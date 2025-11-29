5 'con sâu làm rầu nồi canh' tại Liverpool

Sau trận thắng Real 1-0 ở Champions League đầu tháng 11, CĐV Liverpool không còn nhận ra Virgil van Dijk.

Trung vệ đội trưởng liên tục mắc lỗi, khiến nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh thua Man City, Nottingham Forest cùng 0-3 ở Ngoại hạng Anh và PSV 1-4 tại Champions League. Điển hình là pha "chơi bóng chuyền" trong trận tiếp PSV, khiến Liverpool bị thổi phạt đền ngay phút thứ 6. Ngoài ra, anh còn bộc lộ sự chậm chạp, vào bóng muộn và phải nhận thẻ phạt không đáng có. Đây là một phần nguyên nhân khiến hàng thủ Liverpool rất dễ bị đánh bại mùa này.