Salah, Slot bị chỉ trích sau thảm bại của Liverpool

AnhMohamed Salah bị yêu cầu phải xuất hiện trước truyền thông, trong khi HLV Arne Slot chịu áp lực chưa từng thấy sau khi Liverpool thua PSV 1-4 ở Champions League.

Thảm bại 1-4 tối 26/11 khiến Liverpool lún sâu vào khủng hoảng. Đó là thất bại thứ 9 trong 12 trận gần nhất của họ trên mọi đấu trường. Sân Anfield, nơi từng là biểu tượng sức mạnh của đội bóng thành phố cảng, liên tục xuất hiện những tiếng la ó nhằm vào thầy trò Arne Slot. Trước khi trận đấu bước vào những phút cuối, nhiều khán giả chủ nhà đã lục tục ra về, tạo ra cảnh tượng hiếm thấy trong nhiều năm qua.

Sau trận, Curtis Jones thừa nhận Liverpool đang gặp rắc rối lớn. "Tôi không có lời giải thích nào. Mọi thứ thật sự không thể chấp nhận được", tiền vệ người Anh bày tỏ. "Tôi đã theo dõi Liverpool từ hồi còn bé, và rất lâu rồi chưa từng thấy đội bóng trải qua giai đoạn tồi tệ như vậy. Chúng tôi đang ở trong tình trạng tệ hại và mọi thứ phải thay đổi".

Jones trả lời phỏng vấn sau trận Liverpool thua PSV 1-4 trên sân Anfield, thành phố Liverpool, Vương Quốc Anh tối 26/11/2025. Ảnh: chụp màn hình

Jones xuất hiện trước truyền thông ở cả kênh RTE (Ireland) và CBS (Mỹ), điều khiến Jamie Carragher không hài lòng. Cựu trung vệ người Anh cho rằng người cần thay mặt toàn đội đứng ra phát biểu là Mohamed Salah - ngôi sao lớn nhất đội. "Tôi muốn thấy Salah nói sau trận, không phải Jones", Carragher bình luận. "Nếu cậu ấy bảo đội phải quyết liệt hơn, ai ngăn cậu ấy làm điều đó? Chạy, pressing, tắc bóng, chẳng ai cấm được".

Trước đó, Carragher còn cho rằng Salah chỉ lên tiếng khi cần hợp đồng mới, nhắc lại việc tiền đạo Ai Cập nhiều lần công khai việc chưa được Liverpool đề nghị gia hạn mùa trước. Đến tháng 4/2025, anh ký hợp đồng hai năm, tiếp tục hưởng lương cao nhất Ngoại hạng Anh với 400.000 bảng mỗi tuần (530.000 USD), không bao gồm tiền thưởng.

Không chỉ Salah, HLV Arne Slot cũng chịu sức ép ngày càng lớn. Hôm qua là trận thua thứ ba liên tiếp của Liverpool với cách biệt ba bàn - điều họ chưa từng trải qua từ năm 1953. Cựu tiền vệ Steve McManaman khẳng định chiếc ghế của Slot đang lung lay dữ dội, nhưng cho rằng còn quá sớm để đặt câu hỏi về tương lai của nhà cầm quân người Hà Lan. Theo ông, ban lãnh đạo chỉ nên xem xét nếu tình hình không cải thiện sau trận gặp Arsenal vào giữa tháng 1.

Ở Ngoại hạng Anh hiện nay, Liverpool đang đứng thứ 12 với 11 điểm ít hơn đầu bảng Arsenal.

Mohamed Salah và HLV Arne Slot thất vọng sau trận thua PSV. Ảnh: Reuters

Huyền thoại khác của CLB, Steven Gerrard thừa nhận Liverpool đang sa sút nghiêm trọng, dù chưa đến mức khủng hoảng. "Tự tin xuống mức thấp nhất. Nếu không sớm tìm được giải pháp, mọi thứ sẽ tiếp tục tệ hơn", cựu tiền vệ người Anh nói.

Gerrard cũng chỉ trích hậu vệ trái Milos Kerkez liên tục mắc lỗi vị trí nghiêm trọng, dẫn đến nhiều tình huống đội nhà bị khoét sâu. Tuy nhiên, ông vẫn bảo vệ Salah: "Ai dẫn dắt Liverpool lúc này cũng sẽ phải dùng Salah. Họ cần những cầu thủ tốt nhất trên sân để tìm lại sự ổn định".

Khi những ghế trống xuất hiện sớm trên khán đài Anfield, Gerrard cho rằng đó là dấu hiệu cho thấy sự kiên nhẫn của người hâm mộ đã chạm giới hạn. "Có rất nhiều điều cần được soi xét lại. Liverpool đang mất kiểm soát ở những thời điểm quan trọng của trận đấu", cựu đội trưởng Liverpool nói.

Giữa sức ép ngày càng lớn, Slot khẳng định ông không lo cho tương lai của bản thân và đang trao đổi với giới chủ Fenway Sports Group để tìm hướng giải quyết. "Mọi đội bóng đều có thể thua. Chúng tôi cần cải thiện ngay cuối tuần này", HLV người Hà Lan nói, và hướng đến chuyến hành quân tới sân West Ham ở vòng 13 Ngoại hạng Anh.

Hồng Duy (theo Daily Mail)