Slot: 'Mọi người chỉ nhìn vào các phần Liverpool chơi tệ'

AnhTheo HLV Arne Slot, có nhiều thời điểm Liverpool chơi tốt nhưng phải trả giá vì những lỗi nhỏ, đồng thời để ngỏ khả năng điều chỉnh nhân sự cho chuyến làm khách West Ham cuối tuần này.

Slot thừa nhận Liverpool đang ở trong giai đoạn khó khăn bậc nhất lịch sử hiện đại. Trận thua PSV 1-4 ở lượt năm Champions League ngay tại Anfield là thất bại thứ chín trong 12 trận gần nhất của Liverpool - chuỗi thành tích tệ nhất của họ kể từ năm 1954. Đội cũng trải qua ba trận thua liên tiếp với cách biệt từ ba bàn trở lên - điều chưa từng xảy ra từ năm 1953.

Dù vậy, những thông tin nội bộ cho thấy ban lãnh đạo Liverpool vẫn đặt niềm tin vào Slot - người giúp CLB vô địch Ngoại hạng Anh ngay mùa ra mắt.

HLV Arne Slot quan sát trong trận Liverpool thua PSV 1-4 trên sân Anfield, thành phố Liverpool, Vương Quốc Anh tối 26/11/2025. Ảnh: Liverpool FC

Trong buổi họp báo trước trận gặp West Ham ở vòng 13 Ngoại hạng Anh, khi được hỏi về tương lai, Slot khẳng định: "Chúng tôi vẫn có những cuộc trò chuyện như từ ngày tôi đến đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu, tiếp tục cố gắng cải thiện. Bạn luôn phải tìm câu trả lời để thắng một trận bóng, nhưng trên hết phải giữ được tinh thần của CLB này: chiến đấu và sát cánh cùng nhau".

Nhà cầm quân người Hà Lan xem việc chịu áp lực lớn tại Liverpool là điều bình thường. "Làm việc ở một CLB lớn luôn có áp lực, và còn lớn hơn khi bạn thua nhiều trận hơn bình thường", ông nói. "Năm ngoái chúng tôi chịu áp lực để vô địch. Bây giờ là một loại áp lực khác vì chuỗi kết quả tồi tệ. Nhưng tôi không phải người ra sân, còn các cầu thủ thì phải đối mặt với mọi cú đánh tinh thần ấy".

Slot nhấn mạnh ông luôn soi lại các quyết định và những gì đã làm trong tuần, kể cả lúc thắng, để cố gắng giúp đội cải thiện. Từ đó, HLV 47 tuổi thừa nhận Liverpool đang trả giá nặng vì những sai lầm nhỏ.

"Chúng tôi cũng cần biết tự thưởng cho mình ở những thời điểm chơi tốt", ông bày tỏ. "Hiện mọi người chỉ nhìn vào các phần chúng tôi chơi tệ, và điều đó đúng. Nhưng trong nhiều thời điểm, chúng tôi chơi hay, tạo ra vô số cơ hội, lại không tận dụng được. Ngược lại, chỉ cần một sai lầm nhỏ, đội phải trả giá bằng bàn thua. Đó là một hỗn hợp cực kỳ tệ".

Tình huống Van Dijk dùng tay chơi bóng, khiến Liverpool chịu phạt đền trước PSV. Ảnh: Reuters

Việc các trụ cột như Ibrahima Konate, Mohamed Salah hay Virgil van Dijk sa sút ảnh hưởng tiêu cực đến phong độ của Liverpool. Slot cho biết ông đang cân nhắc trao cơ hội cho nhóm cầu thủ dự bị như Joe Gomez hay Wataru Endo trong trận gặp West Ham. "Họ tập luyện và luôn có cơ hội thể hiện", ông nhấn mạnh. "Đó là bài toán cân bằng: nếu không thay đổi, mọi người nói rằng tôi nên thay đổi; nhưng khi thay đổi, người ta lại phàn nàn. Tôi đang cân nhắc, nhưng chưa thể nói trước điều gì cho Chủ nhật".

Về tình hình lực lượng, Slot xác nhận thủ môn Alisson - người vắng mặt trận gặp PSV do bị ốm - đã tập luyện trở lại và sẵn sàng cho trận đấu tại London. Florian Wirtz cũng có thể tái xuất, còn Hugo Ekitike - tiền đạo chấn thương giữa trận gặp PSV - chưa chắc kịp bình phục.

