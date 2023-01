TP HCM sẽ có ứng dụng cho xe đặt lịch đăng kiểm

Dự kiến ngày 9/1, thành phố thử nghiệm ứng dụng (app) cho chủ ôtô đặt lịch đăng kiểm ở 8 tỉnh, thành thay vì lấy số thứ tự trực tiếp tại các trung tâm để giảm ùn ứ.

Thông tin được Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP HCM Bùi Hoà An cho biết ngày 6/1, khi đề cập giải pháp giảm tải cho các trung tâm đăng kiểm trong bối cảnh nhiều cơ sở bị đình chỉ vì vướng sai phạm.

Theo ông An, ứng dụng thông báo lấy số thứ tự do Sở Giao thông Vận tải thành phố xây dựng, không chỉ áp dụng ở địa bàn mà cả 7 tỉnh khác ở miền Đông Nam Bộ. Trên ứng dụng, các trung tâm đăng kiểm sẽ thông báo số lượng xe còn nhận trong ngày và những khung giờ trống để người có nhu cầu đăng ký số thứ tự.

"Việc đặt lịch đăng kiểm qua ứng dụng giúp giảm thời gian, chi phí cho chủ xe, so với khi phải đưa ôtô đến lấy số trực tiếp", ông An nói và cho biết ứng dụng sau khi thử nghiệm sẽ đưa vào hoạt động chính thức đáp ứng nhu cầu dịp Tết.

Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP HCM Bùi Hoà An nói về giải pháp giảm ùn ứ ở các trung tâm đăng kiểm, sáng 6/1. Ảnh: Gia Minh

Cũng theo lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải, thành phố cùng Cục Đăng kiểm đang xem xét tăng tối đa công suất hoạt động ở các trạm đăng kiểm để đáp ứng nhu cầu của người dân. Ngoài các nơi đang bị đình chỉ, riêng trung tâm 50-06V (quận 7) phải dừng hoạt động do hết hạn thuê đất, thành phố sẽ giải quyết thủ tục gia hạn để vận hành trở lại trong vài ngày tới.

Trước đó, một số trung tâm đăng kiểm ở thành phố như 50-02S trên đường Tống Văn Trân (quận 11), cùng trạm 50-06V khi còn hoạt động, đã triển khai phát phiếu hẹn cho tài xế, chia theo các khung giờ khác nhau giúp hạn chế xe dồn đến cùng lúc, phần nào giảm tình trạng ùn ứ.

Dòng xe xếp hàng dài lúc 4h sáng tại trung tâm đăng kiểm ở quốc lộ 13, Thủ Đức, ngày 31/12/2022. Ảnh: Đình Văn

Một tháng qua, công an trên cả nước đã làm rõ các hành vi sai phạm, tiêu cực trong quá trình cấp giấy chứng nhận, kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tại nhiều trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP HCM, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre, Bắc Giang, Bắc Ninh. Riêng Công an TP HCM đã ra lệnh khám xét 13 trung tâm kiểm định, khởi tố 6 vụ án với 43 bị can với các tội danh Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Giả mạo trong công tác.

Thành phố đang có khoảng 888.000 ôtô, chiếm gần 20% trên cả nước, nhu cầu đăng kiểm mỗi ngày rất lớn, đặc biệt vào dịp Tết khi nhu cầu vận chuyển hàng hoá, hành khách tăng cao. Trong khi thành phố hiện chỉ còn 8 trong tổng 17 trung tâm hoạt động, công suất kiểm định 1.300-1.500 ôtô mỗi ngày, nên ùn tắc liên tục xảy ra những ngày qua.

Gia Minh