, khô mắt là triệu chứng phổ biến. Tình trạng này có thể là kết quả của sự mất cân bằng các khoáng chất như canxi và phốt phát hoặc sự tích tụ các chất thải ảnh hưởng đến việc sản xuất nước mắt, chất bôi trơn mắt.

Nếu mắt thường xuyên có cảm giác cộm, đỏ hoặc đau, đặc biệt là không có bất kỳ tác nhân kích thích nào từ môi trường, bạn nên kiểm tra sức khỏe. Uống đủ nước và dùng nước mắt nhân tạo có thể mang lại cảm giác dễ chịu hơn nhưng xác định nguyên nhân gốc rễ rất quan trọng.

Mắt đỏ

Đỏ mắt có thể do nhiều nguyên nhân như dị ứng, mệt mỏi hoặc nhiễm trùng. Tuy nhiên, đây cũng có thể là dấu hiệu của huyết áp cao hoặc tiểu đường không được kiểm soát. Áp lực cao trong các mạch máu có thể dẫn đến các vết vỡ nhỏ trong mao mạch của mắt, khiến chúng xuất hiện màu đỏ hoặc viêm.

Các bệnh tự miễn như viêm thận lupus không chỉ ảnh hưởng đến thận mà cả các cơ quan khác, có thể gây viêm mắt. Đỏ mắt cùng với các triệu chứng toàn thân khác như đau khớp, sưng hoặc phát ban da cần tham khảo ý kiến bác sĩ để được đánh giá toàn diện.

Khó nhìn thấy một số màu sắc nhất định

Khó phân biệt màu sắc hoặc nhận thấy thị lực mờ dần không chỉ do lão hóa mắt. Một số người bị suy thận có thể nhận thấy những thay đổi nhỏ trong cách nhận diện màu sắc, nhất là màu xanh lam và vàng. Điều này có thể do tổn thương dây thần kinh thị giác hoặc những thay đổi ở võng mạc, cả hai đều có khả năng là kết quả của huyết áp cao kéo dài, tiểu đường hoặc độc tố urê (chất thải tích tụ trong cơ thể do lọc thận kém).

Những thay đổi về thị lực này có thể bắt đầu chậm và không được chú ý lúc đầu, nhưng rõ rệt hơn theo thời gian. Nếu nhận thấy những dấu hiệu trên, đặc biệt là kèm theo mệt mỏi bất thường, thay đổi thói quen đi tiểu, bạn nên kiểm tra chức năng thận và sức khỏe mắt. Phát hiện sớm đóng vai trò rất quan trọng để kiểm soát bệnh thận và bảo vệ thị lực.

Bảo Bảo (Theo Times of India)