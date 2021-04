5 đạo diễn tranh giải Oscar 2021

Hai đại diện châu Á - Chloé Zhao và Lee Isaac Chung - là ứng viên mạnh cho danh hiệu “Đạo diễn xuất sắc” tại Oscar 2021, trao ngày 25/4.

Chloé Zhao (phim "Nomadland")

Đạo diễn gốc Hoa sinh năm 1982 trở thành người phụ nữ nhận nhiều đề cử Oscar nhất năm nay. Ngoài hạng mục "Đạo diễn xuất sắc", cô còn có tên ở các hạng mục: "Kịch bản chuyển thể hay nhất", "Dựng phim xuất sắc" và "Phim hay nhất". Sinh ra ở một gia đình trung lưu tại Bắc Kinh, Chloé Zhao có cha là giám đốc công ty thép và mẹ là nhân viên bệnh viện. Từ bé, cô yêu thích văn hóa phương Tây, tới năm 15 tuổi đi du học Anh. Ba năm sau, cô tới Los Angeles (Mỹ) học trung học và gắn bó với nơi đây.

Ảnh: Patmartin.

Năm 2015, bộ phim đầu tay của Chloé Zhao - Songs My Brothers Taught Me - ra mắt tại Liên hoan phim độc lập Sundance và được giới phê bình đánh giá cao. Tác phẩm này còn được đề cử "Phim đầu tay hay nhất" tại giải thưởng Tinh thần độc lập (Independent Spirit Award). Phim thứ hai là The Rider ra mắt năm 2017 đem về cho Chloé Zhao hơn 20 giải thưởng lớn nhỏ tại các liên hoan phim quốc tế.

Nomadland là phim thứ ba của nữ đạo diễn gốc Hoa, thực hiện với kinh phí vỏn vẹn 5 triệu USD, với sự tham gia diễn xuất của minh tinh từng hai lần giành Oscar - Frances McDormand. Với nội dung kể về một góa phụ 60 tuổi lái xe tải đi vòng quanh nước Mỹ, làm những công việc lặt vặt và gặp gỡ những người du mục, Nomadland được Variety đánh giá là "tạo cảm giác như đang ngắm nhìn một hoàng hôn dài và tuyệt đẹp".

Trailer "Nomadland" phim thắng Sư Tử Vàng 2020 Trailer "Nomadland". Video: Searchlight Picture.

Với chiến thắng ở các giải thưởng quan trọng tiền Oscar như Quả Cầu Vàng hay Bafta, Chloé Zhao trở thành ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu "Đạo diễn xuất sắc". Nếu giành chiến thắng, cô sẽ là nữ đạo diễn thứ hai trong lịch sử được vinh danh ở hạng mục này (người đầu tiên là Kathryn Bigelow với The Hurt Locker năm 2010). Sau Nomadland, Chloé Zhao đạo diễn bom tấn siêu anh hùng của Marvel - Eternals - có kinh phí sản xuất 200 triệu USD, dự kiến ra mắt đầu tháng 11.

Lee Isaac Chung (phim "Minari")

Đối thủ mạnh nhất của Chloé Zhao trong cuộc đua hạng mục đạo diễn là đồng nghiệp người Mỹ gốc Hàn - Lee Isaac Chung. Bộ phim Minari kể về những khó khăn của một gia đình Hàn kiều trước cuộc sống nhập cư ở Mỹ. Chuyện phim bắt đầu khi gia đình bốn người của Jacob chuyển từ thành phố California đến vùng quê vắng vẻ Arkansas để xây dựng cuộc sống mới. Tại đây, họ gặp nhiều trở ngại về kinh tế, xung đột văn hóa lẫn rào cản ngôn ngữ.

Đạo diễn, biên kịch "Minari" Lee Isaac Chung. Ảnh: Jay L. Clendenin/Los Angeles Times.

Lee Isaac Chung sinh tại Denver (Mỹ) trong một gia đình nhập cư người gốc Hàn. Anh từng theo học ngành sinh học tại đại học danh tiếng của nước Mỹ - Yale, trước khi theo đuổi đam mê điện ảnh. Bộ phim đầu tay của Lee là Munyurangabo ra mắt năm 2007 từng được chọn vào hạng mục "Un Certain Regard" của Liên hoan phim Cannes và đi nhiều liên hoan danh giá khác như Berlin, Busan, Rotterdam. Minari là bộ phim thứ tư của Lee Isaac Chung, giành tới sáu đề cử Oscar năm nay ở các hạng mục quan trọng và được kỳ vọng lặp lại thành công như Parasite của đạo diễn Bong Joon Ho năm ngoái.

Trailer 'Minari' Trailer "Minari". Video: A24.

David Fincher (phim "Mank")

Trong số những ứng viên hạng mục "Đạo diễn xuất sắc" năm nay, David Fincher là cái tên kỳ cựu nhất, từng hai lần được đề cử nhưng chưa một lần chạm tay vào tượng vàng. Phim Mank là tác phẩm được nhiều đề cử nhất năm nay, thuộc thể loại chính kịch, kể về nhà biên kịch Herman J. Mankiewicz và những trận chiến của ông với đạo diễn Orson Welles trong quá trình hoàn thành kịch bản tác phẩm nổi tiếng Citizen Kane (1941). Phim cũng miêu tả về cuộc chiến nội tâm của Herman J. Mankiewicz khi phải đối diện những khó khăn trong công việc và cuộc sống gia đình.

