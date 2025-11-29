5 'con sâu làm rầu nồi canh' tại Liverpool

Sau trận thắng Real 1-0 ở Champions League đầu tháng 11, CĐV Liverpool không còn nhận ra Virgil van Dijk.
Trung vệ đội trưởng liên tục mắc lỗi, khiến nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh thua Man City, Nottingham Forest cùng 0-3 ở Ngoại hạng Anh và PSV 1-4 tại Champions League. Điển hình là pha "chơi bóng chuyền" trong trận tiếp PSV, khiến Liverpool bị thổi phạt đền ngay phút thứ 6. Ngoài ra, anh còn bộc lộ sự chậm chạp, vào bóng muộn và phải nhận thẻ phạt không đáng có. Đây là một phần nguyên nhân khiến hàng thủ Liverpool rất dễ bị đánh bại mùa này.
Sau trận thắng Real 1-0 ở Champions League đầu tháng 11, CĐV Liverpool không còn nhận ra Virgil van Dijk.
Trung vệ đội trưởng liên tục mắc lỗi, khiến nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh thua Man City, Nottingham Forest cùng 0-3 ở Ngoại hạng Anh và PSV 1-4 tại Champions League. Điển hình là pha "chơi bóng chuyền" trong trận tiếp PSV, khiến Liverpool bị thổi phạt đền ngay phút thứ 6. Ngoài ra, anh còn bộc lộ sự chậm chạp, vào bóng muộn và phải nhận thẻ phạt không đáng có. Đây là một phần nguyên nhân khiến hàng thủ Liverpool rất dễ bị đánh bại mùa này.
Ibrahima Konate hầu như không hỗ trợ được gì cho Van Dijk. Anh thường xuyên mắc sai lầm, trong đó có tình huống dẫn đến bàn thứ ba của PSV.
Nếu chủ sân Anfield không mua hụt Marc Guehi hồi hè, trung vệ người Pháp có thể đã thường xuyên phải dự bị. CĐV Liverpool đang kêu gọi đội bóng giải phóng Konate khi hết hợp đồng vào tháng 6/2026, và kếu gọi HLV Arne Slot tin tưởng hơn vào Joe Gomez.
Ibrahima Konate hầu như không hỗ trợ được gì cho Van Dijk. Anh thường xuyên mắc sai lầm, trong đó có tình huống dẫn đến bàn thứ ba của PSV.
Nếu chủ sân Anfield không mua hụt Marc Guehi hồi hè, trung vệ người Pháp có thể đã thường xuyên phải dự bị. CĐV Liverpool đang kêu gọi đội bóng giải phóng Konate khi hết hợp đồng vào tháng 6/2026, và kếu gọi HLV Arne Slot tin tưởng hơn vào Joe Gomez.
Kế hoạch thay Andy Robertson bằng Milos Kerkez đang trở thành câu chuyện bi hài tại Liverpool.
Ngoài sức trẻ, hậu vệ trái 22 tuổi không có gì để so với ngôi sao người Scotland, khác xa với những gì anh làm được ở Bayer Leverkusen. Kerkez thậm chí cãi Van Dijk ngay trước khi bị bắt bài trong tình huống thua bàn thứ hai trước PSV. Các đồng đội đã không khỏi hốt hoảng khi thấy anh bị Guus Til qua mặt một cách dễ dàng.
Kế hoạch thay Andy Robertson bằng Milos Kerkez đang trở thành câu chuyện bi hài tại Liverpool.
Ngoài sức trẻ, hậu vệ trái 22 tuổi không có gì để so với ngôi sao người Scotland, khác xa với những gì anh làm được ở Bayer Leverkusen. Kerkez thậm chí cãi Van Dijk ngay trước khi bị bắt bài trong tình huống thua bàn thứ hai trước PSV. Các đồng đội đã không khỏi hốt hoảng khi thấy anh bị Guus Til qua mặt một cách dễ dàng.
Mohamed Salah không còn hiệu suất cao khi góp dấu giày ở 57 bàn trong 52 trận như mùa trước. Anh mới có 8 bàn trong 18 trận mùa này.
Có cảm giác "Vua Ai Cập" đã đánh mất cảm hứng, sự sắc bén và vai trò thủ lĩnh hàng công. Những vấn đề này khiến các hậu vệ cánh phải như Conor Bradley, Jeremie Frimpong, hay mới nhất là Curtis Jones phải chịu áp lực gấp đôi. Ở tuổi 33, Salah đang trở thành gánh nặng hơn là cầu thủ mới được gia hạn hợp đồng.
Mohamed Salah không còn hiệu suất cao khi góp dấu giày ở 57 bàn trong 52 trận như mùa trước. Anh mới có 8 bàn trong 18 trận mùa này.
Có cảm giác "Vua Ai Cập" đã đánh mất cảm hứng, sự sắc bén và vai trò thủ lĩnh hàng công. Những vấn đề này khiến các hậu vệ cánh phải như Conor Bradley, Jeremie Frimpong, hay mới nhất là Curtis Jones phải chịu áp lực gấp đôi. Ở tuổi 33, Salah đang trở thành gánh nặng hơn là cầu thủ mới được gia hạn hợp đồng.
Cầu thủ đắt nhất kỳ chuyển nhượng hè 2025 (165 triệu USD) Alexander Isak mới có một bàn trong 10 trận cho Liverpool. Thống kê cho thấy anh đang gặp vấn đề lớn về phong độ, nhất là với một người từng ghi 44 bàn trong 132 trận cho Sociedad và 62 bàn qua 109 trận ở Newcastle. Isak thậm chí chưa giành được suất đá chính tại Liverpool. Trong trận thua PSV hôm giữa tuần, anh chỉ vào sân 30 phút cuối thay Hugo Ekitike và không để lại dấu ấn nào.
Cầu thủ đắt nhất kỳ chuyển nhượng hè 2025 (165 triệu USD) Alexander Isak mới có một bàn trong 10 trận cho Liverpool. Thống kê cho thấy anh đang gặp vấn đề lớn về phong độ, nhất là với một người từng ghi 44 bàn trong 132 trận cho Sociedad và 62 bàn qua 109 trận ở Newcastle. Isak thậm chí chưa giành được suất đá chính tại Liverpool. Trong trận thua PSV hôm giữa tuần, anh chỉ vào sân 30 phút cuối thay Hugo Ekitike và không để lại dấu ấn nào.
Ngọc Tuấn
Ảnh: Reuters, AFP, CLB, EPA