5 đăng kiểm viên tăng cường cho TP HCM đồng loạt nghỉ phép

Năm nhân viên thuộc Cục Đăng kiểm được biệt phái vào làm việc tại trung tâm 50-09D, huyện Củ Chi cùng nghỉ phép khiến đơn vị trở lại tình trạng thiếu người.

Theo Sở Giao thông Vận tải TP HCM, trung tâm 50-09D vừa hoạt động lại hôm 3/1, sau khi được Cục Đăng kiểm tăng cường 5 nhân sự. Tuy nhiên, cả 5 người này sau đó cùng gửi đơn xin nghỉ phép, gồm: một người nghỉ từ ngày 4 đến hết 18/1; ba người nghỉ từ ngày 6 đến hết 31/1. Người còn lại nghỉ từ ngày 4 đến hết 5/1.

Xe ùn ứ trước trạm trên quốc lộ 13, TP Thủ Đức, chờ kiểm định. Ảnh: Đình Văn

Trung tâm 50-09D có hai dây chuyền kiểm định nhưng từ trước đến nay, nhân sự chỉ đủ để vận hành một dây chuyền. Cách đây hơn một tuần, một số đăng kiểm viên tại nơi này nghỉ làm do gặp vấn đề về sức khoẻ, nên trung tâm tạm ngưng trước khi được bổ sung 5 nhân sự từ Cục Đăng kiểm.

Do nhiều người đồng loạt nghỉ phép nên trung tâm 50-09D lại rơi vào tình trạng thiếu nhân viên kiểm định xe như trước. Trong khi tại TP HCM, ba trung tâm 50-01S, 50-02S và 50-03 do Sở Giao thông vận tải quản lý đã điều động toàn bộ nhân sự làm việc thêm giờ, kể cả ngày nghỉ nên không đủ người tăng cường cho các đơn vị khác.

Do vậy, Sở Giao thông Vận tải thành phố đề nghị Cục Đăng kiểm và các bên liên quan xem xét, giải quyết giúp trung tâm 50-09D trên có đủ nhân lực làm việc, đáp ứng nhu cầu kiểm định trong giai đoạn cấp bách.

TP HCM đang có gần 900.000 ôtô, chưa kể xe các tỉnh, thành khác ra vào nên nhu cầu đăng kiểm mỗi ngày rất lớn, đặc biệt vào dịp Tết khi nhu cầu vận chuyển hàng hoá, hành khách tăng cao. Trong khi thành phố chỉ còn 8 trong tổng 17 trung tâm hoạt động, công suất kiểm định 1.300-1.500 ôtô mỗi ngày, dẫn đến tình trạng quá tải đăng kiểm những ngày qua.

Để giảm tải cho các trung tâm đăng kiểm, dự kiến ngày 9/1 Sở Giao thông Vận tải thành phố sẽ triển khai ứng dụng (app) cho chủ ôtô đặt lịch đăng kiểm trên địa bàn và 7 tỉnh khu vực Đông Nam Bộ. Trên ứng dụng, các trung tâm sẽ thông báo số lượng xe còn nhận trong ngày và các khung giờ trống để người có nhu cầu đăng ký số. Việc này giúp giảm thời gian, chi phí cho chủ xe so với phải đưa ôtô đến lấy số trực tiếp.

Một tháng qua, công an trên cả nước đã làm rõ các hành vi sai phạm, tiêu cực trong quá trình cấp giấy chứng nhận, kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tại nhiều trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP HCM, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre, Bắc Giang, Bắc Ninh.

Gia Minh