Đạo diễn David Fincher. Ảnh: AP.

David Fincher sinh năm 1962, làm phim từ thập niên 1980 và ghi dấu ấn ở thể loại tâm lý ly kỳ. Những phim nổi bật nhất của ông có thể kể đến như Seven, Fight Club, Panic Room, The Girl with the Dragon Tattoo hay Gone Girl. Trước Mank, hai bộ phim từng đem tới đề cử Oscar hạng mục đạo diễn cho David Fincher là The Curious Case of Benjamin Button và The Social Network. Ngoài điện ảnh, ông còn ghi dấu ấn với các series truyền hình đình đám như House of Cards, Mindhunter hay Love, Death & Robots.

Mặc dù Mank là phim vô địch về số lượng đề cử năm nay, cơ hội chiến thắng ở hạng mục đạo diễn dành cho David Fincher không cao khi đối đầu hai ứng viên mạnh đến từ châu Á là Chloé Zhao và Lee Isaac Chung.

Mank Trailer "Mank". Video: Youtube Netflix.

Thomas Vinterberg (phim "Another Round")

Cùng Lars von Trier, Thomas Vinterberg là một trong những nhà làm phim người Đan Mạch nổi tiếng nhất hiện nay. Năm 1998, bộ phim The Celebration của anh từng giành giải Jury Prize tại Liên hoan phim Cannes. Năm 2014, tác phẩm The Hunt với đề tài lạm dụng tình dục trẻ em từng đem về cho Thomas Vinterberg đề cử Oscar đầu tiên ở hạng mục "Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất".

Đạo diễn Thomas Vinterberg. Ảnh: Rex.

Another Round được giới chuyên môn đánh giá là một trong những phim hay nhất của năm 2020. Nhân vật chính là Martin (Mads Mikkelsen đóng), một giáo viên ở tuổi trung niên có cuộc sống tẻ nhạt, bị học sinh lẫn vợ và hai con xem thường. Một hôm, anh cùng ba đồng nghiệp trạc tuổi hẹn ăn tối. Một người trong số họ đề cập nghiên cứu của nhà tâm lý học Finn Skårderud: Chỉ cần giữ độ cồn trong máu ở mức 0,05, con người sẽ đạt trạng thái thư giãn, từ đó hoạt bát và sáng tạo hơn trong công việc. Bộ tứ thử uống rượu mỗi ngày để giữ độ cồn 0,05. Ban đầu, phương pháp có vẻ khả quan, khiến Martin thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Anh trở thành mẫu thầy giáo cá tính, tâm lý trong mắt học sinh. Tuy nhiên, những tình huống dở khóc dở cười bắt đầu khi các thầy giáo bị phụ thuộc vào rượu.

Ngoài đề cử "Đạo diễn xuất sắc" dành cho Thomas Vinterberg, Another Round cũng là ứng viên tranh giải "Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất" tại Oscar 2021.

'Another Round' Trailer "Another Round". Video: Zentropa Entertainments.

Emerald Fennell (phim "Promising Young Woman")

Là ứng viên trẻ nhất trong bảng đề cử, Emerald Fennell trở thành người phụ nữ Anh đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở hạng mục "Đạo diễn xuất sắc" của Oscar. Sinh năm 1985, cô được biết tới là một nghệ sĩ đa tài khi vừa là diễn viên, biên kịch, nhà sản xuất và đạo diễn. Xuất thân là một diễn viên, Emerald Fennell từng tham gia nhiều bộ phim lớn như Anna Karenina (2012), The Danish Girl (2015) hay gần đây nhất là vai Công nương Camilla Shand trong phần ba của series phim The Crown.

Đạo diễn Emerald Fennell. Ảnh: Invision.

Promising Young Woman là phim đầu tay trong vai trò đạo diễn của Emerald Fennell. Nhân vật chính là Cassandra (Carey Mulligan thủ vai) từng theo học ngành Y với một tương lai đầy triển vọng và cơ hội trở thành bác sĩ giỏi. Tuy nhiên, đã 30 tuổi, cô vẫn làm phục vụ tại quán cà phê. Bạn bè không có, người yêu lại càng không. Mỗi tuần, Cassandra đến một hộp đêm, giả bộ mình quá say và không thể đứng vững. Tại đó, sẽ luôn có một anh chàng tử tế tới xem cô có ổn hay không. Nhưng khi cả hai cùng ra về và chuẩn bị làm tình, Cassandra bừng tỉnh... Với ngôn ngữ điện ảnh độc đáo về đề tài hiếp dâm, Promising Young Woman chạm tới những vấn đề của xã hội hiện đại, đặc biệt là nữ quyền.

Tác phẩm được giới phê bình khen ngợi hết lời, đặc biệt là về diễn xuất của Carey Mulligan cũng như tài năng đạo diễn và biên kịch của Emerald Fennell. Không có nhiều khả năng chiến thắng bằng Chloé Zhao ở hạng mục đạo diễn nhưng Emerald Fennell đang là ứng viên sáng giá nhất cho giải "Kịch bản gốc hay nhất".

Trailer ‘Promising Young Woman’ Trailer "Promising Young Woman". Video: Focus Features.

Nguyên Minh