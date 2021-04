5 ứng viên 'Nam chính xuất sắc' Oscar 2021

Anthony Hopkins, Gary Oldman và Chadwick Boseman là những gương mặt tranh giải "Nam diễn viên chính xuất sắc" tại Oscar 2021.

Trong năm ứng viên năm nay, có hai diễn viên nổi tiếng từng thắng giải: Anthony Hopkins với vai Hannibal Lecter trong The Silence of the Lambs (1991) và Gary Oldman với vai Winston Churchill trong Darkest Hour (2017). Ba gương mặt còn lại đều chưa từng được đề cử Oscar, gồm: Riz Ahmed, Chadwick Boseman và Steven Yeun.

Anthony Hopkins trong The Father

Anthony Hopkins lập kỷ lục khi trở thành người lớn tuổi nhất (83 tuổi) nhận đề cử "Nam diễn viên chính xuất sắc" tại Oscar. Trong The Father, ngôi sao người Anh hóa thân Anthony, một ông lão 80 tuổi bị mắc bệnh Alzheimer. Từng mảng ký ức của Anthony mờ dần theo thời gian. Ông nhầm lẫn gương mặt con gái lớn với người khác, không nhận ra chồng cô và quên mất con gái nhỏ đã qua đời.

Trailer 'The Father' Trailer "The Father", Anthony Hopkins xuất hiện từ 0:10. Video: Sony.

Kịch bản được chuyển thể từ vở kịch nổi tiếng của đạo diễn Florian Zeller từng công chiếu năm 2012. Anh cho biết Anthony Hopkins là lựa chọn duy nhất trong đầu mình. Diễn xuất của nam diễn viên gạo cội là điểm nhấn, tạo nên sức nặng cho cả bộ phim. Ông liên tục tái hiện cảm giác hoang mang, mơ hồ xen lẫn sợ hãi của một người mất trí. Từ việc mất ký ức, ông khiến người xem sững sờ vì nỗi sợ cái chết. Điều đó khiến câu chuyện của Anthony không gói gọn ở bi kịch của một ông lão, mà còn là số phận chung của nhân loại.

Riz Ahmed trong Sound of Metal

Nam diễn viên Riz Ahmed hóa thân Ruben, một tay trống chơi nhạc heavy metal nhưng lại mất dần thính giác. Ruben từng nghiện ma túy, sống lang bạt trên xe RV cùng bạn gái để đi trình diễn khắp nước Mỹ. Cuộc sống yên bình của anh thay đổi hoàn toàn khi anh bị điếc. Chia tay bạn gái, Ruben phải chuyển đến một vùng quê vắng vẻ để hòa nhập với cộng đồng người điếc. Tại đây, anh làm quen nhiều người bạn mới, trong đó có một cựu chiến binh Việt Nam có hoàn cảnh tương tự.

Trailer 'Sound of metal' Trailer "Sound of metal". Video: Amazon Prime.

Màn trình diễn của Riz Ahmed mang lại nhiều cảm xúc cho bộ phim. Vai diễn của anh không có nhiều lời thoại, chủ yếu sử dụng gương mặt để lột tả nội tâm nhân vật. Thông qua câu chuyện, bộ phim nhấn mạnh ý nghĩa cuộc sống. Mất đi âm thanh không khiến cuộc đời của Ruben trở nên vô nghĩa. Ngược lại, anh càng thấy trân trọng từng phút giây và dần chấp nhận sự thật.

Gary Oldman trong Mank

Gary Oldman từng đóng rất nhiều phim tiểu sử, nhưng vai diễn trong Mank là một thách thức mới. Anh vào vai biên kịch tài năng Herman J. Mankiewicz - người đồng sáng tác kịch bản phim Citizen Kane (1941). Cái khó của Gary Oldman là phải hóa thân một người 33 tuổi, trong khi số tuổi hiện tại của anh gấp đôi (62 tuổi). Nhân vật có nội tâm phức tạp, dễ nóng nảy và mắc chứng nghiện rượu. Song, đằng sau những tật xấu là một tài năng kiệt xuất, quyết tâm hoàn thành kịch bản bất chấp mọi sức ép từ hãng phim.

Mank teaser Teaser "Mank", phim nhận nhiều đề cử nhất tại Oscar 2021. Video: Netflix.

Gary Oldman đã áp dụng kỹ thuật method acting để trở thành một biên kịch trẻ tuổi. Lối diễn đa dạng và phóng túng của anh mang lại chiều sâu cho nhân vật. Đồng thời, nam diễn viên liên tục khiến người xem bật cười bằng những đoạn hội thoại đậm tính châm biếm. Tờ New York Times nhận xét màn trình diễn của Oldman đã làm nổi bật tính cách của Mankiewicz, khiến vai diễn có sức nặng ngang vai Winston Churchill trong Darkest Hour.

Chadwick Boseman trong Ma Rainey’s Black Bottom

Sau khi qua đời ở độ tuổi 43, Chadwick Boseman mới nhận được đề cử Oscar đầu tiên với vai diễn cuối trong Ma Rainey’s Black Bottom. Lấy bối cảnh cuối thập niên 1920, chuyện phim kể lại những mâu thuẫn giữa nữ ca sĩ da màu Ma Rainey với người quản lý da trắng và ban nhạc trong suốt quá trình thu âm. Bộ phim có bối cảnh đơn giản, nặng về lời thoại vì được chuyển thể dựa trên vở kịch năm 1982 của August Wilson.

Ma Rainey's Black Bottom trailer Trailer "Ma Rainey’s Black Bottom". Video: Netflix.

Chadwick Boseman đã lột bỏ hình ảnh "chiến binh báo đen" để vào vai Levee Green - một người chơi kèn trumpet trong ban nhạc. Anh phối hợp nhịp nhàng với Viola Davis (trong vai Ma Rainey) bằng lối diễn rất đời, mang lại nhiều cảm xúc cho nhân vật. Vai diễn giúp Chadwick Boseman nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình. Anh hiện dẫn đầu đường đua Oscar khi liên tục thắng giải Quả Cầu Vàng, Critics' Choice lẫn giải SAG của Hiệp hội Diễn viên Mỹ.

Steven Yeun trong Minari

Nam diễn viên người Mỹ gốc Hàn Steven Yeun gây ấn tượng với vai diễn người bố Jacob Yi. Trong phim, Jacob là nguồn cơn của mọi vấn đề. Với mong muốn thay đổi cuộc sống, Jacob dẫn vợ con chuyển từ thành phố California đến vùng quê vắng vẻ ở Arkansas để bắt đầu sự nghiệp mới. Song, tại đây gia đình anh liên tục gặp phải rất nhiều khó khăn về cả vật chất lẫn tinh thần.

Trailer 'Minari' Trailer "Minari". Video: A24.

Bản thân cũng là một người gốc Hàn, Steven Yeun sử dụng nhiều trải nghiệm của cá nhân để lột tả vai diễn. Anh thể hiện thành công hình ảnh người đàn ông mạnh mẽ, là trụ cột của gia đình. Song, Jacob cũng mang tính gia trưởng giống nhiều đàn ông châu Á khác. Hoài bão của Jacob đại diện cho "giấc mơ Mỹ" của người Hàn kiều ở thập niên trước. Họ luôn tìm cách để bám trụ lại đất Mỹ, bất chấp mọi khó khăn gian khổ.

Sơn Phước