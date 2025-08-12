7 dấu hiệu cảnh báo thận tổn thương

Khi thận bị tổn thương, cơ thể sẽ xuất hiện những dấu hiệu cảnh báo như nước tiểu có bọt, sưng phù, mệt mỏi, ngứa, hôi miệng, khó thở hoặc chuột rút.

Thận đóng vai trò quan trọng trong việc lọc khoảng nửa cốc máu mỗi phút, loại bỏ chất thải và nước dư thừa để tạo thành nước tiểu. Cơ quan này cũng thực hiện các chức năng khác như loại bỏ axit, duy trì cân bằng nước, muối khoáng và sản xuất hormone. Tuy nhiên, nhiều người không quan tâm đúng mức đến sức khỏe của thận.

Dưới đây là 7 dấu hiệu cảnh báo tổn thương thận cần lưu ý:

Nước tiểu có bọt

Một trong những dấu hiệu đơn giản nhất của tổn thương thận là sự thay đổi khi đi tiểu. Nước tiểu có thể xuất hiện bọt, tần suất, màu sắc và lượng nước tiểu thay đổi, đôi khi có lẫn máu.

Sưng phù

Người bị tổn thương thận có thể bị sưng quanh mắt do thận rò rỉ một lượng lớn protein vào nước tiểu. Ngoài ra, chức năng thận bị suy giảm có thể dẫn đến tích tụ natri, gây sưng bàn chân và mắt cá chân.

Mệt mỏi

Suy giảm chức năng thận khiến độc tố và tạp chất tích tụ trong máu. Nó cũng có thể dẫn đến thiếu máu, làm giảm số lượng hồng cầu. Cả hai tình trạng này đều khiến cơ thể mệt mỏi, yếu và uể oải.

Bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM, tháng 3/2024. Ảnh: Phùng Tiên

Ngứa dai dẳng

Bệnh thận giai đoạn cuối thường kèm theo bệnh lý xương khớp, biểu hiện bằng da khô và ngứa. Da khô là do tuyến mồ hôi bị teo lại, còn ngứa là do cơ thể tự tấn công, gây viêm và ngứa.

Hôi miệng

Khi chức năng thận suy giảm, máu không được lọc sạch và chất thải tích tụ trong máu. Điều này có thể khiến thức ăn có vị khác lạ và gây ra các vấn đề như hôi miệng.

Khó thở

Khi thận bị tổn thương, nó không thể xử lý và bài tiết chất lỏng dư thừa, dẫn đến tích tụ chất lỏng trong phổi. Kết hợp với tình trạng thiếu máu, điều này có thể gây khó thở.

Chuột rút

Suy giảm chức năng thận gây mất cân bằng điện giải. Nồng độ canxi thấp và phospho không được kiểm soát tốt có thể dẫn đến chuột rút.

Mỹ Ý (Theo Times of India)