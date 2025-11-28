Carragher: 'Slot chỉ có một tuần để giữ ghế HLV Liverpool'

AnhCựu hậu vệ Jamie Carragher nhận định HLV Arne Slot cần giành ít nhất 7 điểm trong ba trận tiếp theo gặp West Ham, Sunderland và Leeds, nếu không muốn bị Liverpool sa thải.

Liverpool vừa thua ba trận liên tiếp với cách biệt ba bàn trở lên, trước Man City, Nottingham Forest (Ngoại hạng Anh) và PSV Eindhoven (Champions League). Ở ba trận tiếp theo, thầy trò Slot đều chơi ở Ngoại hạng Anh, với những đối thủ bị đánh giá thấp hơn là West Ham, Sunderland và Leeds.

"Ít nhất bảy điểm", Carragher đặt ra yêu cầu cho Slot trong cuộc bình luận trên trang Telegraph. "Chỉ ít hơn thế, mọi thứ sẽ không thể chấp nhận nổi".

Tình cảnh của Slot hiện tại trái ngược với mùa trước. Ông giúp Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh sớm bốn vòng đấu, mở ra hy vọng về một triều đại dài hơi sau kỷ nguyên Jurgen Klopp. Nhưng chỉ sau 12 trận gần nhất mùa này, Liverpool thua đến chín lần, tụt dốc không phanh và đánh mất hình ảnh mạnh mẽ vốn là bản sắc của họ nhiều thập kỷ qua. Hiện, họ đứng thứ 12 với 11 điểm ít hơn đầu bảng Arsenal.

HLV Arne Slot trong trận Liverpool thua PSV 1-4 trên sân Anfield, thành phố Liverpool, Vương Quốc Anh, lượt 5 vòng bảng Champions League tối 26/11/2025. Ảnh: Reuters

Carragher cho rằng dấu hiệu tiêu cực đã manh nha từ tháng 3/2025. Liverpool thắng PSG ngay tại Paris, nhưng đó là trận đấu mà Alisson "gánh đội" đúng nghĩa. "Nếu Liverpool thua 1-5 hôm đó, cũng không ai phàn nàn", Carragher viết trên Telegraph.

Trận chung kết Cup Liên đoàn thua Newcastle mới là hồi chuông cảnh báo thật sự. Đoàn quân của Slot bị áp đảo về thể lực lẫn chiến thuật, điều hiếm khi xảy ra với một đội bóng tranh ngôi vô địch Ngoại hạng Anh.

Sau khi sớm vô địch Ngoại hạng Anh, lẽ ra Liverpool vẫn phải duy trì sự tập trung. Nhưng họ không thắng nổi trận nào ở bốn vòng cuối, trong đó có hai thất bại. Những bữa tiệc ở Ibiza, Dubai xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội khi mùa giải chưa khép lại. "Điều đó không phù hợp với một CLB vừa vô địch lần thứ 20. Họ hành xử như một đội nhỏ lần đầu đăng quang", Carragher viết thêm.



Những thay đổi chiến thuật của Slot đầu mùa này cũng khiến cựu hậu vệ 47 tuổi lo ngại. Theo Carragher, nhà cầm quân người Hà Lan cố đẩy Liverpool theo hướng tấn công tổng lực, chơi cởi mở đến mức mất kiểm soát. Những trận giao hữu, trận mở màn trước Bournemouth, hay trận tranh Siêu cup Anh đều cho thấy một Liverpool hớ hênh, dễ bị đánh vỗ mặt. Tất cả dẫn đến chuỗi trận bết bát hiện tại.

Carragher cũng không bỏ qua trách nhiệm của ban lãnh đạo. Liverpool đã chi gần 600 triệu USD vào chuyển nhượng, nhưng lại tạo ra một đội hình bất cân bằng, thiếu tiền vệ cánh dự phòng, thiếu trung vệ chất lượng. Trái lại, họ mua hai tiền đạo trị giá tổng cộng hơn 260 triệu USD để cạnh tranh cùng vị trí, là Hugo Ekitike và Alexander Isak.

Ông cho rằng sai lầm lớn nhất của Liverpool là không chi thêm khoảng 13 triệu USD để chốt thương vụ Marc Guehi, khiến đội bóng bước vào mùa giải mà không có đủ trung vệ đẳng cấp. "Sai một li đi một dặm", Carragher viết. "Thiếu Guehi, Liverpool có thể mất hơn 130 triệu USD doanh thu Champions League mùa sau".



Liverpool hiện rơi vào trạng thái không còn đường lùi. Ba đối thủ sắp tới đều thuộc nhóm dưới về thực lực. Theo Carragher, đó là chuỗi trận trong mơ nếu đội nhà muốn hồi sinh. Nhưng chỉ cần một thất bại nữa, ban lãnh đạo sẽ buộc phải ra quyết định. "Liverpool không bao giờ muốn sa thải bất kỳ ai đã giúp CLB vô địch", Carragher nhận định. "Nhưng nếu Slot không tìm ra câu trả lời ngay lập tức, họ sẽ phải tìm người khác biết cách làm điều đó".

Hoàng An (theo Telegraph)