Nhiều trung tâm đăng kiểm phía Nam quá tải

Một số trung tâm đăng kiểm ở TP HCM ngừng hoạt động, tài xế phải đưa xe xuống Đồng Nai, Bình Dương kiểm tra khiến những nơi này ùn ứ kéo dài.

Sáng 27/12, hàng chục xe đậu kín trước sân Trung tâm đăng kiểm 6004D tại phường Tân Biên, TP Biên Hòa (Đồng Nai), chờ xét xe. Phía ngoài cổng, ôtô xếp hàng dài mấy trăm mét chờ tới lượt. Anh Huân, 38 tuổi, ở huyện Thống Nhất, cho biết từ 4h đã đưa xe đến kiểm tra, song tới nơi người đến trước đã bốc hết số chờ. Tài xế muốn đăng kiểm xe ngày mai trở lại.

"Hôm nay là ngày cuối cùng xe còn hạn đăng kiểm, tôi phải cố gắng bám trụ để mong được cấp giấy mới, đủ điều kiện chở hàng dịp Tết", anh Huân nói. Mấy ngày qua, anh lái xe tới một số cơ sở đăng kiểm trên địa bàn Đồng Nai nhưng nơi nào cũng đông đúc ôtô chờ tới lượt.

Anh Huân chờ làm thủ tục xét xe tại Trung tâm đăng kiểm 6004D. Ảnh: Phước Tuấn

Trong khi đó, anh Trần Văn Hào (45 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) từ 2h đưa xe tải đến Trung tâm đăng kiểm 6001S tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2 để kiểm tra, nhưng tới đầu giờ chiều chưa được vào bốc số. "Tôi suốt ngày phải ngồi trên cabin để lái ôtô nhích dần vào chỗ kiểm tra, ăn uống phải nhờ xe ôm mua", anh Hào nói.

Là cơ sở đăng kiểm lớn nhất Đồng Nai, mỗi ngày có thể xét khoảng 360 xe, Trung tâm 6001S là nơi có lượng xe đến đăng kiểm nhiều nhất. Những ngày gần đây ở ngoài cổng trung tâm, ôtô thường đậu dài hơn một km, đa số là xe tải, container... Có nhiều xe đến 2-3 ngày mới đến lượt vào đăng kiểm xe.

Tình trạng ùn ứ đăng kiểm ở Đồng Nai diễn ra gần một tuần nay, sau khi nhiều cơ sở đăng kiểm tại TP HCM bị đóng cửa do xảy ra sai phạm. Ông Trần Minh Lợi, Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm 6001S, cho biết trung bình mỗi ngày cơ sở kiểm tra hơn 500 xe, tăng khoảng 150% so với ngày thường.

Trung tâm đăng kiểm 6001S, TP Biên Hoà, ngưng nhận hồ sơ vì quá tải, trưa 27/12. Ảnh: Phước Tuấn

"Bình thường cuối năm có tăng nhưng không bất thường như vậy. Đang có tình trạng ôtô ở TP HCM đổ các tỉnh kiểm tra khiến nhiều trung tâm quá tải", ông Lợi nói. Nhằm đảm bảo không ùn ứ, trung tâm đã tăng thời gian hoạt động lên 3 giờ mỗi ngày và phân công lực lượng sắp xếp xe để ít ùn ứ, ảnh hưởng giao thông khu vực.

Tại Bình Dương, toàn bộ 12 trung tâm đăng kiểm với 25 dây chuyền kiểm định luôn ùn ứ trong những ngày qua khi lượng xe đổ về đăng kiểm tăng gấp nhiều lần. Một số trung tâm đặt bảng thông báo "tạm ngưng nhận hồ sơ".

Do giáp TP HCM - địa bàn có 850.000 ôtô, chiếm 17% tổng số ôtô cả nước, những ngày qua Trung tâm đăng kiểm 6104D ở TP Thuận An đón lượng xe tới đăng kiểm tăng gấp 3 so với ngày thường. Với 8 đăng kiểm viên, mỗi ngày trung tâm ngày chỉ có thể xét tối đa 160 ôtô. Lượng xe tăng đột biến, trung tâm phải bố trí làm thêm giờ đến tối nhưng không đáp ứng kịp.

Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Bình Dương Nguyễn Chí Hiếu cho biết trong 12 trung tâm đăng kiểm ở địa bàn, các cơ sở quá tải tập trung ở TP Thuận An, TP Dĩ An, TP Thủ Dầu Một - nơi giáp TP HCM. Tỉnh huy động hết lực lượng, cử nhân viên hỗ trợ các trung tâm này, hạn chế tài xế phải chờ đợi lâu.

Ôtô từ Đồng Nai đưa qua đăng kiểm tại Trung tâm 6104D, Bình Dương. Ảnh: Thái Hà

Trong khi đó, tình trạng chen chúc đăng kiểm ôtô ở TP HCM chưa dấu hiệu hạ nhiệt. Tài xế vẫn mất nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày mới có thể kiểm tra được xe. Hôm qua, hai trung tâm đăng kiểm ở quận 12 và TP Thủ Đức bị đình chỉ hoạt động sau khi cảnh sát khám xét, phát hiện sai phạm. Đến nay, 6 trên tổng số 17 cơ sở đăng kiểm đóng cửa theo yêu cầu của nhà chức trách.

Trước đó, Công an TP HCM đã điều tra đường dây đưa nhận hối lộ, giả mạo trong công tác tại 9 Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP HCM và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp. Kết quả điều tra bước đầu xác định, lãnh đạo các trung tâm đã nhận tiền của chủ 70.000 phương tiện, thông qua "cò" đưa xe đến kiểm định, thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng.

Bên cạnh yêu cầu các cơ sở kéo dài giờ làm, điều động cán bộ hỗ trợ những nơi quá tải, từ 1/1/2023, tổ công tác của Cục Đăng sẽ kiểm tra, tổng rà soát hoạt động đăng kiểm trên toàn quốc.

Phước Tuấn